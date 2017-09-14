RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15845158461584715848
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:50

  d44 написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:У Тернополі внаслідок російської атаки вже 25 загиблих, зокрема троє дітей
---=== ===---
У Тернополі збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.
---=== ===---
....
PS. Але багатьом простіше це не помічати ... краще писати по кілька разів про чутки ...

щось коли хтось з ухилянтів з машини стрибає на ходу, вереску побільше буде...

от мені цікаво, як наші зрадофіли бачать, а яка має бути відповідальність Раші за всі ці вбивства?
у Подяки спитай, він у 22-му ще обіцяв. Або у Буданова, щось він сьогодні багато розмовляє.

З тобою все нормально ?

Рашисти вгатили ракетою по будинку, а питати потрібно когось іншого , а не тих, хто вгатив по будинку

PS. І хто такий Подяка ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12680
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:56

  Shaman написав:воно легко прощати, коли не зачепило тебе особисто...

Естественно. Как и с тцк: пока у самого есть бронь - и у друзей/родственников - можно юморить "ха-ха - идиоты сами на ходу из автомобиля выпрыгивают и сами себя в бусиках избивают"...
_hunter
 
Повідомлень: 10951
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:58

  sashaqbl написав:Цього разу в рижого може бути компромат на Зелю особисто. Не дарма ж ходять слухи про агента ФБР в НАБУ.


які слухі-це approved argeement проміж Україною і США, агент ФБР має свій кабінет в будівлі НАБУ, ротація агентів кожні 4-6 місяців
так співпало, що нещодавно прибув новий агент і 10 листопада були опубліковані плівки НАБУ і "раптова" втеча Міндіча
prodigy
 
Повідомлень: 12900
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3370 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 15845158461584715848
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 155100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 351016
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1042340
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15226)
19.11.2025 18:07
Ринок ОВДП (10074)
19.11.2025 18:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.