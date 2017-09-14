|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:08
flyman написав:
Комент з просторів ютуба:
Цель Трампа не " помирить "Украину с Россией. Цель Трампа спасти Украину от полного краха. Но не из человеколюбия или добрых побуждений, а просто как инструмент давления на Россию ( который может ещё пригодиться ).
Ціль Трампа - закінчити війну. Крапка.
Просто раніше Трамп думав закінчити війну на більш-менш хороших умовах для України.
Зараз він вник в ситуацію глибше і зрозумів що Москва хоче більшого, а засобів впливу на Москву немає. Значить треба тиснути на Україну. А які у нього варіанти?
1. Хоче Україна продовжувати війну - то хай продовжує
2. Хоче Україна миритись - то хай мириться, але ігнорувати вимоги Москви не вийде. Якщо ігноруєш вимоги Москви то дивись п1.
Дуже проста схема.
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:17
andrijk777
гадаю що Трамп всеж таки форсує мирний процес
він розуміє що чим далі, тим гірші умови будуть для України, як для клієнта США
що болісно вдарить по іміджу США, респів та його особистому
а мета воуків потопити респів, хай навіть разом і з Україною
це у москви є дерево варіантів на будь-який розвиток подій
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:18
andrijk777 написав:
Комент з просторів ютуба:
Цель Трампа не " помирить "Украину с Россией. Цель Трампа спасти Украину от полного краха. Но не из человеколюбия или добрых побуждений, а просто как инструмент давления на Россию ( который может ещё пригодиться ).
Ціль Трампа - закінчити війну. Крапка.
Просто раніше Трамп думав закінчити війну на більш-менш хороших умовах для України.
Зараз він вник в ситуацію глибше і зрозумів що Москва хоче більшого, а засобів впливу на Москву немає. Значить треба тиснути на Україну. А які у нього варіанти?
1. Хоче Україна продовжувати війну - то хай продовжує
2. Хоче Україна миритись - то хай мириться, але ігнорувати вимоги Москви не вийде. Якщо ігноруєш вимоги Москви то дивись п1.
Дуже проста схема.
Щось ви вже не дуже радісні по друку фублів, розумію )
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:20
Banderlog написав:
Видання пише, що мирний план для України, розроблений США та рф спільно
Виділене ключове!
Не відомо наскільки це правда, але я думаю це правда. Судячи по злитим пунктам - це схоже на правду.
Їхали-їхали і приїхали фактично до Стамбульських умов. Навіщо 4 роки воювали?
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:23
andrijk777 написав:
Навіщо 4 роки воювали?
На запасах мотивации и надежды. Заканчиваются. Не каждый может смотреть в завтрашний день.
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:23
fox767676 написав:andrijk777
гадаю що Трамп всеж таки форсує мирний процес
він розуміє що чим далі, тим гірші умови будуть для України, як для клієнта США
що болісно вдарить по іміджу США, респів та його особистому
а мета воуків потопити респів, хай навіть разом і з Україною
це у москви є дерево варіантів на будь-який розвиток подій
Цілком згідний.
Якщо 3 року тому у нас було дерево, а у москви 1 варіант, то зараз фактично у москви дерево, а у нас ..., я вже хз що у нас.
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:24
andrijk777 написав:
Видання пише, що мирний план для України, розроблений США та рф спільно
Виділене ключове!
Не відомо наскільки це правда, але я думаю це правда. Судячи по злитим пунктам - це схоже на правду.
Їхали-їхали і приїхали фактично до Стамбульських умов. Навіщо 4 роки воювали?
Правда: Трампу не зовсім пох..., тому що золота медалька миру коли Україна його не підтримає то є нонсенс і медальку дають в ЄС )
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:26
Прихід Трампа безумовно погіршив зовнішню ситуацію для України, але необхідно триматись, продовжувати захищатись, вичікуючи коливання зовнішньо-ситуаційного маятника в кращу сторону. Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї. Є історичний приклад Прусії, яка одночасно воювала проти трьох великих імперій (Семирічна війна (1756–1763)), і опинилась на межі повного розгрому. Вона не здавалась, і дочекалась "дипломатичного чуда", їй навіть повернули усі окуповані супротивниками території.
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:28
andrijk777 написав:
гадаю що Трамп всеж таки форсує мирний процес
він розуміє що чим далі, тим гірші умови будуть для України, як для клієнта США
що болісно вдарить по іміджу США, респів та його особистому
а мета воуків потопити респів, хай навіть разом і з Україною
це у москви є дерево варіантів на будь-який розвиток подій
Цілком згідний.
Якщо 3 року тому у нас було дерево, а у москви 1 варіант, то зараз фактично у москви дерево, а у нас ..., я вже хз що у нас.
А в нас зараз зійшлося в одній точці часу кілька неблагоприємних факторів.
