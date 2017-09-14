RSS
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:50

  d44 написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:У Тернополі внаслідок російської атаки вже 25 загиблих, зокрема троє дітей
---=== ===---
У Тернополі збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.
---=== ===---
....
PS. Але багатьом простіше це не помічати ... краще писати по кілька разів про чутки ...

щось коли хтось з ухилянтів з машини стрибає на ходу, вереску побільше буде...

от мені цікаво, як наші зрадофіли бачать, а яка має бути відповідальність Раші за всі ці вбивства?
у Подяки спитай, він у 22-му ще обіцяв. Або у Буданова, щось він сьогодні багато розмовляє.

З тобою все нормально ?

Рашисти вгатили ракетою по будинку, а питати потрібно когось іншого , а не тих, хто вгатив по будинку

PS. І хто такий Подяка ?
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:56

  Shaman написав:воно легко прощати, коли не зачепило тебе особисто...

Естественно. Как и с тцк: пока у самого есть бронь - и у друзей/родственников - можно юморить "ха-ха - идиоты сами на ходу из автомобиля выпрыгивают и сами себя в бусиках избивают"...
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 18:58

  sashaqbl написав:Цього разу в рижого може бути компромат на Зелю особисто. Не дарма ж ходять слухи про агента ФБР в НАБУ.


які слухі-це approved argeement проміж Україною і США, агент ФБР має свій кабінет в будівлі НАБУ, ротація агентів кожні 4-6 місяців
так співпало, що нещодавно прибув новий агент і 10 листопада були опубліковані плівки НАБУ і "раптова" втеча Міндіча
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:01

  _hunter написав:
  Shaman написав:воно легко прощати, коли не зачепило тебе особисто...

Естественно. Как и с тцк: пока у самого есть бронь - и у друзей/родственников - можно юморить "ха-ха - идиоты сами на ходу из автомобиля выпрыгивают и сами себя в бусиках избивают"...

Как ты россиян защишаешь ... панять и прастить их ...

и whataboutism
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:01

  Banderlog написав: путін помре, і тоді зявиться демократична росія.

Цього не буде. Що за фантазії? Яка нафіг демократія в РФ?
Вже навіть не факт що якщо путін помре - то зупиниться війна. Наступник може продовжувати війну, чому ні?
andrijk777
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну



Восстановление Мариуполя ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:05

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами

А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди.
Для чого?
Вся ж твоя стратегія зводиться до того що путін помре, і тоді зявиться демократична росія. То чим довше буде перемирря тим шанс що помре. Він ж вже не молодий.

війну треба закінчувати - а злочини документувати та намагатися ідентифікувати відповідальних. терміну давності на військові злочини немає. далі буде. варіанти різні є...

Варіантів нема, забудь. Закон бумеранга не працює. Післч 2ї світової судили тільки нацистів, ні комуністичних військових злочинів не було ні в сша ніхто не сів за бомбардування цивільних. Судять тільки тих хто програв.
Banderlog
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:10

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:---=== pesikot ===---
ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами
---=== ===---
А ти шо пропонуєш? Вічну війну? Тоді щодня будуть вмирати і калічитись люди.
Для чого?
Вся ж твоя стратегія зводиться до того що путін помре, і тоді зявиться демократична росія. То чим довше буде перемирря тим шанс що помре. Він ж вже не молодий.

війну треба закінчувати - а злочини документувати та намагатися ідентифікувати відповідальних. терміну давності на військові злочини немає. далі буде. варіанти різні є...

Варіантів нема, забудь. Закон бумеранга не працює


Варіанти є і їх багато, але тобі вони не подобаються, тому для тебе - варіантів немає

Щось це мені ЛАДа нагадало ... ))
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:12

  andrijk777 написав:
  Xenon написав:Генерали США котрі сьогодні приїхали до Києва - привезли ультиматум? :roll:

❗️Україна зараз насправді у такому становищі, що повинна прийняти американський план миру, які б умови там не були, – Politico з посиланням на джерела у Білому дому.

https://www.politico.com/newsletters/pl ... k-00658623

Не знаю що точно сталось, але ставка що війна закінчиться цього місяця різко зросла з 1% до 3%. :D
Ставка що війна закінчиться до кінця 2025 зросла з 5% до 9-10%.


Тепер зрозуміло, чому ти істериш ... ти на ставки підсів і явно програєш багато грошей

Gambling він завжди суворий ...
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 19:16

  pesikot написав:У Тернополі збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки 19 листопада – відомо про 25 жертв. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, серед 25 загиблих – троє дітей. Ще 73 людини, з них 15 дітей, постраждали.


ЛАД вже казав - панять і прастіть, тобто це українці повинні потім відновлювати відносини з росіянами[/quote]

у Харкові 32 поранених, кадри наслідків атаки на відео, дуже важка ніч для харків'ян
