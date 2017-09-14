ЛАД написав:... Но вывод из ваших рассуждений только один - воевать до развала/краха РФ. Повторю вопрос, где воюете лично вы?
це ваш особистий висновок, який ви повсюди пихаєте. а саме, що жити можна лише з оглядкою на Рашу. а жити своїм розумом й не перейматися, що там думає Раша - а до цього вже йдуть ВСІ інші республіки срср - ні, це не можливо.
воювати будемо до того, як Раша не побачить, що вже треба зупинятися. й це станеться до її розвалу. Розвал Раші станетсья пізніше
Повномасштабне вторгнення, розпочате Володимиром Путіним майже чотири роки тому, часто характеризують як «не спровоковане», хоча важко назвати його зовсім вже несподіваним. Навпаки, масштабний наступ 2022 року став лише черговим, найостаннішим витком наростаючої ескалації російської агресії, покликаної втримати Україну на кремлівській орбіті й не дати їй повернутися до спільноти європейських держав.
Сьогодні, коли не за горами вже початок п’ятого року війни, майже ніщо не вказує на успішність такої жорсткої тактики. Росія окупувала близько п’ятої частини території України, але в інших чотирьох п’ятих країни ставлення до Москви стало різко ворожим, а прагнення до Європи — твердим як ніколи. Для величезної більшості українців вторгнення 2014 і 2022 років стали переломними моментами, які глибоко змінили уявлення про національну ідентичність і остаточно розірвали колишні зв’язки з Росією.
Після 2014 року традиційні центри російського впливу на сході України — Донецьк і Луганськ — опинилися в окупації і фактично зникли з політичної мапи країни. Повномасштабне вторгнення ще більше погіршило становище. Значна частина Донбасу зруйнована і обезлюділа, а колись домінантні східні мегаполіси опинилися на передовій, перетворені на укріплені форпости з невизначеними перспективами під невпинними російськими ударами.
Наразі ще невідомо, коли саме Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу, проте в країні зростає відчуття впевненості, що колись далека мрія про членство нарешті стає досяжною. Зокрема, для Західної України вступ до ЄС стане завершенням історичного шляху — від імперської околиці на рубежах радянського простору до економічного рушія в серці найбільшого у світі єдиного ринку.
Для Володимира Путіна все це — надзвичайно погані новини. Його одержимість Україною віддзеркалює страх, що консолідація демократичної, європейської та по-справжньому незалежної сусідньої країни може стати каталізатором наступного етапу довгого російського відходу від імперського минулого, що розпочався майже чотири десятиліття тому після падіння Берлінської стіни.
З кожним роком правління Путіна його прагнення не допустити геополітичного відходу України тільки міцнішало, так само, як і готовність нехтувати безпосередніми інтересами Росії заради свого антиукраїнського «хрестового походу». Але тепер дедалі виразніше видно: путінське вторгнення обернулося провалом, підривом вікового російського впливу і зміцненням прагнення України до європейської інтеграції, якій він так відчайдушно опирався.
Якщо Путіну не вдасться повністю зруйнувати українську державність і знищити саму ідею української нації, йому має бути зрозуміло: повоєнна Україна неодмінно стане частиною західного світу і залишиться непримиренно ворожою щодо Росії. Не бажаючи визнавати цей катастрофічний підсумок, він прагнутиме продовжувати війну нескінченно. Путін розуміє — якщо він зупиниться зараз і погодиться на компромісний мир, то увійде в російську історію як людина, яка втратила Україну.
тому так, путін ірраціонально налаштований воювати далі...
ЛАД написав:Добавлю только, что 600-тыс. армию в мирное время мы просто не потянем.
Потянем, но люди станут беднее. За безопасность надо платить. Я против сохранения модели, когда есть свободные граждане и есть рабы в запасе, которых можно заставить пойти воевать в случае чего. Вы хотите, чтобы кто-то воевал за лозунги, а я считаю, что военный - профессия, и она должна хорошо оплачиваться. Это - абсурд, когда сейчас свободные, особые граждане ездят в отпуск, живут как будто войны нет, вместо того, чтобы отдавать все деньги за свою безопасность.
Ваши идеи с каждым разом всё бредовее. 600-тыс. армия в Украине возможна, если мы превратимся в КНДР. Не забывайте, что 600-тыс. армию надо ещё и хорошо вооружить. Не лопатами. Но при этом не будет никаких разговоров о хорошей оплате ни в армии, ни на гражданке. И люди будут жить не беднее, а просто бедно, вероятно, хуже, чем 40 лет назад в Союзе. И о поездках за границу придётся забыть.
BeneFuckTor написав:Доречі особливо потужні пунки типу такого
16. Росія закріпить у своєму законодавстві політику ненападу на Європу та Україну.
Хто б цій рижій халві показав хоч декілька уривків з відео, де вони прям ротом кажуть, що "рочія ніколи ні на кого не нападала". Про що мова? "Ми і раніше ні на кого не нападали, і далі нападати не будемо, з нашого боку все чисто".
Shaman написав: бо Раша не захотіла обговорювати той план, й не певен, що буде обговорювати цей.
Цей план - це і є план Раші. Як вона може не погодитись на свій ж план. Ось хто на нього не погодиться - це твій кумир Зеленський. Прохи підкачай звилини і жгі єщьо!
в цьому плані є певні вимоги Раші. але й речі, які її не влаштують - основне зобов'язання не нападати на Європу та Україну.
тобто всі втрати Раші - заради Донбасу та коридору до Криму? 1 млн втрат? втрати від санкцій, втрата європейського ринку? за випалену землю? такий собі результат для великого збирача земель. й ці питання зададуть на самій Раші...
Когда они начали войну, на такие втрати не рассчитывали. Расчёт был на "3 дня", максимум, неделю.
Shaman написав:Рік точно, а можливо й кілька років. скільки часу знадобилось на Покровськ - й то, ще не взяли. 2 роки? 39 км?
ця екстраполяція взагалі неправильна. Одна справа коли був бойовий оперативний резерв + долучились десятки тисяч добровольців. Інша справа як буде триматись фронт коли більшість бусифіковані і по словам командирів з 10 виловлених макс двоє доходять до БЗ. А незламні та рішучі як назло всі з відстрочками
Тоді і сперечатись з вами немає про що. Немає прогнозу - немає суперечки. Є тільки критика моїх прогнозів - що виглядає неетично, однобоко і тупо. Гра в одні ворота виходить. Якщо гра в одні ворота то ЗАВЖДИ виграє команда яка немає немає воріт. Логічно?
Не логично.
flyman написав:Щоб воювати далі потрібні люди (які хочуть воювати), зброя, гроші. Три з трьох.
Вже давно(1-1,5 року) людей, які хочуть воювати немає (окрім тих що вже воюють). Тому ти не правий. Зброя є, яка є. Гроші взагалі не потрібні, СРСР якось воював без грошей.
Это не прогноз, а оценка сегодняшней ситуации. Никакого прогноза я здесь не вижу. Поэтому неэтичность и тупость возвращаю вам.