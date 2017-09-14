RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 158641586515866158671586815869>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 02:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но даннные Коордштаба, которые озвучил Усов, "здобула українська військова розвідка, і російська сторона їх підтвердила", скорее всего, более достоверные

тобто з лютого по жовтень 22 року в Донецьку, Горлівці, Макіївці, Єнакієвому та інших містах ОРДО сумарно було мобілізовано всього 5 тисяч чоловіків? Ви самі в це вірите? Для мене явно, що це або повна туфта, або дані не по мобілізації на війну, а призов на строкову службу, наприклад. Я не знаю, що саме це за дані, але в таких числах нема ніякого сенсу.
  ЛАД написав:Это вы о чём?
Какие суверенные права он отжал?
а ви і не знаєте?
До кризи навколо Тузли Керченська протока була повністю під українським контролем, так як обидва береги протоки належали Україні. Тобто російські судна при проходженні мали сповіщати Україну, а вона могла навіть не пропускати якісь із них. Але в результаті конфлікту було підписано договір ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_205#Text ) згідно якого рф отримувала таке ж право на користування протокою, як і Україна. Власне, на той момент це і було головною метою пуйла.
Спочатку протока, потім - весь Крим, тепер - Донбас і Південь. пуйло має апетит і сам по собі не зупиниться.
  ЛАД написав:Так они полную капитуляцию и не требуют
вони вимагають одностороннього обмеження збройних сил, відмову від дальнобійного озброєння. Що це, як не чиста вимога капітуляції? Що завадить через рік-два продовжити "звільняти землі", адже, нагадаю, що в їх "конституцію" записані Херсонська і Запорізька області повністю.
  ЛАД написав:А финны как-то на вполне демократических выборах умудрялись полвека не избирать антисоветские правительства
ну так антиросійських урядів до 2014 року у нас теж не було. І це не врятувало від агресії. Якою буде гарантія, що не буде ще одного повторення агресії? Такою гарантією могла б бути сильна армія, але рф цей варіант не подобається. Пропоную подумати і відповісти - чому?
  ЛАД написав:Может, пора научиться жить за свои?
прикольно - знищити або окупувати промисловість, енергетику, житлові будинки, а потім говорити - "а живіть за свої". Ви в своєму Харкові зможете жити за свої після того, що з ним зробила рф? Знаєте, в України нема бездонної ріки нафти, щоб продавати її і за ці гроші відбудовуватися.
  ЛАД написав:А что может статься на территории, где идёт война?

"Украіна бамбіла Донбас восємь лєт"? Що заважало розвивати ті території? Війни після 2015 року там і не було як такої. Якщо не брати тоненьку смужку на лінії зіткнення.
  ЛАД написав:Что лучше, война или "поліцейський терор"?
нічого не краще.
thenewepic
 
Повідомлень: 353
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 03:13

Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад.

ну все, так точно росія більше не нападе!
Україна отримає надійні гарантії безпеки.

і росія буде одним із гарантів, я вгадав?
Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000 осіб.

в цей пункт я не вірю. ЗСУ мирного часу все одно не будуть такими великими, а під час війни ніхто на цей договір дивитися навіть не буде.

НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.

такого прецеденту ніколи не було. Не вірю, що і тут він буде. Тобто це нереалістичний пункт.

Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.

що це взагалі значить? В Україні не буде зовсім своїх винищувачів? Чи будуть, але не на території? В чому сенс цього? Це ж навпаки краще для України - безпека для винищувачів. В Польщу російська ракета не прилетить.

Якщо Росія вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.

що за "рішуча" відповідь?
Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.

якщо росія випустить ракету, а скаже, що це Україна, як будуть діяти гаранти?
Росія зобов’язується закріпити політику ненападу на Європу та Україну.

цей пункт фактично є повтором. Чому? Щоб набити більше пунктів?
Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону.

на це не погодиться росія.

нічого нема про московську церкву, "оренду" Донбасу і урізання озброєння, як було у витоках змі. Конкретно ця редакція схожа на фейк. Але, думаю, недовго залишилось чекати витоку справжнього документа, так як його вже передали українській стороні.
thenewepic
 
Повідомлень: 353
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 07:29

  thenewepic написав:
  Schmit написав:у квітні цього року Віткоф безрезультатно з'їздив на москву, взагалі ні про що не домовився, після чого адміністрація Трампа вигадала чомусь досить прийнятні умови миру
так, я вважаю, що Віткоф зʼїздив, ні про що конкретно не домовився, але йому здалося, що вловив суть і тому він запропонував план, який, як йому здавалося, мав задовольнити москву. Але це були лише його припущення. Прийнаймні ніяких навіть витоків від журналістів, що над тим планом працював хтось з російської сторони, нема.
На відміну від нинішнього плану, про який відомо, що безпосередньо був задіяний дмітрієв.

Здалося, привиділося, причулося... Ви вважаєте всю адміністрацію Трампа ідіотами? Збирати цілий саміт у Лондоні, пропонувати на гучний підпис непогоджений план щоб що? Уявляєте, що було б, якби Зе тоді підписав, а говоряща голова путіна вийшла через годину і заявила "я нічого про це не знаю, віддавайте нам Херсон, Запоріжжя і..."? Уявили? І що далі, реальні пекельні санкції на москву, яка не хоче миру і томагавки Україні? Невже так важко змоделювати ситуацію хоча б на пів крока вперед? Навіщо адміністрації Трампа так підставлятись?, щоб весь світ з них поржав?
Schmit
 
Повідомлень: 5247
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:09

  Schmit написав:Здалося, привиділося, причулося... Ви вважаєте всю адміністрацію Трампа ідіотами? Збирати цілий саміт у Лондоні, пропонувати на гучний підпис непогоджений план щоб що? Уявляєте, що було б, якби Зе тоді підписав, а говоряща голова путіна вийшла через годину і заявила "я нічого про це не знаю, віддавайте нам Херсон, Запоріжжя і..."? Уявили? І що далі, реальні пекельні санкції на москву, яка не хоче миру і томагавки Україні? Невже так важко змоделювати ситуацію хоча б на пів крока вперед? Навіщо адміністрації Трампа так підставлятись?, щоб весь світ з них поржав?


Всі бачили, що відбулось на Алясці ... повний позор Трампа ... і нічого

То ти вже з"ясував, була зустріч в Будапешті чи ні ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12701
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Завтра рабочих три часа.
Потужно, правда?

Тю. Он у людей тільки чотиреденна робоча неділя. А в нас вже навіть тригодинний робочий день.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 13.10.08
Подякував: 449 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:17

так званий план

так званий план
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41516
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:30

"Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону."

Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки.
Российские силы не войдут, а всякие ЧВК для охраны концессий аж бегом. И Трамп там поучаствует в добыче, инфа 100%.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:40

Поки тут кіпіш навколо капітулації - UK продовжує працювати над введенням миротворчого контингенту в Україну:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-20/uk-steps-up-plan-to-send-troops-to-ukraine-as-us-revives-talks?srnd=homepage-europe
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки.

А можна детальніше? Де тут літій копати? І наскільки доцільна комерційна розробка родовищ?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки


Cудьба и зсу подарили Украине `~ 10 осознанных лет контроля "славянской агломерации сланцем, литием и другими ништяками". Я уже не говорю про 1991- 2014.
Как этим шансом распорядились ?
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4752
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 158641586515866158671586815869>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, alex_dvornichenko, АндрейМ, flyman, Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 156416
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 352323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1043837
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.