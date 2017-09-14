alex_dvornichenko написав:Да - да - да. Литий не кому не нужен,
Я десь писав НІКОМУ НЕ ПОТРІБЕН ? Я писав що Захід просто робить кроки у відповідь.... І якщо для зменшення домінування Китаю - треба знайти технології як цей китай вставити - то грошей не пошкодують.. Тому ВЖЕ є кілька рішень
alex_dvornichenko написав:КОнечно выгодно, литий - новая нефть в мире электроники.
1 Літій один з багатьох металів який використовується в акамуляторах 2 Вагова концентрація літію в акамуляторі 6+/-%... тобто він становить мізерну частку+ в родовищах літію , залежі літію також становлять тих самих 5+/-%... саме тому поки що кульгає переробка акамуляторів. 3 Літій може бути замінений НАТРІЄМ, так на хвилинку-це складова солі... А солі в нас як того гуталіну.... 4 Оповідання про рідкоземи -це страшилка Той самий Фольксваген вже виготовив серійні двигуни без використання рідкоземів... На рахунок різниці в ККД (ефективності) то там різниця в 1-3% ( з рідкоземами 95+%, без 92+%
Да - да - да. Литий не кому не нужен, но Китай лидер в литиево-аккмуляторных делах (Китай: Является безусловным лидером мирового рынка, контролируя около 70% производства), фактически монопольный, и прилагает максимум усилий что бы таковым и оставаться. На китайском гранте товарищ ? )
Проблема не в тому, де взяти літій, а як його вилучити, а для цього потрібно побудувати не тільки ГОК, а ще купу допоміжних підприємств, забезпечити енергоносії та різну інфраструктуру. Таке враження, що в рожевих поні: копнув лопатаю землю, накинув на сито, намив пару грам з лопати ... профіт
olmyb написав:Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.
Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось. Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.
надайте цифри з джерелом, щоб ми порівняли. запас міцності срср був на порядок більший, ніж в сучасної Раші. власне переважна більшість озброєння, яке Раша вже втратила - це теж срср...
й срср воював в ті роки, але зовсім не так інтенсивно, як Раша - тому показники стрімко погіршуються з кожним роком
1. Витрати на оборону СРСР 1989 рік: Частка у реальному ВВП за ПКС: 15–17 % РФ за 2024 рік: 6,7 % за даними IISS
2. Продаж нафтопродуктів СРСР за 1989 рік: ≈ 23–25 млрд доларів США РФ за 2024 рік: $192 млрд, а з врахуванням інфляції долара(2,62) виходить 72 млрд на 1989 що в 3 рази більше ніж СРСР.
3. СРСР імпортував зерно в великих кількостях, РФ є великим експортером зерна.
І т.д. Десятки фактів. Але толку з того нуль. Тебе факти все-рівно не переконають. Зомбованого переконати неможливо.
Не сыпьте соль на рану - там человек до последнего искренне верил "не может у Китая 90+ мировых мощностей по переработке быть"