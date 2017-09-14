RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:32

  olmyb написав:Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.

Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6942
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:33

в котре вже подібне відбувається ?

Нардеп Федієнко показав виставку РЕБ у Тернополі з усіма деталями: по місту прилетіли російські ракети.

Відео було опубліковане НЕ в режимі реального часу. Він його уже видалив, але журналісти встигли зберегти фрагменти. До слова, нардеп – член комітету нацбезпеки.

Голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» писав, що цей завод «Оріон» знаходиться через дорогу від знищеного будинку, але підприємство «фактично не працює».
Xenon
 
Повідомлень: 5553
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:34

  andrijk777 написав:
  olmyb написав:Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.

Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?

Глобальна криза триває із 2008 р., її заливають грошами (як заповідав великий Кейнс), і вже це не сильно допомогає, а тільки розтягує процес в часі (жахи без кінця). Крокодилячі сльози Євросоюзу віділити 0.3% на допомогу, це для них питання як Гамлета бути чи не бути.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 лис, 2025 13:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41506
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:38

  flyman написав:Глобальна криза триває із 2008 р., її заливають грошами (як заповідав великий Кейнс), і вже це теж не сильно допомогає.

світова криза перманентно триває з часів як виникли товарно-грошові відносини
Xenon
 
Повідомлень: 5553
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:39

  Xenon написав:
  flyman написав:Глобальна криза триває із 2008 р., її заливають грошами (як заповідав великий Кейнс), і вже це теж не сильно допомогає.

світова криза перманентно триває з часів як виникли товарно-грошові відносини

з цьої точки зору життя це хвороба яка лікується смертю
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41506
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 13:42

  andrijk777 написав:
  olmyb написав:Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.

Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?

Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.
olmyb
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 08.09.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
 
