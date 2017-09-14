RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15860158611586215863>
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:52

  Banderlog написав:
  stm написав:ЄС вже озвучило що на зустрічах будь-яких планів має бути Україна і ЄС 8)

Єс в цій схемі відведена роль лошар. Як і нам. Раньше треба було думати. І чим далі це продовжиться тим більше ми влетим. Час фіксувати убитки був іще в березні...

шансу ще не було, не бреши...

звісно, чим довше воюємо, тим більше втрат - логічно. але більше втрат й у ворога. й колись виснажиться так, що наступного разу може вже й не буде. тому, хто більше влетить - питання відкрите...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:55

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Комент з просторів ютуба:
Цель Трампа не " помирить "Украину с Россией. Цель Трампа спасти Украину от полного краха. Но не из человеколюбия или добрых побуждений, а просто как инструмент давления на Россию ( который может ещё пригодиться ).

Ціль Трампа - закінчити війну. Крапка.

Просто раніше Трамп думав закінчити війну на більш-менш хороших умовах для України.
Зараз він вник в ситуацію глибше і зрозумів що Москва хоче більшого, а засобів впливу на Москву немає. Значить треба тиснути на Україну. А які у нього варіанти?
1. Хоче Україна продовжувати війну - то хай продовжує
2. Хоче Україна миритись - то хай мириться, але ігнорувати вимоги Москви не вийде. Якщо ігноруєш вимоги Москви то дивись п1.
Дуже проста схема.

що значить немає - не вигадуй. засоби запрацюють лише з 22 листопада. одні з ... а це ще томагавки не літали 8)

й з чого ти вирішив що він обов'язково закінчить? у гіршому випадку просто відсторониться й все...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:57

  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Видання пише, що мирний план для України, розроблений США та рф спільно

Виділене ключове!
Не відомо наскільки це правда, але я думаю це правда. Судячи по злитим пунктам - це схоже на правду.
Їхали-їхали і приїхали фактично до Стамбульських умов. Навіщо 4 роки воювали?

як раптово зливи в ЗМІ перетворилися на розроблений план... почекаємо офіційних заяв... а те, що ти думаєш, зазвичай помилкове ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:57

  olmyb написав:
  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.

Тут справа не в гордості наших керманичів, а те що фінський варіант росія нам не пропонує, і категорично відкидає подібний. Вона хоче набагато більше, ще не завойовані нею важливі для української оборони території, зменшення і обмеження збройних сил і т. і., що є в озвучених останніх пунктах.

інфа 146%
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41509
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 18:58

  andrijk777 написав:
  olmyb написав:Наприклад, може наступити світова економічна криза, що призведе до сильного зниження цін на енергоносії, що вдарить по спроможності росії продовжувати війну, а можливо призведе і до змін всередині неї.

Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?

а 37 дол за руську нафту, теж 11 років? чи нарешті після більш дорослих санкцій? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:00

  olmyb написав:
  Господар Вельзевула написав:...
А то мне из всех исторических примеров почему то лезет в голову только Парагвай.

Парагвай сам вліз у війну, на нього ніхто не нападав, за політичну силу в Уругваї, яка все одно програла, і Уругвай перетворився на ворога. Парагвай першим окупував спірні території Бразилії, здається і по аргентинським силам першим вдарив. В результаті він виявився у повному оточенні ворогів, без ніякої зовнішньої підтримки, і закономірно програв, хоча і поставив рекорд мужності і героїзму в нерівній війні. Навіть Прусія втратила в останні роки війни зовнішню допомогу. А в України зовнішня підтримка є, і значна, тому у війні на виснаження у неї є шанси.

от бачиш як воно буває, коли хтось постійно каже про Парагвай - а от воно що...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:00

  olmyb написав:
  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Найкращий це фінський варіант - поїхати в Москву і замиритись, як зробили фіни. Але наші керманичі надто горді. Не підуть вони на це заради українців. Краще воювати до останнього українця, їх родичі і друзі точно останніми не будуть.

Тут справа не в гордості наших керманичів, а те що фінський варіант росія нам не пропонує, і категорично відкидає подібний. Вона хоче набагато більше, ще не завойовані нею важливі для української оборони території, зменшення і обмеження збройних сил і т. і., що є в озвучених останніх пунктах.

Фіни поїхали в Москву на переговори, а наш керманич посилав путіна на**й. Може не буквально, але приблизно. Думаєш якби фіни послали Сталіна на**й від Фінляндії би щось лишилось? :D Подумай.

Для думання почитай собі фінську пісню про москалів/війну:
https://uk.wikipedia.org/wiki/Njet,_Molotoff
А тепер почитай нашу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BB%D0%BE!
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1 ... 1%83%D0%B9
Бачиш різницю?

Може це не гордість, а дурість. Називай як хочеш. Я б напевно після таких пісень також не був би сильно був би радий миритись. Хочете, українці сильно воювати - нема проблем, воюємо.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6947
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:04

  Xenon написав:
❗️Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану миру, – ОП.

Президент найближчим часом обговорить його з Трампом у телефонному режимі, для гідного закінчення війни.

Думаю, до кінця року щось підпишуть, але десь в лютому знову почнуть стрелять.
Бо одна зі сторін загнала сама себе в стан розносу суспільства та держави, чим інша сторона спокуситься скористатись.
Востаннє редагувалось UA в Чет 20 лис, 2025 19:04, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:04

  andrijk777 написав:
  olmyb написав:
  andrijk777 написав:Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?

Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.

Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.

надайте цифри з джерелом, щоб ми порівняли. запас міцності срср був на порядок більший, ніж в сучасної Раші. власне переважна більшість озброєння, яке Раша вже втратила - це теж срср...

й срср воював в ті роки, але зовсім не так інтенсивно, як Раша - тому показники стрімко погіршуються з кожним роком
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:06

Слевєнтіус про мир

Слевєнтіус про мир
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41509
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15860158611586215863>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 155820
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 351720
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1043127
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15229)
20.11.2025 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.