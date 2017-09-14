За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали. ---=== ===--- .... PS. Але багатьом простіше це не помічати ... краще писати по кілька разів про чутки ...
щось коли хтось з ухилянтів з машини стрибає на ходу, вереску побільше буде...
от мені цікаво, як наші зрадофіли бачать, а яка має бути відповідальність Раші за всі ці вбивства?
у Подяки спитай, він у 22-му ще обіцяв. Або у Буданова, щось він сьогодні багато розмовляє.
З тобою все нормально ?
Рашисти вгатили ракетою по будинку, а питати потрібно когось іншого , а не тих, хто вгатив по будинку
sashaqbl написав:Цього разу в рижого може бути компромат на Зелю особисто. Не дарма ж ходять слухи про агента ФБР в НАБУ.
які слухі-це approved argeement проміж Україною і США, агент ФБР має свій кабінет в будівлі НАБУ, ротація агентів кожні 4-6 місяців так співпало, що нещодавно прибув новий агент і 10 листопада були опубліковані плівки НАБУ і "раптова" втеча Міндіча