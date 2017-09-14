RSS
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:47

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Коли посипеться фронт по-вашому?

в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.

найближчий час це день, місяць, рік, десять років?
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:49

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:аргументи? чи такі "генії" не обтяжують себе цим, вони просто так бачать?..

Я тобі навів аргументи з фактами.
viewtopic.php?p=5909299#p5909299
Ти не відповів. Ти окрім пустого тріпання язиком ніяких більше аргументів привести не можеш.

відповім, не переймайся. але ж цифри з відповідями потребують часу.

а тим часом в чому принципова різниця плану Трампа зараз й плану Трампа на початку року? в деталях? бо Раша не захотіла обговорювати той план, й не певен, що буде обговорювати цей.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:50

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Коли посипеться фронт по-вашому?

в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.

найближчий час це день, місяць, рік, десять років?

Рік точно, а можливо й кілька років. скільки часу знадобилось на Покровськ - й то, ще не взяли. 2 роки? 39 км?
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:52

  Shaman написав: бо Раша не захотіла обговорювати той план, й не певен, що буде обговорювати цей.

Цей план - це і є план Раші. Як вона може не погодитись на свій ж план. :D :D
Ось хто на нього не погодиться - це твій кумир Зеленський.
Прохи підкачай звилини і жгі єщьо!
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 13:00

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:"ті що вже воюють" постепенно заканчиваются.
"Зброя є, яка є." Верно. Но зброя это расходный материал. Одним и тем же снарядом 2 раза не выстрелить. Да и пушка не вечная.
СССР не воював без грошей. Просто гроші были свои. Просто народ жил похуже, карточки были. И деньги допечатывали. Недаром после войны провели денежную реформу 1947г. Конфискационную.

Не розумію що ви хочете сказати цим.
Давайте я прямо задам питання:
Коли посипеться фронт по-вашому? раз так все погано.

1. Я не сказал, что "так все погано". Просто обратил внимание на негодность ваших аргументов.
Да и они как-то противоречивы. В одном посте пишете: "Вже давно(1-1,5 року) людей, які хочуть воювати немає". В другом: "Люди у нас є. Навіть по вулиці ходять." Разговоры о "правильно мотивувати" слышу постоянно, вот только, как это сделать, предложений не вижу. Поднять ещё в 2-3 раза выплаты в армии? "Где деньги,Зин?"
2. Мы, вроде, говорим не о сегодняшнем дне, а о том, "Щоб воювати далі". Т.е. всё это должно быть и завтра, и послезавтра.
3. О "посипеться фронт" я не говорил. Пока что есть и люди, и оружие, и деньги. И я уже много раз писал - я не Генштаб, не премьер-министр, и не ОП. У меня нет данных ни о наших потерях, ни о поставках оружия, ни о достаточности финансовой помощи. Прогнозы делать не могу. А пальцем в небо не хочу.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 13:02

  andrijk777 написав:
  Shaman написав: бо Раша не захотіла обговорювати той план, й не певен, що буде обговорювати цей.

Цей план - це і є план Раші. Як вона може не погодитись на свій ж план. :D :D
Ось хто на нього не погодиться - це твій кумир Зеленський.
Прохи підкачай звилини і жгі єщьо!

Все повторюється.
План миру, що запропонував Трамп явно відображає умови, нав’язані росією, цей план не може бути виконаний, — МЗС Сибіга попередив про це міністрів ЄС, пише Politico

За його словами, будь-яка угода, заснована на задоволенні агресора, є неприйнятною і призведе лише до більшої війни та жорстокості як для України, так і для Європи.

Разом з тим повідомляється, що Зеленський і Трамп обговорять мирний план наступного тижня.

До цього президент України консультуватиметься з прем’єрами Великої Британії та Італії, президентом Франції та канцлером Німеччини.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 13:03

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:andrijk777
Коли посипеться фронт по-вашому?
---------------------------------------
в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.

найближчий час це день, місяць, рік, десять років?

Рік точно, а можливо й кілька років. скільки часу знадобилось на Покровськ - й то, ще не взяли. 2 роки? 39 км?

Відповідь балабола, бо коли почне сипатись відразу укладуть мир і формально ти не помилився. Ти в любому випадку будеш правий.

Але ти як завжди збалабалив. Питання було не коли НЕ ПОСИПЕТЬ.
А коли ПОСИПЕТЬСЯ? Читай уважніше, розумію що тобі тяжко читати по-українськи.
Я навіть тобі напишу що думаю я: гарантовано посипеться за 3 роки. Іншими словами на протязі 3 років буде або підписаний мир або безумовна капітуляція(див. Вікіпедію що це таке) України. Третього варіанту немає.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 13:04

  andrijk777 написав:
  Shaman написав: бо Раша не захотіла обговорювати той план, й не певен, що буде обговорювати цей.

Цей план - це і є план Раші. Як вона може не погодитись на свій ж план. :D :D
Ось хто на нього не погодиться - це твій кумир Зеленський.
Прохи підкачай звилини і жгі єщьо!

в цьому плані є певні вимоги Раші. але й речі, які її не влаштують - основне зобов'язання не нападати на Європу та Україну.

тобто всі втрати Раші - заради Донбасу та коридору до Криму? 1 млн втрат? втрати від санкцій, втрата європейського ринку? за випалену землю? такий собі результат для великого збирача земель. й ці питання зададуть на самій Раші...
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 13:08

  ЛАД написав:А пальцем в небо не хочу.

Тоді і сперечатись з вами немає про що. Немає прогнозу - немає суперечки.
Є тільки критика моїх прогнозів - що виглядає неетично, однобоко і тупо. Гра в одні ворота виходить. Якщо гра в одні ворота то ЗАВЖДИ виграє команда яка немає немає воріт. :D Логічно?
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 13:09

  Shaman написав:в цьому плані є певні вимоги Раші. але й речі, які її не влаштують - основне зобов'язання не нападати на Європу та Україну.
.

коли за останні 2000 років якісь письмові зобов"язання когось втримали від нападів?
може пакт Молотова-Ріббентропа ?
