Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:32
olmyb написав:
Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.
Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:33
в котре вже подібне відбувається ?
Нардеп Федієнко показав виставку РЕБ у Тернополі з усіма деталями: по місту прилетіли російські ракети.
Відео було опубліковане НЕ в режимі реального часу. Він його уже видалив, але журналісти встигли зберегти фрагменти. До слова, нардеп – член комітету нацбезпеки.
Голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» писав, що цей завод «Оріон» знаходиться через дорогу від знищеного будинку, але підприємство «фактично не працює».
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:34
andrijk777 написав: olmyb написав:
Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.
Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?
Глобальна криза триває із 2008 р., її заливають грошами (як заповідав великий Кейнс), і вже це не сильно допомогає, а тільки розтягує процес в часі (жахи без кінця). Крокодилячі сльози Євросоюзу віділити 0.3% на допомогу, це для них питання як Гамлета бути чи не бути.
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:38
flyman написав:
Глобальна криза триває із 2008 р., її заливають грошами (як заповідав великий Кейнс), і вже це теж не сильно допомогає.
світова криза перманентно триває з часів як виникли товарно-грошові відносини
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:39
Xenon написав: flyman написав:
Глобальна криза триває із 2008 р., її заливають грошами (як заповідав великий Кейнс), і вже це теж не сильно допомогає.
світова криза перманентно триває з часів як виникли товарно-грошові відносини
з цьої точки зору життя це хвороба яка лікується смертю
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:42
andrijk777 написав: olmyb написав:
Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.
Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?
Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.
