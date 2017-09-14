M-Audio написав:Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная:
А вот ещё одна замечательная история, на этот раз свежая, но, наверное не оконченная. В США, как известно, все заполняют налоговые декларации и платят налоги. Считается, что так граждане лучше чувствуют, что это они содержат государство, а не наоборот. Поскольку налоговое законодательство запутанное, а штрафы за ошибку весомые, многие не рискуют заполнять всё сами, и поручают это дело налоговым консультантам, деятельность которых, вроде, лицензируется и контролируется государством. Разумеется, налоговая служба может всё это проверить, найти ошибку, выставить дополнительное требование с пенёй и штрафом, а то как же. И сроки исковой давности тоже есть 3 года. Не успели, не заметили -- всё, поезд ушёл. В теории. А на практике начали расследование в отношении вот такого консультанта, которого заподозрили в снижении налоговых сумм. Поскольку дело уже уголовное, все сроки давности - нафиг. В рамках уголовного дела проверили платежи какого-то мужика, который был клиентом этого консультанта, и нашли какую-то мизерную недоплату за период что-то около 1993-1999 годов, то есть тридцатилетней давности. Разумеется, штрафы и пеня за 30 лет превышают любые разумные пределы, но это их не останавливает. Имеют право, чо там. Вроде дело в суде пока.
Xenon написав:в тг засветили "те самые 28 пунктов"
6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб.
что-то неправдоподобно кажется , после расскказов арестовича что он еле 80 вместо 50 выбил на стамбульских да и с другой стороны так большинство и демобилизации не дождутся бандерлогу придется по линии рпц просить об ужесточении требования
7. Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.
малореально для Украины, достаточно было бы требования к самому НАТО
9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.
WTF ??? Это чье требование, условие ? По правде говоря , Украине на руку было бы выполнение ультиматума рябкова в части свертывания нато в восточной европе. толку от этого нам никакого, сплдошной расизм.
d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.
Ну это не серьезно
12. Потужний глобальний пакет заходів із відновлення
Это Ермак с Зеленским все придумали ?
a. Створенням фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим потенціалом зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.
точно ермак с зеленским
18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Это все по вопросу демилитаризацуии? Слабо верится
20. Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми в школах та в суспільстві, що сприятимуть розумінню та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упереджень. a. Україна прийме закон про руськосровій толерантності та захисту мовних меншин.
flyman написав:28 пунктів фейк, розходимся [youtube]OLFmnRVsHLU[/youtube.
Ну чистый же бред! Какой документ и с чьей подписью хочет увидеть TRIGGER MMA? Это не договор, не нота. Максимум, тянет на записку с предложениями. Мы, конечно, можем встать в позу и отвергнуть эти предложения, но в таком случае Трамп тоже может сказать: "Больше никакой поддержки, ни финансовой, ни военной не будет. Поставки оружия даже через европейские закупки запрещаю". Дальше продолжать?
Видео, которое выкладывал Шмитт и которое быстро удалили, просто безграмотное паникёрство. Называть продвижение росс. войск на 1-2 км, если даже действительно так, "обвалом фронта"... Это, максимум, небольшие тактические успехи, но уж никак не "обвал фронта".
Там фокс постив теж те що я замітив, 600К армії, "потужна допомога", і все таке ...
fox767676 Согласен практически со всеми вопросами. Добавлю только, что 600-тыс. армию в мирное время мы просто не потянем. В п.12а могу поверить, особенно с учётом п.14. От этих мер выгодоприобретателем будут США. Деньги будут европейские и российские, а 50% прибыли получат США. Без всяких капвложений. Совершенно невразумительный п.21g. ЗСУ выводятся, росс. войска не входят, но "нейтральна демілітаризована буферна зона", при этом "міжнародно визнана як територія, що належить Російській Федерації". Хотя всё остальное признаётся только "де-факто російськими". Короче, очень похоже на фейк.
P.s. Пункт "Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО" может требоваться РФ в чисто пропагандистских целях - демилитаризация и нейтралитет Украины.
СМИ опубликовали все пункты американского плана по завершению войны в Украине, которые еще могут быть изменены, Об этом сообщают ряд пабликов.
Графики отключений света для украинцев стали жестче из-за того, что доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее. Об этом написал на странице в Facebook генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.
"Враг бьет не только по станциям, но и по сетям. Доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее", – отметил он.
Коваленко напомнил, что в результате последней российской атаки под ударом оказались энергетические объекты в семи областях. .......... По словам Коваленко, энергетики делают все возможное для того, чтобы часов со светом у украинцев становилось больше. Но он добавил, что с каждым обстрелом ситуация становится все сложнее.