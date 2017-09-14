RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 158701587115872158731587415875>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:36

  alex_dvornichenko написав:"Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону."

Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки.
Российские силы не войдут, а всякие ЧВК для охраны концессий аж бегом. И Трамп там поучаствует в добыче, инфа 100%.

Не знаю з якого часу краматорська агломерація - якийсь Клондайк. явне перебільшення. що руським потрібно, окрім піару - звільнили Донбас, - це вода. саме біля Славянська починається канал, який забезпечував Донбас водою...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10521
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:37

  andrijk777 написав:
  flyman написав:Щоб воювати далі потрібні люди (які хочуть воювати), зброя, гроші. Три з трьох.

Вже давно(1-1,5 року) людей, які хочуть воювати немає (окрім тих що вже воюють). Тому ти не правий.
Зброя є, яка є.
Гроші взагалі не потрібні, СРСР якось воював без грошей.

"ті що вже воюють" постепенно заканчиваются.
"Зброя є, яка є." Верно. Но зброя это расходный материал. Одним и тем же снарядом 2 раза не выстрелить. Да и пушка не вечная.
СССР не воював без грошей. Просто гроші были свои. Просто народ жил похуже, карточки были. И деньги допечатывали. Недаром после войны провели денежную реформу 1947г. Конфискационную.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37547
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:37

  andrijk777 написав:flyman
Ще раз:
1. Люди у нас є. Навіть по вулиці ходять. Головне правильно мотивувати. Методів мотивації є багато.
2. Зброя є. АК знайдуть для усіх.
3. Гроші не потрібні для війни.

Як мінімум за останні місяць-два нічого кардинально не змінилось.

аргументи рожевих поні надійні як швейцарський годинник (а єслі шо, то запасний трансформатор на задньому дворі)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 лис, 2025 12:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41523
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

загалом більше обговорень фейк-не фейк. лише thenewepic виклав своє бачення.

як на мене для початку перемовин - можливо й з такого починати. не забули ЗАЕС. й обмін Краматорська на ЗАЕС потенційно можливий. як я кажу, на Донбасу руським потрібна вода - а нам потрібна ЗАЕС.

от зараз й подивимось, чи ГОТОВА Раша на перемовини.? чи знову надійшле делегацію з прибиральників...

головне, про що мовчать - а що Раша думає з цього приводу?
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 21 лис, 2025 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10521
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:39

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Xenon написав:в тг засветили "те самые 28 пунктов"

А тепер порівняйте з цим, від якого Зеленський відмовився публічно:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Покращення переговорних позицій прям очевидне.
Боюсь навіть уявити який план буде через рік.



насправді плани принципово не відрізняються,

:D :D :D
Жгі ещьо!
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6963
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:42

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:А тепер порівняйте з цим, від якого Зеленський відмовився публічно:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Покращення переговорних позицій прям очевидне.
Боюсь навіть уявити який план буде через рік.

насправді плани принципово не відрізняються,

:D :D :D
Жгі ещьо!

аргументи? чи такі "генії" не обтяжують себе цим, вони просто так бачать?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10521
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:43

  ЛАД написав:"ті що вже воюють" постепенно заканчиваются.
"Зброя є, яка є." Верно. Но зброя это расходный материал. Одним и тем же снарядом 2 раза не выстрелить. Да и пушка не вечная.
СССР не воював без грошей. Просто гроші были свои. Просто народ жил похуже, карточки были. И деньги допечатывали. Недаром после войны провели денежную реформу 1947г. Конфискационную.

Не розумію що ви хочете сказати цим.
Давайте я прямо задам питання:
Коли посипеться фронт по-вашому? раз так все погано.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6963
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:45

  Shaman написав:аргументи? чи такі "генії" не обтяжують себе цим, вони просто так бачать?..

Я тобі навів аргументи з фактами.
viewtopic.php?p=5909299#p5909299
Ти не відповів. Ти окрім пустого тріпання язиком ніяких більше аргументів привести не можеш.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6963
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:46

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"ті що вже воюють" постепенно заканчиваются.
"Зброя є, яка є." Верно. Но зброя это расходный материал. Одним и тем же снарядом 2 раза не выстрелить. Да и пушка не вечная.
СССР не воював без грошей. Просто гроші были свои. Просто народ жил похуже, карточки были. И деньги допечатывали. Недаром после войны провели денежную реформу 1947г. Конфискационную.

Не розумію що ви хочете сказати цим.
Давайте я прямо задам питання:
Коли посипеться фронт по-вашому? раз так все погано.

в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ. так, можемо втратити Покровськ. а до цього на жаль, Бахмут. руські отримають чергове знищене вщент місто. Що далі? кілька років на захоплення Краматорську?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10521
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:47

  Xenon написав:
❗️Європа проти капітуляції: лідери працюють над власним планом закінчення війни на умовах, які будуть вигіднішими для України порівняно з пропозиціями США, – WSJ.

В ЄС сподіваються підготувати документ за кілька днів.

https://www.wsj.com/world/u-s-peace-pla ... v-0f2bb501

"Це ж було вже".
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 21 лис, 2025 12:52, всього редагувалось 2 разів.
Schmit
 
Повідомлень: 5248
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 158701587115872158731587415875>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 156482
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 352383
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1043917
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5159)
21.11.2025 12:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.