alex_dvornichenko написав:"Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону."
Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки. Российские силы не войдут, а всякие ЧВК для охраны концессий аж бегом. И Трамп там поучаствует в добыче, инфа 100%.
Не знаю з якого часу краматорська агломерація - якийсь Клондайк. явне перебільшення. що руським потрібно, окрім піару - звільнили Донбас, - це вода. саме біля Славянська починається канал, який забезпечував Донбас водою...
flyman написав:Щоб воювати далі потрібні люди (які хочуть воювати), зброя, гроші. Три з трьох.
Вже давно(1-1,5 року) людей, які хочуть воювати немає (окрім тих що вже воюють). Тому ти не правий. Зброя є, яка є. Гроші взагалі не потрібні, СРСР якось воював без грошей.
"ті що вже воюють" постепенно заканчиваются. "Зброя є, яка є." Верно. Но зброя это расходный материал. Одним и тем же снарядом 2 раза не выстрелить. Да и пушка не вечная. СССР не воював без грошей. Просто гроші были свои. Просто народ жил похуже, карточки были. И деньги допечатывали. Недаром после войны провели денежную реформу 1947г. Конфискационную.
andrijk777 написав:А тепер порівняйте з цим, від якого Зеленський відмовився публічно: viewtopic.php?p=5848833#p5848833 Покращення переговорних позицій прям очевидне. Боюсь навіть уявити який план буде через рік.
насправді плани принципово не відрізняються,
аргументи? чи такі "генії" не обтяжують себе цим, вони просто так бачать?..
ЛАД написав:"ті що вже воюють" постепенно заканчиваются. "Зброя є, яка є." Верно. Но зброя это расходный материал. Одним и тем же снарядом 2 раза не выстрелить. Да и пушка не вечная. СССР не воював без грошей. Просто гроші были свои. Просто народ жил похуже, карточки были. И деньги допечатывали. Недаром после войны провели денежную реформу 1947г. Конфискационную.
Не розумію що ви хочете сказати цим. Давайте я прямо задам питання: Коли посипеться фронт по-вашому? раз так все погано.
в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ. так, можемо втратити Покровськ. а до цього на жаль, Бахмут. руські отримають чергове знищене вщент місто. Що далі? кілька років на захоплення Краматорську?