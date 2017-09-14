M-Audio написав:Конкретно эту историю я раньше не читал, были другие, но здесь история ещё более замечательная:
А вот ещё одна замечательная история, на этот раз свежая, но, наверное не оконченная. ...... Вроде дело в суде пока.
"Спасибо за службу! (наверное) Продолжайте наблюдение." (с) В этой стране - все конечно же не так
По результатам проверки ООО, которая была завершена в феврале 2017 года, налоговики доначислили ему суммы НДС. ООО начало судебные гонки в отношении незаконности доначислений. После их завершения на остаток суммы НДС, которую ООО не удалось отсудить, ГНС была начислена миллионная сумма пени за все прошлые периоды: начиная от периода занижения налоговых обязательств и до завершения судебных обжалований. ООО обратилось в админсуд с иском к ГНС о признании неправомерным НУР о начислении ООО пени за прошлые периоды, которые предшествовали дате оформления налоговиками конечного НУР (на ту долю НДС, которую ООО не удалось отсудить). Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск ООО, а вот ВС их решения отменил, встав на сторону налоговиков.
pesikot написав:Второе лицо в государстве - это Стефанчук, потом премьер-министр, потом, возможно но не точно, секретарь РНБО
це в казках про вінні-пуха так. а насправді второє ліцо це наприклад Єрмак або Міндіч якийсь. Ти ще не зрозумів де ти живеш? 99% з перших топ-500 чиновників можна сміло саджати довічно за корупцію з закритими очима. Питання не в тому що - крав / не крав, а хто скільки вкрав, та здадуть/ не здадуть
Всі, крім ЛАДа і Бетона розуміють, що кожний новий обстріл енергетики відтерміновує покращення ситуації зі світлом, над яким невпинно працюють фахівці галузі. Однак, ці двоє намагаються перекрутити моє цитування високопосадовця про полагодження на абсурд.
alex_dvornichenko написав:КОнечно выгодно, литий - новая нефть в мире электроники.
1 Літій один з багатьох металів який використовується в акамуляторах 2 Вагова концентрація літію в акамуляторі 6+/-%... тобто він становить мізерну частку+ в родовищах літію , залежі літію також становлять тих самих 5+/-%... саме тому поки що кульгає переробка акамуляторів. 3 Літій може бути замінений НАТРІЄМ, так на хвилинку-це складова солі... А солі в нас як того гуталіну.... 4 Оповідання про рідкоземи -це страшилка Той самий Фольксваген вже виготовив серійні двигуни без використання рідкоземів... На рахунок різниці в ККД (ефективності) то там різниця в 1-3% ( з рідкоземами 95+%, без 92+%
Ок, давайте я вам объясню -- на цитаты посадовця никто не покушается: Тут смеются над вашей трактовкой примерно (двух?)недельной давности. Там еще что-то про переносной трансформатор (для больницы, вроде) было...
Ну, может на натрий и перейдут к 35му году.
Разработка натрий-ионных аккумуляторов началась ещё в 1970-х годах, но литий-ионные аккумуляторы показались производителям более многообещающими[6].
В начале 2015 года был выпущен первый Na-Ion аккумулятор в формате элемента 18650)
НО, внезапно - гуталин после развала совка - не самое доступное вещество
Страна с самым большим запасом Натрия - США, 40 000 метрических тонн, на втором месте Индия с запасами 28 000, замыкает тройку Германия с запасом 16 000 метрических тонн.
>>> Той самий Фольксваген вже виготовив серійні двигуни без використання рідкоземів Дизельные?
Да - да - да. Литий не кому не нужен, но Китай лидер в литиево-аккмуляторных делах (Китай: Является безусловным лидером мирового рынка, контролируя около 70% производства), фактически монопольный, и прилагает максимум усилий что бы таковым и оставаться. На китайском гранте товарищ ? )