fox767676 написав:в 600тыс я не верю - скорее всего украинская вписка
Скорее кремлевская вписка для внутреннего потребления - "мы позаботились о том что бы Украина не держала многомилионные полщича угрожающие россиюшке". Как еще обьяснить глубинному народу выполнение "демилитаризации" ? По факту армия мирного времени для Украины это 200-300 потолок.
fox767676 написав:в 600тыс я не верю - скорее всего украинская вписка
Скорее кремлевская вписка для внутреннего потребления - "мы позаботились о том что бы Украина не держала многомилионные полщича угрожающие россиюшке". Как еще обьяснить глубинному народу выполнение "демилитаризации" ? По факту армия мирного времени для Украины это 200-300 потолок.
Возможно и так. Выпускаю из поля зрения фланги кремлепропаганды, которые " воюют со вмем НАТО, уничтожили полтора миллиона боевых бандеровцев и миллион найманых негро-поляков" ну так и отлично. главное чтобы на впк серьезных ограничений не было от мифических 3000 км фламинго можно и великодушно отказаться
flyman написав:тільки в нас деінстуалізація і декомунізація для побудови аграрної супердержави
Всегда привожу в пример Днепросталь - желание созидать может пробиться через любые препятствия. Какой бы Пинчук не был зятем, но он в чистом поле построил прекрасный завод и ничего ему не помешало это сделать. Более того я готов просить коррупцию если она трансформируется в подобные инвестиции, а не в офшоры. Меньшее зло, дожились.
fox767676 написав:да ничего пока убийственного нет кроме признания сдачи донбасса в 600тыс я не верю - скорее всего украинская вписка Мы не потянем. не найдется столько даже за нормальные деньги, а мариновать мобилизованных не выход хотя бы 250 тыс, и производство собственных ракет до 500 км уже норм без нормальной армии Украина не нужна ЕС, 20 летняя свистопляска пойдет прахом Но и миллионная армия согнанных рипаков тоже сомнительный путь в европу
Це також не критично. Тепер, після падіння Покровська, очевидно що РФ візьметься за Слов'янськ-Краматорськ і РФ через рік(або швидше) точно захопить територію вище Покровська і оточить Слов'янськ-Краматорськ з трьох сторін (з відповідним фізичним знищенням цих міст). А далі вже фактично нічого не залишається як героїчно захищати Слов'янськ-Краматорськ(фактично вже не міст а територій) до останнього.
Критичним є інше - Зеленський не погодиться на цей план. Якщо він у квітні не погодився на прекрасний план Трампа то на цей 100% не погодиться. Тому розходимось і воюємо далі. Хіба США мають якісь козирі, про які ми не знаємо.
fox767676 написав:да ничего пока убийственного нет кроме признания сдачи донбасса в 600тыс я не верю - скорее всего украинская вписка Мы не потянем. не найдется столько даже за нормальные деньги, а мариновать мобилизованных не выход хотя бы 250 тыс, и производство собственных ракет до 500 км уже норм без нормальной армии Украина не нужна ЕС, 20 летняя свистопляска пойдет прахом Но и миллионная армия согнанных рипаков тоже сомнительный путь в европу
Це також не критично. Тепер, після падіння Покровська, очевидно що РФ візьметься за Слов'янськ-Краматорськ і РФ через рік(або швидше) точно захопить територію вище Покровська і оточить Слов'янськ-Краматорськ з трьох сторін (з відповідним фізичним знищенням цих міст). А далі вже фактично нічого не залишається як героїчно захищати Слов'янськ-Краматорськ(фактично вже не міст а територій) до останнього.
Критичним є інше - Зеленський не погодиться на цей план. Якщо він у квітні не погодився на прекрасний план Трампа то на цей 100% не погодиться. Тому розходимось і воюємо далі. Хіба США мають якісь козирі, про які ми не знаємо.
Щоб воювати далі потрібні люди (які хочуть воювати), зброя, гроші. Три з трьох.
Всі, крім ЛАДа і Бетона розуміють, що кожний новий обстріл енергетики відтерміновує покращення ситуації зі світлом, над яким невпинно працюють фахівці галузі. Однак, ці двоє намагаються перекрутити моє цитування високопосадовця про полагодження на абсурд.
А вы, когда писали свой допис, считали, что война уже закончилась? Вы сомневались в том, что обстрелы ещё будут? И там не было цитирования, это были ваши слова.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 лис, 2025 12:02, всього редагувалось 1 раз.