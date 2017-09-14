Додано: Чет 20 лис, 2025 18:01

olmyb написав: Поки нема прийнятних варіантів перемір'я, просто оборонятись, хай потроху і відступаючи, бажано позитивно підлаштовуючись і вдосконалюючись, з надією, що або зовнішні умови, або сама ця війна врешті призведе до змін у самій росії, як Афганська війна - в СРСР, В'єтнамська - у США. Так, катастрофічний варіант - можливий, особливо якщо не буде позитивних змін всередині країни, але і позитивний варіант розвитку подій залишається зі значною ймовірністю. Якщо прийняти останні озвучені умови перемир'я, то це "чешський варіант" 1939 року з майже гарантованою подальшою катастрофою, подовженою в часі.

Тобто ви пропонуєте в"єтнамський варіант для нас. Ви хоч уявляєте що таке в"єтнамська війна? Це ще 10 років війни, повна розруха, мільйони інвалідів, і це все в кращому випадку. В гіршому - це програш і окупація.Ви або строчите з-за кордону, або старик без дітей або при кориті, бо я не уявляю як нормальна людина може мати бажання жити в країні яка веде "В"єтнамську війну" і продовжувати жити після цієї війни.*і взагалі Афганська і В'єтнамська війни це партизанські війни, які велись в горах/джунглях. Нам таке не світить у нас відкрита місцевість, хіба дійдемо до Карпат.