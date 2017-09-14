RSS
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:08

  ЛАД написав:
  olmyb написав:Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.

Можно вопрос?
Вы уже в армии?
Под Покровском?

аргументів немає - відразу на фронт. ми обговорюємо, що робити далі на рівні держави - й до чого тут особистості дописувачів? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:12

  UA написав:
  Xenon написав:
❗️Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану миру, – ОП.

Президент найближчим часом обговорить його з Трампом у телефонному режимі, для гідного закінчення війни.

Думаю, до кінця року щось підпишуть, але десь в лютому знову почнуть стрелять.
Бо одна зі сторін загнала сама себе в стан розносу суспільства та держави, чим інша сторона спокуситься скористатись.


І знову Україна винувата буде, а Росія ні ... вона просто скористується

UA, тебе на тій стороні, без грошей залишать
Ти ж зараз все здав, що Росія і не буде дотримуватись будь-яких угод
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12696
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:12

  ЛАД написав:Что лучше, война или "поліцейський терор"?

Гражданской войны в Украине точно не будет. Касательно того, что лучше - война или полицейский террор - зависит от того, у кого спрашивают. Для одних и первое и второе плохо, а для других война лучше, так как она для них не существует практически.
АндрейМ
 
Повідомлень: 646
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:14

“Слуга народу” Федієнко опублікував інформацію про підприємство в Тернополі, де виробляють РЕБ
Про яку перемогу можна говорити з такими дебілами при владі.
Schmit
 
Повідомлень: 5246
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:14

  pesikot написав:
  UA написав:Думаю, до кінця року щось підпишуть, але десь в лютому знову почнуть стрелять.
Бо одна зі сторін загнала сама себе в стан розносу суспільства та держави, чим інша сторона спокуситься скористатись.


І знову Україна винувата буде, а Росія ні ... вона просто скористується

UA, тебе на тій стороні, без грошей залишать
Ти ж зараз все здав, що Росія і не буде дотримуватись будь-яких угод

Які гроші? Я бідний, мені хліба нема за що купити.
UA
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:15

  andrijk777 написав:Так, у порівнянні з Україною Москва має офігенні успіхи. Перелічити?


Пройшло майже дві години, Андрійко777 все ще шукає "офігенні успіхи" Москви ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12696
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:16

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Думаю, до кінця року щось підпишуть, але десь в лютому знову почнуть стрелять.
Бо одна зі сторін загнала сама себе в стан розносу суспільства та держави, чим інша сторона спокуситься скористатись.


І знову Україна винувата буде, а Росія ні ... вона просто скористується

UA, тебе на тій стороні, без грошей залишать
Ти ж зараз все здав, що Росія і не буде дотримуватись будь-яких угод

Які гроші? Я бідний, мені хліба нема за що купити.

Ти вже повторюєшься ... не смішно )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12696
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:20

  Schmit написав:“Слуга народу” Федієнко опублікував інформацію про підприємство в Тернополі, де виробляють РЕБ
Про яку перемогу можна говорити з такими дебілами при владі.

Рагуль класік
UA
 
Повідомлень: 9903
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2369 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:30

  UA написав:
  Xenon написав:
❗️Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану миру, – ОП.

Президент найближчим часом обговорить його з Трампом у телефонному режимі, для гідного закінчення війни.

Думаю, до кінця року щось підпишуть, але десь в лютому знову почнуть стрелять.
Бо одна зі сторін загнала сама себе в стан розносу суспільства та держави, чим інша сторона спокуситься скористатись.


Не подпишут.
И никакого разноса нет.Щас потужний выдаст люлей тем, кто посмел покусится на честь человека, который спит вместе с ним в одном помещении или кровати, не помню как там было, наплетет Трампу с три короба, Трамп отчитается х... что сделал все что мог, х... от злости перерубает остатки проводов от АЭС , пересични выйдут на улицы спивать гимн и кричать что "ми і без світла бачимо що ви-підори", начиная рубать первые деревья из высаженного миллиарда для обогрева жилищ и приготовления пищи на кострах.
Кстати,у вас нет желания подробно освещать нюансы жизни в Хорватии? Мож там цикавое что есть. Больше всего мне интересно где там брать бабло.Ну не доллары же менять?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 19:39

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  olmyb написав:Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.

Можно вопрос?
Вы уже в армии?
Под Покровском?

аргументів немає - відразу на фронт. ми обговорюємо, що робити далі на рівні держави - й до чого тут особистості дописувачів? ;)

Вам привидения не мерещатся?
Где вы видите "переход на личности"?
Я где-то касаюсь личных характеристик человека? Его ума, способностей, черт характера?
Просто человек, который настаивает на продолжении войны и не признаёт других вариантов, должен быть готов участвовать в этой войне. А ещё лучше не готов, а просто участвовать. Независимо от его личных качеств.
Или вы считаете, что "держава" может воевать сама по себе, а граждане могут сидеть на диване и указывать "державе" воевать или заключать мир?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37536
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4874 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
