Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:09

  Shaman написав:
  pesikot написав:У Тернополі внаслідок російської атаки вже 25 загиблих, зокрема троє дітей
У Тернополі збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.

....
PS. Але багатьом простіше це не помічати ... краще писати по кілька разів про чутки ...

щось коли хтось з ухилянтів з машини стрибає на ходу, вереску побільше буде...

от мені цікаво, як наші зрадофіли бачать, а яка має бути відповідальність Раші за всі ці вбивства?


ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:19

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:

Подивимось, я вважаю що йому пропонують позбавитися зеленого кардинала 100%, а ось здачу Донбасу - хз.
та це нам хочеться миру пошвидше. Хазяєва спішити не збираються. Зараз нашу власть будуть потрошити як свиней.

А я боюсь що не будуть. Немає "засобів потрошіння". Що вони(США) зроблять Зе(тим більше його підтримує Європа)? По-моєму нічого.
А Зе вже не раз показував що він може обійтись і без підтримки США, утримання влади є для нього пріоритетними. :D

Это когда он показал? - когда Томагавки выклянчивал? 🤔
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:21

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:

Подивимось, я вважаю що йому пропонують позбавитися зеленого кардинала 100%, а ось здачу Донбасу - хз.
та це нам хочеться миру пошвидше. Хазяєва спішити не збираються. Зараз нашу власть будуть потрошити як свиней.

А я боюсь що не будуть. Немає "засобів потрошіння". Що вони(США) зроблять Зе(тим більше його підтримує Європа)? По-моєму нічого.
А Зе вже не раз показував що він може обійтись і без підтримки США, утримання влади є для нього пріоритетними. :D

Цього разу в рижого може бути компромат на Зелю особисто. Не дарма ж ходять слухи про агента ФБР в НАБУ.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:39

  andrijk777 написав:А Зе вже не раз показував що він може обійтись і без підтримки США, утримання влади є для нього пріоритетними. :D

Зеленский в патовой ситуации - закончить войну на приемливых для активного патриотического большинства он не может, соответственно после подписания капитуляции он власть потеряет. Соответственно он продолжает вести борьбу с агресией кремля, что помогает ему оставаться у валсти и совпадает с чайниями патриотического актива, который если бы не война давно бы его майданила, но сейчас сфокусировано на внешнем враге - кремле.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:39

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм. Ну и, как обычно, обвиняли в "любви к РФ" и "защите её интересов".

а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами? ;)
"За правом сильного" живут не "на Заході". Так живёт весь мир.
Но вы меня с каждым новым постом всё больше поражаете.
Вы же, вроде, экономист. Если бы такой вопрос задал какой-нибудь сантехник Вася, я бы не удивился. Но объяснять экономисту, что депозитарий Euroclear беспокоится не о соблюдении закона... Его это волнует по другим причинам. В Европе крутятся не только росс. деньги. И страны, которые держат деньги в Европе, тоже не всегда ведут себя "правильно". И если они увидят, что за "неправильное поведение" их деньги могут реквизировать, то они их просто заберут. Надеюсь, что вам не надо объяснять, что происходит с банком, если его вкладчики захотят забрать большие суммы одномоментно.
А законы и право сильного...

який цікавий оборот "вести себя неправильно". а може назвемо речі своїми іменами? Раша веде агресивну війну й тероризує населення свідомими обстрілами цивільного населення. й намагається пошкодити в країні енергосистему, щоб влаштувати ще один геноцид. Раша - країна терорист. й нагадаю, в будь-якому банку терористичні гроші теж будуть конфісковані. до того ж мова про конфіскацію поки не йде, там обговорюють різні механізми фінансування під застави цих коштів.

а ніколи не думали, чому гроші зберігають в США або в Європі? може тому, що є довіра, й останній шахрай буде зберігати гроші там, а не десь в Китаї. й якщо хтось не збирається нападати на сусідів та вбивати населення, то може й далі інвестувати...
Посмотрим, что будет с Венесуэлой. Или вы ещё думаете, что там всё дело в наркотиках?Вот и посмотрим на законы. Повторит ли Трамп опыт вторжения США в Гренаду и Панаму в 1983 и 1989 годах. И послушаем, что вы нам расскажете в этом случае.
Тут, правда маленькая проблемка -
Другой вопрос, сможет ли демонстрация силы, возможно, в сочетании с ограниченными ударами, заставить Мадуро уйти в отставку.
Такой уверенности нет.
Кстати, рекомендую статью к прочтению. Рассматриваются возможные варианты будущего нефтерынка. Я, например, не знал, что в Венесуэле самые большие в мире запасы нефти - больше, чем даже у саудитов. Пусть ненамного - 304 млрд. баррелей против 298 млрд., - но тем не менее.

це ви не знали. я назву Венесуела писав недавно декілька раз - ви напевне тоді не зрозуміли, до чого 8)

а з Венесуелою все просто - у народу є шанс, що цей мафіозний режим скинуть й якщо пощастить будуть далі відновлювати життя після чергових "соціалистів", які не хочуть розставатися з владою. так, скидання диктатури - це завжди боляче. будь-яка операція - це послаблення організму - але після цього є шанс жити далі. чому так важливо вчасно не допускати диктатуру.

для Венесуели важливо не втратити керованість державою. але їм простіше ніж в Іраку чи Сирії, нація більш монолітна
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 19 лис, 2025 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:39

  pesikot написав:

ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами

А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди.
Для чого?
Вся ж твоя стратегія зводиться до того що путін помре, і тоді зявиться демократична росія. То чим довше буде перемирря тим шанс що помре. Він ж вже не молодий.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:41

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:У Тернополі внаслідок російської атаки вже 25 загиблих, зокрема троє дітей

У Тернополі збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.
....
PS. Але багатьом простіше це не помічати ... краще писати по кілька разів про чутки ...

щось коли хтось з ухилянтів з машини стрибає на ходу, вереску побільше буде...

от мені цікаво, як наші зрадофіли бачать, а яка має бути відповідальність Раші за всі ці вбивства?

ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами

воно легко прощати, коли не зачепило тебе особисто...
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:44

  Banderlog написав:
  pesikot написав:ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами

А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди.
Для чого?
Вся ж твоя стратегія зводиться до того що путін помре, і тоді зявиться демократична росія. То чим довше буде перемирря тим шанс що помре. Він ж вже не молодий.

війну треба закінчувати - а злочини документувати та намагатися ідентифікувати відповідальних. терміну давності на військові злочини немає. далі буде. варіанти різні є...
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:45

  Shaman написав:
  pesikot написав:У Тернополі внаслідок російської атаки вже 25 загиблих, зокрема троє дітей
У Тернополі збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.

....
PS. Але багатьом простіше це не помічати ... краще писати по кілька разів про чутки ...

щось коли хтось з ухилянтів з машини стрибає на ходу, вереску побільше буде...

от мені цікаво, як наші зрадофіли бачать, а яка має бути відповідальність Раші за всі ці вбивства?
у Подоляки спитай, він у 22-му ще обіцяв. Або у Буданова, щось він сьогодні багато розмовляє.
Востаннє редагувалось d44 в Сер 19 лис, 2025 18:51, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:47

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами

А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди.
Для чого?


Я пропоную росіянам припинити війну та забратись звідси і не вказувати, як нам жити

У них теріторій багато, нехай своє облаштовують
Бо Іркутська область більша за Україну, а живе 2.5 мульта населення
pesikot
