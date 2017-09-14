|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 19 лис, 2025 22:14
Hotab написав:Schmit
На його щастя пункти попередніх умов вже мало хто пам'ятає.
Особливо беручи до уваги їх відсутність
Отсь і підтвердження.
thenewepic написав: Schmit написав:
У першій, квітневій пропозиції не було вимог по Донбасу та ЗСУ, у вересні додався Донбас, а тепер от ще й вимога скорочення ЗСУ
хто про що, а вшивий про баню. Нічого, що попередні оффери не були узгоджені з кремлем?
А саме - квітнева пропозиція. Чи одну й ту саму пластинку по сотому колу будемо крутити?
Один каже - були відсутні, другий не були узгоджені - ви там визначіться.
Якщо були відсутні, то навіщо Зеделегація перлася у Лондон, якщо неузгоджено з кремлем, то навіщо відмовились? це ж ні до чого нас не зобов'язувало?
Та подумайте трохи головою.
thenewepic написав:
Поточна ж пропозиція дійсно виглядає як капітуляція. По суті, це продовження того ж Стамбулу. Згідно нових витоків в змі, там ще й російська мова як державна і російська церква. Словом - повний комплект "демілітаризації і денацифікації".
Погіршення вимог я тут не бачу, навіть порівняно з 22 роком. Але і якогось покращення теж нема. Рашисти висувають ті самі речі з разу в раз.
Але подивимося, як у них тепер з цінами на нафту будуть розвиватися справи. Головне, щоб Трамп під приводом того, що Зе не хоче погоджуватися на капітуляцію, не відмінив ті санкції.
А кращих вже не буде.
Schmit
Повідомлень: 5245
З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 22:42
Пропозиція , яка ні з ким не погоджена, це не пропозиція, а пук в муку. Тому і кажу «не було ніяких пропозицій».
Hotab
Повідомлень: 17193
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2538 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 22:48
Hotab написав:Schmit
Пропозиція , яка ні з ким не погоджена, це не пропозиція, а пук в муку. Тому і кажу «не було ніяких пропозицій».
Мне особенно нравится обсуждение "пропозицій" клуба ОБС (одна баба сказала).
ЛАД
Повідомлень: 37523
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 22:51
Schmit написав:
якщо неузгоджено з кремлем, то навіщо відмовились? це ж ні до чого нас не зобов'язувало?
згода - вона якраз зобовʼязує, зсуває базову переговірну позицію. Напевно, вони не хотіли зсувати її в односторонньому порядку, а, можливо, хотіли отримати додаткових гарантій від Трампа. Тут можна тільки гадати. Суть в тому, що наша згода ні на що б не вплинула, бо, як бачимо, рашистам потрібна тільки наша повна капітуляція.
thenewepic
Повідомлень: 345
З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 23:10
thenewepic написав: Schmit написав:
якщо неузгоджено з кремлем, то навіщо відмовились? це ж ні до чого нас не зобов'язувало?
згода - вона якраз зобовʼязує, зсуває базову переговірну позицію. Напевно, вони не хотіли зсувати її в односторонньому порядку, а, можливо, хотіли отримати додаткових гарантій від Трампа. Тут можна тільки гадати. Суть в тому, що наша згода ні на що б не вплинула, бо, як бачимо, рашистам потрібна тільки наша повна капітуляція.
в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?
flyman
Повідомлень: 41499
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Сер 19 лис, 2025 23:39
flyman написав:
в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?
Так Вьетнам и Афган яркие примеры того, что если не сдаваться, то обязательно будет перемога! Всего лишь каких-то 25-30 лет и ворог згине,як роса на сонці, запануем і ми , браття, у рідній сторонці.
Заметьте, ни в Афгане ни во Вьетнаме люди не кончились. Возможно потому,что их предводители ограничивали не выборочно выезд,а тупо всем, и следили за качественным воспроизводством все новых и новых воинов.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1009
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 44 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 00:00
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?
Так Вьетнам и Афган яркие примеры того, что если не сдаваться, то обязательно будет перемога! Всего лишь каких-то 25-30 лет и ворог згине,як роса на сонці, запануем і ми , браття, у рідній сторонці.
Заметьте, ни в Афгане ни во Вьетнаме люди не кончились. Возможно потому,что их предводители ограничивали не выборочно выезд,а тупо всем, и следили за качественным воспроизводством все новых и новых воинов.
може тому що в них не було хозарського каганату?
flyman
Повідомлень: 41499
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 00:47
flyman написав:
в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?
ти щось тут перемудрив з алегоріями, нехай відповість той, хто зрозумів написане.
thenewepic
Повідомлень: 345
З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 01:25
Господар Вельзевула написав: flyman написав:
в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?
Так Вьетнам и Афган яркие примеры того, что если не сдаваться, то обязательно будет перемога! Всего лишь каких-то 25-30 лет и ворог згине,як роса на сонці, запануем і ми , браття, у рідній сторонці.
Заметьте, ни в Афгане ни во Вьетнаме люди не кончились. Возможно потому,что их предводители ограничивали не выборочно выезд,а тупо всем, и следили за качественным воспроизводством все новых и новых воинов.
Клас примеры
. Только там войны были партизанские по сути. А так да, можно еще Сев.Корею и Кубу добавить, и будет полный список "клуба победителей", как они только ухитряются отбиваться от толп мигрантов желающих пожить в победившем раю
katso
Повідомлень: 1456
З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 01:41
thenewepic написав: flyman написав:
в корейському варіанті за Корею не було підписантів, чи потужні незламники чекають на в'єтнамсько-сянгонський до останнього бамбука?
ти щось тут перемудрив з алегоріями, нехай відповість той, хто зрозумів написане.
шановний, історію треба вчити.
корейський мирний договір досі не підписаний Південною Кореєю, треті сторони врегулювали і начебто все ок для Сеула.
сянгонський мир - це напевно муха мав на увазі Нанкінський договір - результат першої опіумної війни і тут теж начебто Гонконг не скаржиться.
"в'єтнамський мир" - це те, на що чекають тутешні псевдопатріоти, багаторічний пиз_дець - і все одно пи** в результаті для тих хто вижив.
Мало хто знає скільки Франція проєбала у в'єтнамській війні, майже 100% знищення,
про США хоча б "боєвічкі" хтось дивився ))
"в'єтнамський мир" сучасності - це те саме що і "афганський мир 2021",
тобто це і не мир зовсім, а просто коли партнери заєбались платно і дуже дорого дивитись цирк...
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 460
З нами з: 21.05.23
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 35 раз.
