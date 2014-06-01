Просто раніше Трамп думав закінчити війну на більш-менш хороших умовах для України. Зараз він вник в ситуацію глибше і зрозумів що Москва хоче більшого, а засобів впливу на Москву немає. Значить треба тиснути на Україну. А які у нього варіанти? 1. Хоче Україна продовжувати війну - то хай продовжує 2. Хоче Україна миритись - то хай мириться, але ігнорувати вимоги Москви не вийде. Якщо ігноруєш вимоги Москви то дивись п1. Дуже проста схема.
А де в цій простій схемі вимоги України ? Хіба Москва має офігенні успіхі, щоб ставити вимоги ?
olmyb написав:Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.
Можно вопрос? Вы уже в армии? Под Покровском?
Очень конструктивный и вежливый диалог ... с ходу переход на личность
Banderlog написав:чому рф не продовжила захоплення грузії? Чи тої ж фінляндії до вступу в нато? Хіба вони були важчими цілями ніж Україна? Проблема України що вона стала форпостом демократії, замість того щоб бути мостом між заходом і сходом. якщо після війни ми знову лишимся на таких позиціях, нова війна неминуча. Тут Ви праві.
Ілюзія вважати, що нинішню росію влаштує існування незалежної України, у т. ч. у вигляді "моста", хіба у "лукашенківсько-білоруському" варіанті, і то тимчасово, до повної росіянізації. Росіяни, які не полінились покопатись в історії, знають, усі стовпи ідентичності сучасної росії прийшли з України, православ'я, мова, і головне, сама назва "росія", яка є старою грецькою назвою України. Московія перейменувалась в росію у 1721 році лише після остаточного захоплення частини Русі-України, зокрема Києва. Тому захоплення України для росіян має сакральне значення. Игорь Гиркин (Стрелков): "Россия без Украины - это Московия!" "Россия без Украины - это как инвалид без правой руки или ноги!" "На Украине находится наше этническое ядро!" В України окрім подальшої оборони зараз вибору нема, бо зі сторони росії пропонуються варіанти перемир'я лише зі зменшенням її обороноздатності перед наступним російським нападом.
Mimohod написав:До речі, питання з зірочкою, хто знає чому чисті валютні резерви на червень 2014 року були 11 млрд. дол. А на березень 2015 року стали -0.0 млрд дол., як там життя у баби Лєри двісті баксів і при чому тут Порошенко?
Господар Вельзевула написав:Ну чувак в принципе был рад что выжили, два дня таскал вещи с кранов, лестницы были разрушены. Переехали к тетке на Героев Крут (это бывшая Фурманова возле танка)- ну и логистику не успел выучить. Дома он вызывал такси и быстро в него садился, дом на красной линии был. А тут пока раздуплился- в бусике оказался. .
Ну понятно що для вас це фініш історії... Но жизнь після бусика є. Це іще не значить, що вже автоматично похоронка. В мене кум з весни 23 воював, загребли в бусік, до того він теж був добровольцем з початку війни, но в києві в дфтг) А це в арту попав, спочатку в охорону, потом таки в розрахунок сау. пару днів тому , в лікарні в запоріжжі обявився роздовбало його фпв, оклємався, був в комі після того як ампутували ногу до коліна і руку по плече, вчора повезли на київ но якогось біса в полтаву завезли, знову без свідомості , но надіюсь виживе, молодий іще 32 роки мав б витянути і дитина грудна. Жити треба а те, що вже відвоювався то без варіантів.
flyman написав:і? ваша пропозиція до останнього українця? от дожилися до "великої України від Чопа до майже до Дону" а потім чомусь це стало невигідно "дружити", всі бРСРС (крім 3балтики) "дружать" а ми тут "нескоримося" бо записав Порошенко в КУ "в НАТО"
Поки нема прийнятних варіантів перемир'я, просто оборонятись, хай потроху і відступаючи, бажано позитивно підлаштовуючись і вдосконалюючись, з надією, що або зовнішні умови, або сама ця війна врешті призведе до змін у самій росії, як Афганська війна - в СРСР, В'єтнамська - у США. Так, катастрофічний варіант - можливий, особливо якщо не буде позитивних змін всередині країни, але і позитивний варіант розвитку подій залишається зі значною ймовірністю. Якщо прийняти останні озвучені умови перемир'я, то це "чешський варіант" 1939 року з майже гарантованою подальшою катастрофою, подовженою в часі.
это ты называешь "жизнь"?? это хуже смерти
це такий юмор від Бандерлога, можна було догадатися
flyman написав:і? ваша пропозиція до останнього українця? от дожилися до "великої України від Чопа до майже до Дону" а потім чомусь це стало невигідно "дружити", всі бРСРС (крім 3балтики) "дружать" а ми тут "нескоримося" бо записав Порошенко в КУ "в НАТО"
Поки нема прийнятних варіантів перемир'я, просто оборонятись, хай потроху і відступаючи, бажано позитивно підлаштовуючись і вдосконалюючись, з надією, що або зовнішні умови, або сама ця війна врешті призведе до змін у самій росії, як Афганська війна - в СРСР, В'єтнамська - у США. Так, катастрофічний варіант - можливий, особливо якщо не буде позитивних змін всередині країни, але і позитивний варіант розвитку подій залишається зі значною ймовірністю. Якщо прийняти останні озвучені умови перемир'я, то це "чешський варіант" 1939 року з майже гарантованою подальшою катастрофою, подовженою в часі.
Яка була "катастрофа Чехії", крім того, що клепала зброю рейху? В цифрах і лінках.
