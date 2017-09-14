andrijk777 написав:Я не переймаюсь, я хочу поставити і виграти. Або закінчиться війна і я програю - теж варіант. І 1-3-5% це в 20-60-100 разів більш ймовірно ніж 1 до 5000. Це гіганська різниця з математичної точки зору.
ЛОНДОН (Рейтер) - США дали понять президенту Владимиру Зеленскому, что Украина должна принять разработанный США рамочный документ по прекращению войны с Россией, который предполагает отказ Киева от территорий и части вооружения, сообщили в среду два источника, знакомых с ситуацией. Источники, пожелавшие остаться анонимными ввиду деликатности вопроса, сообщили, что предложения включают, среди прочего, сокращение численности Вооружённых сил Украины. Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения, сообщили источники.
ЛОНДОН, 19 ноября (Рейтер) - Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил в среду, что «военные варианты» готовы к применению, если российский разведывательный корабль «Янтарь» станет угрозой после того, как он направил лазеры на британских пилотов, отправленных для наблюдения за ним. Королевские военно-морские силы и военно-воздушные силы Великобритании регулярно отслеживают потенциальные угрозы национальной безопасности, а такие миссии по наблюдению за российскими судами и подводными лодками стали более частыми после вторжения России на Украину в 2022 году.
ЛОНДОН, 19 ноября (Рейтер) - Великобритания построит сеть новых заводов по производству боеприпасов для повышения своей боеготовности. Этот шаг направлен на восстановление внутреннего производства военных взрывчатых веществ впервые за почти два десятилетия. Министр обороны Джон Хили собирается в среду объявить о планах относительно новых потенциальных площадок и подтвердить, что строительство первого завода, как ожидается, начнется в следующем году.
МОСКВА, 19 ноября (Рейтер) - Кремль в среду проигнорировал сообщение Axios о том, что Соединенные Штаты работают над планом мирного урегулирования для Украины из 28 пунктов, и заявил, что никаких новых событий, о которых можно было бы объявить после августовского саммита Владимира Путина и Дональда Трампа, не было. ......... На прямой вопрос о том, правда ли, как сообщает Axios, что концептуальное обсуждение привело к изложению на бумаге новых предложений по миру, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил: «Нет. Пока никаких нововведений в этом направлении, о которых можно было бы вам сообщить, нет».