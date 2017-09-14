RSS
  #<1 ... 15864158651586615867
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:09

  Schmit написав:Здалося, привиділося, причулося... Ви вважаєте всю адміністрацію Трампа ідіотами? Збирати цілий саміт у Лондоні, пропонувати на гучний підпис непогоджений план щоб що? Уявляєте, що було б, якби Зе тоді підписав, а говоряща голова путіна вийшла через годину і заявила "я нічого про це не знаю, віддавайте нам Херсон, Запоріжжя і..."? Уявили? І що далі, реальні пекельні санкції на москву, яка не хоче миру і томагавки Україні? Невже так важко змоделювати ситуацію хоча б на пів крока вперед? Навіщо адміністрації Трампа так підставлятись?, щоб весь світ з них поржав?


Всі бачили, що відбулось на Алясці ... повний позор Трампа ... і нічого

То ти вже з"ясував, була зустріч в Будапешті чи ні ?
П'ят 21 лис, 2025 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Завтра рабочих три часа.
Потужно, правда?

Тю. Он у людей тільки чотиреденна робоча неділя. А в нас вже навіть тригодинний робочий день.
П'ят 21 лис, 2025 09:17

так званий план

так званий план

так званий план
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:30

"Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону."

Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки.
Российские силы не войдут, а всякие ЧВК для охраны концессий аж бегом. И Трамп там поучаствует в добыче, инфа 100%.
