ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Тут некоторые уже считали деньги в кармане Украины от российских активов. замороженных в Европе. И нападали на меня за скептицизм. Ну и, как обычно, обвиняли в "любви к РФ" и "защите её интересов".

а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами? а деж право сильного, за яким начебто живуть на Заході? чи таки в розвинених країнах живуть за законами? "За правом сильного" живут не "на Заході". Так живёт весь мир.

Но вы меня с каждым новым постом всё больше поражаете.

Вы же, вроде, экономист. Если бы такой вопрос задал какой-нибудь сантехник Вася, я бы не удивился. Но объяснять экономисту, что депозитарий Euroclear беспокоится не о соблюдении закона... Его это волнует по другим причинам. В Европе крутятся не только росс. деньги. И страны, которые держат деньги в Европе, тоже не всегда ведут себя "правильно". И если они увидят, что за "неправильное поведение" их деньги могут реквизировать, то они их просто заберут. Надеюсь, что вам не надо объяснять, что происходит с банком, если его вкладчики захотят забрать большие суммы одномоментно.

Тут, правда маленькая проблемка - Другой вопрос, сможет ли демонстрация силы, возможно, в сочетании с ограниченными ударами, заставить Мадуро уйти в отставку. Такой уверенности нет.

Кстати, рекомендую статью к прочтению. Рассматриваются возможные варианты будущего нефтерынка. Я, например, не знал, что в Венесуэле самые большие в мире запасы нефти - больше, чем даже у саудитов. Пусть ненамного - 304 млрд. баррелей против 298 млрд., - но тем не менее. Посмотрим, что будет с Венесуэлой. Или вы ещё думаете, что там всё дело в наркотиках?Вот и посмотрим на законы. Повторит ли Трамп опыт вторжения США в Гренаду и Панаму в 1983 и 1989 годах. И послушаем, что вы нам расскажете в этом случае.Тут, правда маленькая проблемка -Такой уверенности нет.Кстати, рекомендую статью к прочтению. Рассматриваются возможные варианты будущего нефтерынка. Я, например, не знал, что в- больше, чем даже у саудитов. Пусть ненамного - 304 млрд. баррелей против 298 млрд., - но тем не менее.

який цікавий оборот "вести себя неправильно". а може назвемо речі своїми іменами? Раша веде агресивну війну й тероризує населення свідомими обстрілами цивільного населення. й намагається пошкодити в країні енергосистему, щоб влаштувати ще один геноцид. Раша - країна терорист. й нагадаю, в будь-якому банку терористичні гроші теж будуть конфісковані. до того ж мова про конфіскацію поки не йде, там обговорюють різні механізми фінансування під застави цих коштів.а ніколи не думали, чому гроші зберігають в США або в Європі? може тому, що є довіра, й останній шахрай буде зберігати гроші там, а не десь в Китаї. й якщо хтось не збирається нападати на сусідів та вбивати населення, то може й далі інвестувати...це ви не знали. я назву Венесуела писав недавно декілька раз - ви напевне тоді не зрозуміли, до чогоа з Венесуелою все просто - у народу є шанс, що цей мафіозний режим скинуть й якщо пощастить будуть далі відновлювати життя після чергових "соціалистів", які не хочуть розставатися з владою. так, скидання диктатури - це завжди боляче. будь-яка операція - це послаблення організму - але після цього є шанс жити далі. чому так важливо вчасно не допускати диктатуру.для Венесуели важливо не втратити керованість державою. але їм простіше ніж в Іраку чи Сирії, нація більш монолітна