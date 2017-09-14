Господар Вельзевула написав:Ну чувак в принципе был рад что выжили, два дня таскал вещи с кранов, лестницы были разрушены. Переехали к тетке на Героев Крут (это бывшая Фурманова возле танка)- ну и логистику не успел выучить. Дома он вызывал такси и быстро в него садился, дом на красной линии был. А тут пока раздуплился- в бусике оказался. .
Ну понятно що для вас це фініш історії... Но жизнь після бусика є. Це іще не значить, що вже автоматично похоронка. В мене кум з весни 23 воював, загребли в бусік, до того він теж був добровольцем з початку війни, но в києві в дфтг) А це в арту попав, спочатку в охорону, потом таки в розрахунок сау. пару днів тому , в лікарні в запоріжжі обявився роздовбало його фпв, оклємався, був в комі після того як ампутували ногу до коліна і руку по плече, вчора повезли на київ но якогось біса в полтаву завезли, знову без свідомості , но надіюсь виживе, молодий іще 32 роки мав б витянути і дитина грудна. Жити треба а те, що вже відвоювався то без варіантів.
А в чем именно героизм по этой конспирологической теории заключается? Если б зеля ставку где-то в окопах под Покровском организовал бы - тогда да. А так выглядит, что любого игрока в CS нужно героем-антитером называть...
sashaqbl написав:Цікава думка, трохи конспірологія, але все ж:
...... ⏩ Ідея в тому, щоб перебити інформаційний фон "Мідаса", щоб не тільки Зеленський, а ті, хто будуть з ним поруч, виглядали героями, і НАБУ якось було б менш зручно звинувачувати Єрмака чи Умєрова. А також на фоні цього геройства можна крутити інформаційні кампанії по ТБ щодо того, що НАБУ — це вороги України, які роблять усе під замовлення Трампа, щоб схилити Україну до капітуляції.
Бетон написав:Флер, со светом, действительно, стало лучше. Три часа э.э. будет
Бетон, то фигня.Свет в смысле. У меня хлопчику знакомому на бульваре Славы дрон прилетел под квартиру недавно, прилетел на 5-й, там два трупа, они на 6-м. С женой и маленьким ребенком. Ни царапинки,на удивление. Но обе квартиры-однушка и трешка на 6-ом (его тестя)-под снос вместе с секцией. Ну чувак в принципе был рад что выжили, два дня таскал вещи с кранов, лестницы были разрушены. Переехали к тетке на Героев Крут (это бывшая Фурманова возле танка)- ну и логистику не успел выучить. Дома он вызывал такси и быстро в него садился, дом на красной линии был. А тут пока раздуплился- в бусике оказался. У меня один вопрос. Где же он так нагрешил? Хотя налицо цепь событий, описанных в старой пословице "коготок увяз-всей птичке пропасть".
можна відео цієї філософині прослухати в пошуках відповіді
Banderlog написав:Ну понятно що для вас це фініш історії...
Отнюдь. Просто кучненько так ему поприлетало.Возможно тут и мистики нет,просто офигев от происходящего он забыл следить за собой. Желаю вашему куму максимального улучшения здоровья, которое вообще возможно в его случае. Более чего-то добавить не в состоянии,хреново конечно.
Вчера, когда стало известно о содержании нового мирного плана Трампа из 28 пунктов, в Украине и в Европе громко зазвучало слово «капитуляция» применительно к условиям этого плана, опубликованным в СМИ.
Отметим, однако, что слово «капитуляция» относительно любых договоренностей с Россией звучит в Украине уже более 10 лет.
Причем те условия этих договоренностей, которые называли «капитуляцией», за это время радикально эволюционировали.
В 2015 году были подписаны Минские соглашения об урегулировании на Донбассе. И ключевым пунктом в них была политическая часть – реинтеграция неподконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей (так называемых «ЛДНР») в Украину с особым статусом. То есть – в качестве автономии с широкими правами (своя «народная милиция», избираемые органы власти, русский язык и т.д.). Подчеркнем еще раз – речь шла не об отделении этих территорий от Украины, не о присоединении к России, а о возвращении их Украине, пусть и на особых правах. Но «патриотическая общественность» тогда сразу назвала это «капитуляцией». И пошло поехало – взрывались гранты под Радой, проводились митинги, произносились гневные речи. И тогдашний президент Порошенко, после некоторых колебаний, в конце концов отказался де-факто от выполнения политической части Минска.
Далее пришел к власти Зеленский под лозунгом «я закончу войну, для чего буду говорить хоть с чертом». Вновь поднялся вопрос о реализации политической части Минских соглашений, «формулы Штайнмайера» и прочего. Активизировались переговоры. Но снова громко прозвучало сакральное слово «капитуляция». Начались акции протеста, «Штайнмайер-майданы». И Зеленский отступил, заявив, что политическую часть Минских соглашений выполнять не намерен. Что и стало затем одним из публично озвученных Россией поводов для начала вторжения.
Весна 2022 года. Уже идет полномасштабная война. Но параллельно идут и переговоры Украины с Россией. Проект мирного урегулирования был подготовлен к встрече в Стамбуле и в общих чертах согласован. Он предусматривал нейтральный статус Украины и определенные ограничения по численности украинской армии (их параметры согласовывались). Взамен Путин был готов без боя вывести войска со всех захваченных после февраля 2022 года территорий кроме Донецкой и Луганской областей. Хотя, если верить Шредеру, то и Донбасс он был готов вернуть Украине с особым статусом. Сейчас часто говорят о том, что договоренности были сорваны после визита Джонсона, который сказал «будем воевать дальше». Но меньше вспоминают, что и в Украине тогда поднялась волна «зрады»: пошли заявления о «капитуляции», призывы воевать до границ 1991 года и выплаты Россией репараций. Стамбульские соглашения сорвались.
Осень 2022 года. Украина провела успешное наступление в Харьковской и в Херсонской областях. После пошли осторожные заявления о том, что открывается окно возможностей для завершения войны путем перемирия по линии фронта. Оказавшаяся в тяжелом положении Россия тогда могла бы на это согласиться. Но подобные разговоры тут же были заклеймены в Киеве как «капитуляция». Официальной стала «формула мира Зеленского», которая предусматривала границы 1991 года и выплата Россией репараций, а выражение «будем пить кофе в Крыму» превратилось в популярный мем. Прекращение войны по линии фронта украинские власти называли «капитуляцией» вплоть до памятного скандала в феврале 2025 года в Овальном кабинете с последующим прекращением американской военной помощи Украине. После чего Зеленский согласился на завершение войны по линии фронта и сейчас это официальная позиция Киева и уже не «капитуляция», а «победа» и «справедливый мир».
sergey_stasyuk555 написав:по українським офіційним даним з всієї лугандонії мобілізовано лише 10 тис чоловік за 3,5 роки війни, і то напевно це були упороті, які орали "піда расія прійді". а тутешні псевдопатріоти брехали, що там вже майже всіх бусифікували на фронт.
на дичину "погонять всіх на Бєрлін" навіть не хочу реагувати, ця лапша на "мудрого нарота" мабуть розрахована.
Посилання можете надати ? А то виглядає як просування наративу - русские харошие , не бойтесь ани не такие как в Буче то не русские то буряти и прочие , захватят территорию ничего страшного ани же не ТЦК.
Вы напрасно не привели цитату. Народ здесь в массе ленивый, по ссылкам не ходит. Насчёт 10 тыс. то, конечно враньё, но и реальная цифра небольшая.
Росія примусово мобілізувала 46 тисяч 327 українців із тимчасово окупованих територій. Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов на Третій міжнародній конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми встановили, що з окупованих територій, з анексованого Криму примусово мобілізовано 46 тисяч 327 наших громадян. Ці люди воюють проти нас», - сказав він.
За даними Коордштабу, у Донецькій області росіяни мобілізували 5 368 українців, у Луганській – 4 650, у Запорізькій – 560, у Херсонській – 478. У Криму мобілізували 35 272 осіб, у Севастополі – ще 5 368.
Ці дані мобілізації стосуються періоду з лютого 2022 року по липень 2025 року. Їх здобула українська військова розвідка, і російська сторона їх підтвердила, зазначив Усов.
За його словами, 16% полонених, які перебувають в українських таборах для військовополонених, є громадянами України, з них 6% - кримчани.
