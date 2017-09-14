Додано: П'ят 21 лис, 2025 14:15

Повномасштабне вторгнення, розпочате Володимиром Путіним майже чотири роки тому, часто характеризують як «не спровоковане», хоча важко назвати його зовсім вже несподіваним. Навпаки, масштабний наступ 2022 року став лише черговим, найостаннішим витком наростаючої ескалації російської агресії, покликаної втримати Україну на кремлівській орбіті й не дати їй повернутися до спільноти європейських держав.

Сьогодні, коли не за горами вже початок п’ятого року війни, майже ніщо не вказує на успішність такої жорсткої тактики. Росія окупувала близько п’ятої частини території України, але в інших чотирьох п’ятих країни ставлення до Москви стало різко ворожим, а прагнення до Європи — твердим як ніколи. Для величезної більшості українців вторгнення 2014 і 2022 років стали переломними моментами, які глибоко змінили уявлення про національну ідентичність і остаточно розірвали колишні зв’язки з Росією.

Після 2014 року традиційні центри російського впливу на сході України — Донецьк і Луганськ — опинилися в окупації і фактично зникли з політичної мапи країни. Повномасштабне вторгнення ще більше погіршило становище. Значна частина Донбасу зруйнована і обезлюділа, а колись домінантні східні мегаполіси опинилися на передовій, перетворені на укріплені форпости з невизначеними перспективами під невпинними російськими ударами.

Наразі ще невідомо, коли саме Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу, проте в країні зростає відчуття впевненості, що колись далека мрія про членство нарешті стає досяжною. Зокрема, для Західної України вступ до ЄС стане завершенням історичного шляху — від імперської околиці на рубежах радянського простору до економічного рушія в серці найбільшого у світі єдиного ринку.



Для Володимира Путіна все це — надзвичайно погані новини. Його одержимість Україною віддзеркалює страх, що консолідація демократичної, європейської та по-справжньому незалежної сусідньої країни може стати каталізатором наступного етапу довгого російського відходу від імперського минулого, що розпочався майже чотири десятиліття тому після падіння Берлінської стіни.



З кожним роком правління Путіна його прагнення не допустити геополітичного відходу України тільки міцнішало, так само, як і готовність нехтувати безпосередніми інтересами Росії заради свого антиукраїнського «хрестового походу». Але тепер дедалі виразніше видно: путінське вторгнення обернулося провалом, підривом вікового російського впливу і зміцненням прагнення України до європейської інтеграції, якій він так відчайдушно опирався.



Якщо Путіну не вдасться повністю зруйнувати українську державність і знищити саму ідею української нації, йому має бути зрозуміло: повоєнна Україна неодмінно стане частиною західного світу і залишиться непримиренно ворожою щодо Росії. Не бажаючи визнавати цей катастрофічний підсумок, він прагнутиме продовжувати війну нескінченно. Путін розуміє — якщо він зупиниться зараз і погодиться на компромісний мир, то увійде в російську історію як людина, яка втратила Україну.

