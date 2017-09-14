|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:33
в котре вже подібне відбувається ?
Нардеп Федієнко показав виставку РЕБ у Тернополі з усіма деталями: по місту прилетіли російські ракети.
Відео було опубліковане НЕ в режимі реального часу. Він його уже видалив, але журналісти встигли зберегти фрагменти. До слова, нардеп – член комітету нацбезпеки.
Голова Центру радіотехнологій Сергій «Флеш» писав, що цей завод «Оріон» знаходиться через дорогу від знищеного будинку, але підприємство «фактично не працює».
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5554
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:34
andrijk777 написав: olmyb написав:
Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.
Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?
Глобальна криза триває із 2008 р., її заливають грошами (як заповідав великий Кейнс), і вже це не сильно допомогає, а тільки розтягує процес в часі (жахи без кінця). Крокодилячі сльози Євросоюзу віділити 0.3% на допомогу, це для них питання як Гамлета бути чи не бути.
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 20 лис, 2025 13:38, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41507
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:38
flyman написав:
Глобальна криза триває із 2008 р., її заливають грошами (як заповідав великий Кейнс), і вже це теж не сильно допомогає.
світова криза перманентно триває з часів як виникли товарно-грошові відносини
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5554
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:39
Xenon написав: flyman написав:
Глобальна криза триває із 2008 р., її заливають грошами (як заповідав великий Кейнс), і вже це теж не сильно допомогає.
світова криза перманентно триває з часів як виникли товарно-грошові відносини
з цьої точки зору життя це хвороба яка лікується смертю
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41507
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:42
andrijk777 написав: olmyb написав:
Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.
Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?
Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.
-
olmyb
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 08.09.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:44
olmyb написав:
Прихід Трампа безумовно погіршив зовнішню ситуацію для України, але необхідно триматись, продовжувати захищатись, вичікуючи коливання зовнішньо-ситуаційного маятника в кращу сторону. Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї. Є історичний приклад Прусії, яка одночасно воювала проти трьох великих імперій (Семирічна війна (1756–1763)), і опинилась на межі повного розгрому. Вона не здавалась, і дочекалась "дипломатичного чуда", їй навіть повернули усі окуповані супротивниками території.
Вы настоящий спартанец. Спасибо за пост. Распечатаю и буду перечитывать каждое утро.
А то мне из всех исторических примеров почему то лезет в голову только Парагвай.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1015
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:50
ожидаемо и логично.
В очередной раз всё закончится как и на Аляске
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5554
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 13:54
Господар Вельзевула написав:
...
А то мне из всех исторических примеров почему то лезет в голову только Парагвай.
Парагвай сам вліз у війну, на нього ніхто не нападав, за політичну силу в Уругваї, яка все одно програла, і Уругвай перетворився на ворога. Парагвай першим окупував спірні території Бразилії, здається і по аргентинським силам першим вдарив. В результаті він виявився у повному оточенні ворогів, без ніякої зовнішньої підтримки, і закономірно програв, хоча і поставив рекорд мужності і героїзму в нерівній війні. Навіть Прусія втратила в останні роки війни зовнішню допомогу. А в України зовнішня підтримка є, і значна, тому у війні на виснаження у неї є шанси.
-
olmyb
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 08.09.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 14:05
Xenon написав:
ожидаемо и логично.
В очередной раз всё закончится как и на Аляске
так они ж не хотели к себе Украину брать ни 20, когда это вообще ничего не столило , ни 10 лет назад за 100 млрд, и сейчас тоже не могут заткнуть глотку орбану.
молчу уже про несчастные русские депозиты на которые они даже дунуть боятся
А сколько эти Європейські країни производят ППО класса "пэтриот"?
Не понимаю чем их роль стала вдруг значительна
Лохарики нашли наконец кого-то глупее себя, и начали тренироваться на нем в геополитику
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 20 лис, 2025 14:09, всього редагувалось 2 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4752
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 20 лис, 2025 14:05
olmyb написав: Господар Вельзевула написав:
...
А то мне из всех исторических примеров почему то лезет в голову только Парагвай.
Парагвай сам вліз у війну, на нього ніхто не нападав, за політичну силу в Уругваї, яка все одно програла, і Уругвай перетворився на ворога. Парагвай першим окупував спірні території Бразилії, здається і по аргентинським силам першим вдарив. В результаті він виявився у повному оточенні ворогів, без ніякої зовнішньої підтримки, і закономірно програв, хоча і поставив рекорд мужності і героїзму в нерівній війні. Навіть Прусія втратила в останні роки війни зовнішню допомогу. А в України зовнішня підтримка є, і значна, тому у війні на виснаження у неї є шанси.
"Всі так всі" забули. А не станове суспільство і сортовість. Або труси, або хрестик.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41507
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso
, olmyb
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|155656
|
|
|1493
|351564
|
|
|6076
|1042951
|
|