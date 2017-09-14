|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:08
ЛАД написав: olmyb написав:
Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.
Можно вопрос?
Вы уже в армии?
Под Покровском?
аргументів немає - відразу на фронт. ми обговорюємо, що робити далі на рівні держави - й до чого тут особистості дописувачів?
Shaman
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:12
UA написав: Xenon написав:
❗️Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану миру, – ОП.
Президент найближчим часом обговорить його з Трампом у телефонному режимі, для гідного закінчення війни.
Думаю, до кінця року щось підпишуть, але десь в лютому знову почнуть стрелять.
Бо одна зі сторін загнала сама себе в стан розносу суспільства та держави, чим інша сторона спокуситься скористатись.
І знову Україна винувата буде, а Росія ні ... вона просто скористується
UA, тебе на тій стороні, без грошей залишать
Ти ж зараз все здав, що Росія і не буде дотримуватись будь-яких угод
pesikot
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:12
ЛАД написав:
Что лучше, война или "поліцейський терор"?
Гражданской войны в Украине точно не будет. Касательно того, что лучше - война или полицейский террор - зависит от того, у кого спрашивают. Для одних и первое и второе плохо, а для других война лучше, так как она для них не существует практически.
АндрейМ
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:14
Schmit
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:14
pesikot написав: UA написав:
Думаю, до кінця року щось підпишуть, але десь в лютому знову почнуть стрелять.
Бо одна зі сторін загнала сама себе в стан розносу суспільства та держави, чим інша сторона спокуситься скористатись.
І знову Україна винувата буде, а Росія ні ... вона просто скористується
UA, тебе на тій стороні, без грошей залишать
Ти ж зараз все здав, що Росія і не буде дотримуватись будь-яких угод
Які гроші? Я бідний, мені хліба нема за що купити.
UA
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:15
andrijk777 написав:
Так, у порівнянні з Україною Москва має офігенні успіхи. Перелічити?
Пройшло майже дві години, Андрійко777 все ще шукає "офігенні успіхи" Москви ...
pesikot
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:16
UA написав: pesikot написав: UA написав:
Думаю, до кінця року щось підпишуть, але десь в лютому знову почнуть стрелять.
Бо одна зі сторін загнала сама себе в стан розносу суспільства та держави, чим інша сторона спокуситься скористатись.
І знову Україна винувата буде, а Росія ні ... вона просто скористується
UA, тебе на тій стороні, без грошей залишать
Ти ж зараз все здав, що Росія і не буде дотримуватись будь-яких угод
Які гроші? Я бідний, мені хліба нема за що купити.
Ти вже повторюєшься ... не смішно )
pesikot
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:20
UA
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:30
UA написав: Xenon написав:
❗️Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт плану миру, – ОП.
Президент найближчим часом обговорить його з Трампом у телефонному режимі, для гідного закінчення війни.
Думаю, до кінця року щось підпишуть, але десь в лютому знову почнуть стрелять.
Бо одна зі сторін загнала сама себе в стан розносу суспільства та держави, чим інша сторона спокуситься скористатись.
Не подпишут.
И никакого разноса нет.Щас потужний выдаст люлей тем, кто посмел покусится на честь человека, который спит вместе с ним в одном помещении или кровати, не помню как там было, наплетет Трампу с три короба, Трамп отчитается х... что сделал все что мог, х... от злости перерубает остатки проводов от АЭС , пересични выйдут на улицы спивать гимн и кричать что "ми і без світла бачимо що ви-підори", начиная рубать первые деревья из высаженного миллиарда для обогрева жилищ и приготовления пищи на кострах.
Кстати,у вас нет желания подробно освещать нюансы жизни в Хорватии? Мож там цикавое что есть. Больше всего мне интересно где там брать бабло.Ну не доллары же менять?
Господар Вельзевула
Додано: Чет 20 лис, 2025 19:39
Shaman написав: ЛАД написав: olmyb написав:
Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.
Можно вопрос?
Вы уже в армии?
Под Покровском?
аргументів немає - відразу на фронт. ми обговорюємо, що робити далі на рівні держави - й до чого тут особистості дописувачів?
Вам привидения не мерещатся?
Где вы видите "переход на личности"?
Я где-то касаюсь личных характеристик человека? Его ума, способностей, черт характера?
Просто человек, который настаивает на продолжении войны и не признаёт других вариантов, должен быть готов участвовать в этой войне. А ещё лучше не готов, а просто участвовать. Независимо от его личных качеств.
Или вы считаете, что "держава" может воевать сама по себе, а граждане могут сидеть на диване и указывать "державе" воевать или заключать мир?
ЛАД
Зараз переглядають цей форум: АндрейМ
і 2 гостей
