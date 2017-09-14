|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:01
andrijk777 написав:
Хіба США мають якісь козирі, про які ми не знаємо.
укатают сивку за месяц-два
тот днепропетровский равин приблизительно угадал тайминг
но брыкаться он и незламники в политике будут до последнего
зеленский с ермаком это не средоточие зла , а такие же как все там наверху
дай бог чтобы хотя бы бомбить города перестали к середине зимы
замирение будет сопровождаться интенсификацией кипения переможных масс
у меня мама уже психует что путину все сойдет с рук
а она далеко не переможница
вместо боев на востоке пойдет страшное словесное рубилово в быту и интернете
все решения будут приниматься под прицелом русских ракет, и компромата - с одной сторонвы фбр, а с другой - ми6
Востаннє редагувалось fox767676
в П'ят 21 лис, 2025 12:10, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4758
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:09
Між іншим цей пункт:
прямо говорить що це ніякий не американський а 100% російський план. Такого пункту США б не додали.
d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.
Більше того - цей пункт дуже підлий. РФ кидає ракету на Маскву, підкидає "залишки ракети", заявляє що це українська ракета, і вуаля ... гарантії безпеки стають не дійсні.
Хоча, а які гарантії? Я ніяких гарантій не побачив, жодної. Але я і не вірю в жодні гарантії. Навіть вступ у НАТО це не 100% гарантія.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6956
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:14
CL.F CRUDE OIL WTI 57.52 -2.51%
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41521
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:14
d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.
та зрозуміло що якісь уривки з брейнштормінгу
приблизна ілюстраація ходу думок
очевидно що крига зсунулася
але наскільки серйозно і куди - поки ні
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4758
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:16
andrijk777 написав: flyman написав:
Щоб воювати далі потрібні люди (які хочуть воювати), зброя, гроші. Три з трьох.
Вже давно(1-1,5 року) людей, які хочуть воювати немає (окрім тих що вже воюють). Тому ти не правий.
Зброя є, яка є.
Гроші взагалі не потрібні, СРСР якось воював без грошей.
до чого тут СРСР? Ти хочеш туда взад? Решта теж?
інші два пункти натягнуті як сова на глобус.
Майбутнє мало хто може смотріть (с).
Ти як ходиш тоже дивишся головою на азимут 180?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 21 лис, 2025 12:19, всього редагувалось 2 разів.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41521
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:18
andrijk777 написав: alex_dvornichenko написав: andrijk777 написав:
Хіба США мають якісь козирі, про які ми не знаємо.
Сварить на медленном огне как союз через обвал рынков углеводородов, санкции, не думаю что будут использовать что то более радикальное.
Козирі проти Зеленського а не проти РФ.
Проти РФ у них немає(або не хочуть використовувати) козирів - це вже давно очевидно.
КОзырей достаточно, все экономические. Сможет ли ваша организация уговорить глубинный вопрос потуже затянуть пояса мне неизвестно.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:28
flyman
Ще раз:
1. Люди у нас є. Навіть по вулиці ходять. Головне правильно мотивувати. Методів мотивації є багато.
2. Зброя є. АК знайдуть для усіх.
3. Гроші не потрібні для війни.
Як мінімум за останні місяць-два нічого кардинально не змінилось.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6956
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:29
alex_dvornichenko написав:
КОзырей достаточно, все экономические.
Якщо б було достатньо то ВЖЕ
був би мир. Факт - що не достатньо.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6956
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:32
andrijk777 написав: Xenon написав:
в тг засветили "те самые 28 пунктов"
А тепер порівняйте з цим, від якого Зеленський відмовився публічно:viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Покращення переговорних позицій прям очевидне.
Боюсь навіть уявити який план буде через рік.
брешеш. від плану Трампа відмовилася Раша, не захотівши його обговорювати - ми були готові до перемовин.
насправді плани принципово не відрізняються, очевидне - це в тебе в голові, а іншим те, що в твоїй голові - далеко не очевидне, там суцільний хаос
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10512
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 792 раз.
- Подякували: 1678 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:34
fox767676 написав:
Мы не потянем. не найдется столько даже за нормальные деньги, а мариновать мобилизованных не выход
хотя бы 250 тыс, и производство собственных ракет до 500 км уже норм
без нормальной армии Украина не нужна ЕС, 20 летняя свистопляска пойдет прахом
Но и миллионная армия согнанных рипаков тоже сомнительный путь в европу
Конечно, не найдутся 600 000 солдат, да, и ненужны они Украине. Нам необходимы оружие и средства защиты. Такие, чтобы никто и не думал напасть. Они, к слову, тоже стоят денег. Выбор между желудком и безопасностью неизбежен. Просто, сейчас все хотят, чтобы и желудок был сыт и кто-то бесплатно безопасность обеспечивал. В принципе, этот выбор стоит не только перед нами. Все несовковые европейские страны перед ним стоят. Воевать за идеи там никто не хочет, но и отказываться от уровня жизни тоже не хотят.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в П'ят 21 лис, 2025 12:36, всього редагувалось 1 раз.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|156453
|
|
|1493
|352356
|
|
|6076
|1043876
|
|