Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 14:51

  Xenon написав:расходимся, договорняка не будет! )
......

❗️США пригрозили Україні припинити постачання зброї та обмін розвідданими, якщо вона не підпише американський мирний план до 27 листопада, — Reuters.

А были заявления от Европы - "да и пофиг - мы еще и сверху насыплем!"?
_hunter
 
Повідомлень: 10968
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 14:54

  Shaman написав:й не уникай - в чому принципова різниця планів поточного та півроку тому? уважно слухаю ;)

Якесь тупе питання, ну ок:
1.Україна віддає залишки Донецької області, тоді цього не було.
2.Обмеження армії 600000, тоді цього не було.
3.Закріпляє в Конституції не вступ в НАТО, тоді цього не було.
4.РФ повертається в G8, тоді цього не було.
5.Україна погоджується бути без’ядерною державою, тоді цього не було.
6.Проведення всеукраїнських виборів у 100 днів після укладення угоди, тоді цього не було, це 100% не буде прийнято Зеленським.

Це принципово гірший план, особливо пункти 1 2 і 3. П.2 може по суті і не поганий(бо у нас всерівно 600К не буде) але його присутність(+п.1 і п.3) робить цей план дійсно подібним на капітуляцію.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6966
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 14:54

  Shaman написав:..........
варіант, що буде капітуляція через обвал фронту - це можливо, але не дуже вірогідно. бо за рахунок чого обвал? Раша подвоїть втрати - вірогідно, але не дуже ;)
.........
Вы так уверенно прогнозируете ситуацию на фронте.
У вас, в отличие от меня, есть прямая информация из Генштаба?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37556
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 14:57

  Schmit написав:
  Xenon написав:
❗️Європа проти капітуляції: лідери працюють над власним планом закінчення війни на умовах, які будуть вигіднішими для України порівняно з пропозиціями США, – WSJ.
В ЄС сподіваються підготувати документ за кілька днів.
https://www.wsj.com/world/u-s-peace-pla ... v-0f2bb501

"Це ж було вже".
Це якась ганьба. Щоразу як тільки хтось пошепки говорить слово "мир" чи "перемовини", коаліція європейських балаболів починає створювати ілюзію якоїсь бурхливої та потужної діяльності яка закінчується великим НІХ..я, до наступного припадку.
Letusrock
 
Повідомлень: 2833
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:00

  flyman написав:........
всі влогери ще ті "..боли" і шо? Нарахунок "плана плану" є що сказати?

Не спорю. Но кто-то меньше, кто-то больше.
На рахунок плану я высказался ещё ночью.
Похоже на фейк и поэтому нет смысла обсуждать. Побождём.
Если предположить, что предложения Трампа блики к этим "28 пунктам", то за основу принять можно (скорее, нужно). Хотя хотелось бы лучшего, но маловероятно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37556
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:00

  flyman написав:CL.F CRUDE OIL WTI 57.52 -2.51%

Так ти вже кілька місяців тому давав менше 55!! Коли вона виросла до 57? Ти прозівав ? Не повідомив? «Як так?»(с)
Hotab
 
Повідомлень: 17208
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2541 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:02

  Letusrock написав:
  Schmit написав:Xenon
❗️Європа проти капітуляції: лідери працюють над власним планом закінчення війни на умовах, які будуть вигіднішими для України порівняно з пропозиціями США, – WSJ.
В ЄС сподіваються підготувати документ за кілька днів.
https://www.wsj.com/world/u-s-peace-pla ... v-0f2bb501


"Це ж було вже".
Це якась ганьба. Щоразу як тільки хтось пошепки говорить слово "мир" чи "перемовини", коаліція європейських балаболів починає створювати ілюзію якоїсь бурхливої та потужної діяльності яка закінчується великим НІХ..я, до наступного припадку.

Це закінчується ще більшими втратами територій, гіршими умовами і наближенням України до повної капітуляції з втратою державності.
Schmit
 
Повідомлень: 5251
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:06

  Shaman написав:
  ЛАД написав:... Но вывод из ваших рассуждений только один - воевать до развала/краха РФ. Повторю вопрос, где воюете лично вы?

це ваш особистий висновок, який ви повсюди пихаєте. а саме, що жити можна лише з оглядкою на Рашу. а жити своїм розумом й не перейматися, що там думає Раша - а до цього вже йдуть ВСІ інші республіки срср - ні, це не можливо.

воювати будемо до того, як Раша не побачить, що вже треба зупинятися. й це станеться до її розвалу. Розвал Раші станетсья пізніше ;)

Даже извиняться не буду, но это ваши высеры. Надоело опровергать.
А когда и по какому поводу "Раша побачить, що вже треба зупинятися"?
Когда дойдёт до Днепра? Или докуда?
"воювати будемо" - могу только повторить тот же вопрос: "где воюете лично вы?"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37556
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:09

Schmit
 
Повідомлень: 5251
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:10

❗️На заключення мирної угоди піде до року: знадобляться місяці-рік переговорів, щоб умови були прийнятні для України, – WP з посиланням на чиновників.

«Це лише початок мирного процесу, а не його кінець».

https://www.washingtonpost.com/world/20 ... nksgiving/
Xenon
 
Повідомлень: 5560
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
