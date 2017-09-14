За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали. ---=== ===--- .... PS. Але багатьом простіше це не помічати ... краще писати по кілька разів про чутки ...
щось коли хтось з ухилянтів з машини стрибає на ходу, вереску побільше буде...
от мені цікаво, як наші зрадофіли бачать, а яка має бути відповідальність Раші за всі ці вбивства?
у Подяки спитай, він у 22-му ще обіцяв. Або у Буданова, щось він сьогодні багато розмовляє.
З тобою все нормально ?
Рашисти вгатили ракетою по будинку, а питати потрібно когось іншого , а не тих, хто вгатив по будинку
sashaqbl написав:Цього разу в рижого може бути компромат на Зелю особисто. Не дарма ж ходять слухи про агента ФБР в НАБУ.
які слухі-це approved argeement проміж Україною і США, агент ФБР має свій кабінет в будівлі НАБУ, ротація агентів кожні 4-6 місяців так співпало, що нещодавно прибув новий агент і 10 листопада були опубліковані плівки НАБУ і "раптова" втеча Міндіча
pesikot написав:ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами
А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди. Для чого? Вся ж твоя стратегія зводиться до того що путін помре, і тоді зявиться демократична росія. То чим довше буде перемирря тим шанс що помре. Він ж вже не молодий.
війну треба закінчувати - а злочини документувати та намагатися ідентифікувати відповідальних. терміну давності на військові злочини немає. далі буде. варіанти різні є...
Варіантів нема, забудь. Закон бумеранга не працює. Післч 2ї світової судили тільки нацистів, ні комуністичних військових злочинів не було ні в сша ніхто не сів за бомбардування цивільних. Судять тільки тих хто програв.
Варіантів нема, забудь. Закон бумеранга не працює
Варіанти є і їх багато, але тобі вони не подобаються, тому для тебе - варіантів немає