Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:25

  andrijk777 написав:Ціль Трампа - закінчити війну. Крапка.

Просто раніше Трамп думав закінчити війну на більш-менш хороших умовах для України.
Зараз він вник в ситуацію глибше і зрозумів що Москва хоче більшого, а засобів впливу на Москву немає. Значить треба тиснути на Україну. А які у нього варіанти?
1. Хоче Україна продовжувати війну - то хай продовжує
2. Хоче Україна миритись - то хай мириться, але ігнорувати вимоги Москви не вийде. Якщо ігноруєш вимоги Москви то дивись п1.
Дуже проста схема.


А де в цій простій схемі вимоги України ? Хіба Москва має офігенні успіхі, щоб ставити вимоги ?
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:26

  ЛАД написав:
  olmyb написав:Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.

Можно вопрос?
Вы уже в армии?
Под Покровском?

Очень конструктивный и вежливый диалог ... с ходу переход на личность
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:27

  Xenon написав:
❗️Європейські країни виступили ПРОТИ мирного плану Трампа. Вважають його капітуляцією України, — Reuters.

https://www.reuters.com/world/europe/eu ... 025-11-20/

Это те же самые европейцы, которые
Нидерланды приостановили контроль над китайским производителем чипов Nexperia, чтобы избежать эскалации

? :lol:
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:29

  Banderlog написав:чому рф не продовжила захоплення грузії? Чи тої ж фінляндії до вступу в нато? Хіба вони були важчими цілями ніж Україна?
Проблема України що вона стала форпостом демократії, замість того щоб бути мостом між заходом і сходом.
якщо після війни ми знову лишимся на таких позиціях, нова війна неминуча.
Тут Ви праві.


Ілюзія вважати, що нинішню росію влаштує існування незалежної України, у т. ч. у вигляді "моста", хіба у "лукашенківсько-білоруському" варіанті, і то тимчасово, до повної росіянізації. Росіяни, які не полінились покопатись в історії, знають, усі стовпи ідентичності сучасної росії прийшли з України, православ'я, мова, і головне, сама назва "росія", яка є старою грецькою назвою України. Московія перейменувалась в росію у 1721 році лише після остаточного захоплення частини Русі-України, зокрема Києва. Тому захоплення України для росіян має сакральне значення.
Игорь Гиркин (Стрелков):
"Россия без Украины - это Московия!"
"Россия без Украины - это как инвалид без правой руки или ноги!"
"На Украине находится наше этническое ядро!"
В України окрім подальшої оборони зараз вибору нема, бо зі сторони росії пропонуються варіанти перемир'я лише зі зменшенням її обороноздатності перед наступним російським нападом.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:54

  Mimohod написав:До речі, питання з зірочкою, хто знає чому чисті валютні резерви на червень 2014 року були 11 млрд. дол. А на березень 2015 року стали -0.0 млрд дол., як там життя у баби Лєри двісті баксів і при чому тут Порошенко? :)

А сейчас разве 2015 год ? )

2015 Золотовалютні резерви України
на 31.03.2015 9 969,92 4344.61 77.23%


Где тут 0.0 ? ))
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:59

З сайту НБУ
https://bank.gov.ua/ua/markets/international-reserves-allinfo/dynamics?startDate=01.06.2014&endDate=01.06.2015
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:11

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну чувак в принципе был рад что выжили, два дня таскал вещи с кранов, лестницы были разрушены. Переехали к тетке на Героев Крут (это бывшая Фурманова возле танка)- ну и логистику не успел выучить. Дома он вызывал такси и быстро в него садился, дом на красной линии был. А тут пока раздуплился- в бусике оказался.
.

Ну понятно що для вас це фініш історії...
Но жизнь після бусика є. Це іще не значить, що вже автоматично похоронка.
В мене кум з весни 23 воював, загребли в бусік,
до того він теж був добровольцем з початку війни, но в києві в дфтг)
А це в арту попав, спочатку в охорону, потом таки в розрахунок сау.
пару днів тому , в лікарні в запоріжжі обявився роздовбало його фпв,
оклємався, був в комі після того як ампутували ногу до коліна і руку по плече, вчора повезли на київ но якогось біса в полтаву завезли, знову без свідомості , но надіюсь виживе, молодий іще 32 роки мав б витянути і дитина грудна.
Жити треба а те, що вже відвоювався то без варіантів.

это ты называешь "жизнь"?? это хуже смерти
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:13

  flyman написав:і?
ваша пропозиція до останнього українця?
от дожилися до "великої України від Чопа до майже до Дону" а потім чомусь це стало невигідно "дружити", всі бРСРС (крім 3балтики) "дружать" а ми тут "нескоримося" бо записав Порошенко в КУ "в НАТО"

Поки нема прийнятних варіантів перемир'я, просто оборонятись, хай потроху і відступаючи, бажано позитивно підлаштовуючись і вдосконалюючись, з надією, що або зовнішні умови, або сама ця війна врешті призведе до змін у самій росії, як Афганська війна - в СРСР, В'єтнамська - у США. Так, катастрофічний варіант - можливий, особливо якщо не буде позитивних змін всередині країни, але і позитивний варіант розвитку подій залишається зі значною ймовірністю. Якщо прийняти останні озвучені умови перемир'я, то це "чешський варіант" 1939 року з майже гарантованою подальшою катастрофою, подовженою в часі.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:22

  Бетон написав:
  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:Ну чувак в принципе был рад что выжили, два дня таскал вещи с кранов, лестницы были разрушены. Переехали к тетке на Героев Крут (это бывшая Фурманова возле танка)- ну и логистику не успел выучить. Дома он вызывал такси и быстро в него садился, дом на красной линии был. А тут пока раздуплился- в бусике оказался.
.

Ну понятно що для вас це фініш історії...
Но жизнь після бусика є. Це іще не значить, що вже автоматично похоронка.
В мене кум з весни 23 воював, загребли в бусік,
до того він теж був добровольцем з початку війни, но в києві в дфтг)
А це в арту попав, спочатку в охорону, потом таки в розрахунок сау.
пару днів тому , в лікарні в запоріжжі обявився роздовбало його фпв,
оклємався, був в комі після того як ампутували ногу до коліна і руку по плече, вчора повезли на київ но якогось біса в полтаву завезли, знову без свідомості , но надіюсь виживе, молодий іще 32 роки мав б витянути і дитина грудна.
Жити треба а те, що вже відвоювався то без варіантів.

это ты называешь "жизнь"?? это хуже смерти

це такий юмор від Бандерлога, можна було догадатися
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 17:23

  olmyb написав:
  flyman написав:і?
ваша пропозиція до останнього українця?
от дожилися до "великої України від Чопа до майже до Дону" а потім чомусь це стало невигідно "дружити", всі бРСРС (крім 3балтики) "дружать" а ми тут "нескоримося" бо записав Порошенко в КУ "в НАТО"

Поки нема прийнятних варіантів перемир'я, просто оборонятись, хай потроху і відступаючи, бажано позитивно підлаштовуючись і вдосконалюючись, з надією, що або зовнішні умови, або сама ця війна врешті призведе до змін у самій росії, як Афганська війна - в СРСР, В'єтнамська - у США. Так, катастрофічний варіант - можливий, особливо якщо не буде позитивних змін всередині країни, але і позитивний варіант розвитку подій залишається зі значною ймовірністю. Якщо прийняти останні озвучені умови перемир'я, то це "чешський варіант" 1939 року з майже гарантованою подальшою катастрофою, подовженою в часі.

Яка була "катастрофа Чехії", крім того, що клепала зброю рейху? В цифрах і лінках.
