Додано: Чет 20 лис, 2025 14:24

Schmit написав: у квітні цього року Віткоф безрезультатно з'їздив на москву, взагалі ні про що не домовився, після чого адміністрація Трампа вигадала чомусь досить прийнятні умови миру

_hunter написав: Оно ж за секунды находится - что его аж прямо надавать.

andrijk777 написав: Турбопатріоти просто маніпулюють цим словом, називаючи ВСЕ що їм не подобається капітуляцією. Ось і все

так, я вважаю, що Віткоф зʼїздив, ні про що конкретно не домовився, але йому здалося, що вловив суть і тому він запропонував план, який, як йому здавалося, мав задовольнити москву. Але це були лише його припущення. Прийнаймні ніяких навіть витоків від журналістів, що над тим планом працював хтось з російської сторони, нема.На відміну від нинішнього плану, про який відомо, що безпосередньо був задіяний дмітрієв.це якась х**ня, вибачте."За даними Коордштабу, у Донецькій області росіяни мобілізували 5 368 українців" - вірю, я повірив. З лютого 22 року і до жовтня в "днр" було мобілізовано цілих 5 тис? А всі розповіді, що там навіть студентів хапали, не кажучи вже про шахтарів і т.д. - то все байки? Українська пропаганда? Ну-ну. Не розумію, навіщо наш Коордштаб поширює цю дезу, яку їм свідомо згодували."турбопатріоти" називають речі своїми іменами. Якщо це капітуляція, то це капітуляція, яким б красивими словами її не прикривали. І так, ще з самого 2014 року оркостан хотів, щоб ми капітулювали, для когось це дивина?