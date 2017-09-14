RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 09:57

  Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше.
Три часа э.э. будет

Зображення


Бетон, то фигня.Свет в смысле. У меня хлопчику знакомому на бульваре Славы дрон прилетел под квартиру недавно, прилетел на 5-й, там два трупа, они на 6-м. С женой и маленьким ребенком. Ни царапинки,на удивление. Но обе квартиры-однушка и трешка на 6-ом (его тестя)-под снос вместе с секцией.
Ну чувак в принципе был рад что выжили, два дня таскал вещи с кранов, лестницы были разрушены. Переехали к тетке на Героев Крут (это бывшая Фурманова возле танка)- ну и логистику не успел выучить. Дома он вызывал такси и быстро в него садился, дом на красной линии был. А тут пока раздуплился- в бусике оказался.
У меня один вопрос. Где же он так нагрешил?
Хотя налицо цепь событий, описанных в старой пословице "коготок увяз-всей птичке пропасть".
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 10:14

  sergey_stasyuk555 написав:по українським офіційним даним з всієї лугандонії мобілізовано лише 10 тис чоловік за 3,5 роки війни,
і то напевно це були упороті, які орали "піда расія прійді".
а тутешні псевдопатріоти брехали, що там вже майже всіх бусифікували на фронт.

на дичину "погонять всіх на Бєрлін" навіть не хочу реагувати,
ця лапша на "мудрого нарота" мабуть розрахована.

Посилання можете надати ?
А то виглядає як просування наративу - русские харошие , не бойтесь ани не такие как в Буче то не русские то буряти и прочие , захватят территорию ничего страшного ани же не ТЦК.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 10:18

такое впечатление что этот план генерировал какойто сумашедший, ведь понянчто ни Украина ни раша на него не согласятся

❗️рф контролюватиме Донбас в обмін на орендну плату Україні: таку пропозицію містить «мирний план» США, – Telegraph.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... aza-model/

.
❗️Україна має відмовитися від вимог щодо введення миротворців і вступу в НАТО «принаймні на кілька років»: WSJ назвало ще дві умови, які входять у таємний «мирний план США».

https://www.wsj.com/world/trump-adminis ... r-cade0ea1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 10:22

  Xenon написав:такое впечатление что этот план генерировал какойто сумашедший, ведь понянчто ни Украина ни раша на него не согласятся

❗️рф контролюватиме Донбас в обмін на орендну плату Україні: таку пропозицію містить «мирний план» США, – Telegraph.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... aza-model/

.
❗️Україна має відмовитися від вимог щодо введення миротворців і вступу в НАТО «принаймні на кілька років»: WSJ назвало ще дві умови, які входять у таємний «мирний план США».

https://www.wsj.com/world/trump-adminis ... r-cade0ea1

У меня впечатление, что этот "план" генерирует пресса. Не слишком ли много они знают о тайном плане?
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 10:25

  Xenon написав:такое впечатление что этот план генерировал какойто сумашедший, ведь понянчто ни Украина ни раша на него не согласятся

❗️рф контролюватиме Донбас в обмін на орендну плату Україні: таку пропозицію містить «мирний план» США, – Telegraph.

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... aza-model/

.
❗️Україна має відмовитися від вимог щодо введення миротворців і вступу в НАТО «принаймні на кілька років»: WSJ назвало ще дві умови, які входять у таємний «мирний план США».

https://www.wsj.com/world/trump-adminis ... r-cade0ea1

Оренда - насправді не найгіршйи варіант. Дозволить обом сторонам оголосити про пеермогу.
Рашка отримає Донбас, Україна репарації.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 10:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:У меня впечатление, что этот "план" генерирует пресса. Не слишком ли много они знают о тайном плане?

В мене теж таке відчуття. Вчора піддався на загальний розгін, але зараз все більше виглядає, що то просто клікбейт.
