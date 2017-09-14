RSS
  #<1 ... 15875158761587715878>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:15

  Xenon написав:
❗️На заключення мирної угоди піде до року: знадобляться місяці-рік переговорів, щоб умови були прийнятні для України, – WP з посиланням на чиновників.

«Це лише початок мирного процесу, а не його кінець».

https://www.washingtonpost.com/world/20 ... nksgiving/
це газета демократів. Тому ставить трампу палки в кольоса.
Непонятно що це в наш мирний план прописується ненапад рф на європу. Хай нападає. Мож тоді і ми щось відвоюєм
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3996
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:16

  Hotab написав:
  flyman написав:CL.F CRUDE OIL WTI 57.52 -2.51%

Так ти вже кілька місяців тому давав менше 55!! Коли вона виросла до 57? Ти прозівав ? Не повідомив? «Як так?»(с)
Так он даёт то цену брента, то CRUDE OIL.
Смотря что конкретно сегодня упало сильнее.
И никогда не сообщает о росте цены.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:17

  ЛАД написав:Не логично.
  andrijk777 написав:Вже давно(1-1,5 року) людей, які хочуть воювати немає (окрім тих що вже воюють). Тому ти не правий.
Зброя є, яка є.
Гроші взагалі не потрібні, СРСР якось воював без грошей.
Это не прогноз, а оценка сегодняшней ситуации. Никакого прогноза я здесь не вижу.
Поэтому неэтичность и тупость возвращаю вам.

Це звичайно не прогноз, а просто балаканина.
Але я досить часто даю прогнози, або щось подібне до прогнозів.
І майже завжди відповідаю на прямі питання.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6966
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:22

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:й не уникай - в чому принципова різниця планів поточного та півроку тому? уважно слухаю ;)

Якесь тупе питання, ну ок:
1.Україна віддає залишки Донецької області, тоді цього не було.
2.Обмеження армії 600000, тоді цього не було.
3.Закріпляє в Конституції не вступ в НАТО, тоді цього не було.
4.РФ повертається в G8, тоді цього не було.
5.Україна погоджується бути без’ядерною державою, тоді цього не було.
6.Проведення всеукраїнських виборів у 100 днів після укладення угоди, тоді цього не було, це 100% не буде прийнято Зеленським.

Це принципово гірший план, особливо пункти 1 2 і 3. П.2 може по суті і не поганий(бо у нас всерівно 600К не буде) але його присутність(+п.1 і п.3) робить цей план дійсно подібним на капітуляцію.

от коли дійшло до деталей, то виявляється що різниці немає. єдина відмінність - це віддати Донецьку область.
а інше
2) взагалі не розумію, про що це обмеження. в мирний час в нас й близько стільки немає. а у військовій - ці домовленості вже не діють
3) якщо ми відмовляємося від НАТО - то яка різниця, де ми це фіксуємо. хіба треба прибрати з Конституції вступ до НАТО
4) чи повернеться Раша до G8 - от мені точно фіолетово. й лише буде запрошено, чи вона повернеться - питання відкрите.
5) а зараз Україна ядерна держава? й зараз згідно нерозповсюдження ядерної зброї не передбачено збільшення ядерних держав.
6) вибори через 100 днів - це дійсно так погано? не певен...

висновок - ці пропозиції незначно відрізняються. тому оце треба підписувати зараз, бо потім буде гірше - чиста маніпуляція 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10528
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:26

  Letusrock написав:
  Shaman написав:Рік точно, а можливо й кілька років. скільки часу знадобилось на Покровськ - й то, ще не взяли. 2 роки? 39 км?

ця екстраполяція взагалі неправильна. Одна справа коли був бойовий оперативний резерв + долучились десятки тисяч добровольців.
Інша справа як буде триматись фронт коли більшість бусифіковані і по словам командирів з 10 виловлених макс двоє доходять до БЗ.
А незламні та рішучі як назло всі з відстрочками

всі екстраполяції - це припущення.

а з боку Раші вони клонують солдат? й всі як один готові померти десь в посадці в черговому безглуздому штурмі?.. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10528
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:29

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:Рік точно, а можливо й кілька років. скільки часу знадобилось на Покровськ - й то, ще не взяли. 2 роки? 39 км?

ця екстраполяція взагалі неправильна. Одна справа коли був бойовий оперативний резерв + долучились десятки тисяч добровольців.
Інша справа як буде триматись фронт коли більшість бусифіковані і по словам командирів з 10 виловлених макс двоє доходять до БЗ.
А незламні та рішучі як назло всі з відстрочками

всі екстраполяції - це припущення.

а з боку Раші вони клонують солдат? й всі як один готові померти десь в посадці в черговому безглуздому штурмі?.. 8)
Не клонують.
Но у них 143 млн. человек, а у нас чуть-чуть меньше.
И тоже не "всі як один готові померти десь в посадці".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:29

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:... Но вывод из ваших рассуждений только один - воевать до развала/краха РФ. Повторю вопрос, где воюете лично вы?

це ваш особистий висновок, який ви повсюди пихаєте. а саме, що жити можна лише з оглядкою на Рашу. а жити своїм розумом й не перейматися, що там думає Раша - а до цього вже йдуть ВСІ інші республіки срср - ні, це не можливо.

воювати будемо до того, як Раша не побачить, що вже треба зупинятися. й це станеться до її розвалу. Розвал Раші станетсья пізніше ;)

Даже извиняться не буду, но это ваши высеры. Надоело опровергать.
А когда и по какому поводу "Раша побачить, що вже треба зупинятися"?
Когда дойдёт до Днепра? Или докуда?
"воювати будемо" - могу только повторить тот же вопрос: "где воюете лично вы?"

Раша може це побачити, коли в черговий раз запитають в свого плешивого фюрера - цю діру в бюджеті знову за рахунок емісії? та й взагалі співвідношення емісії та дефіциту бюджету. та й просто розмір емісії. оце напевне буде основний показник. а ситуація в економіці, це так, фоном - хоча там теж повна дупа...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10528
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:31

Такі жахливі 28 пунктів.
Розбір.

Напевно найжахливіший для Зе пункт - 24, де вибори через 100 днів.
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 21 лис, 2025 15:38, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5251
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:33

  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
Даже извиняться не буду, но это ваши высеры. Надоело опровергать.
А когда и по какому поводу "Раша побачить, що вже треба зупинятися"?
Когда дойдёт до Днепра? Или докуда?
"воювати будемо" - могу только повторить тот же вопрос: "где воюете лично вы?"

Раша може це побачити, коли в черговий раз запитають в свого плешивого фюрера - цю діру в бюджеті знову за рахунок емісії? та й взагалі співвідношення емісії та дефіциту бюджету. та й просто розмір емісії. оце напевне буде основний показник аситуація в економіці, це так, фоном - хоча там теж повна дупа...

А що, вже колись питали? :shock:
А у нас такі питання неможливі? Інфляції у нас не існує?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37557
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4876 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:33

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:---=== andrijk777 ===---
Ціль Трампа - закінчити війну. Крапка.

Просто раніше Трамп думав закінчити війну на більш-менш хороших умовах для України.
Зараз він вник в ситуацію глибше і зрозумів що Москва хоче більшого, а засобів впливу на Москву немає. Значить треба тиснути на Україну. А які у нього варіанти?
1. Хоче Україна продовжувати війну - то хай продовжує
2. Хоче Україна миритись - то хай мириться, але ігнорувати вимоги Москви не вийде. Якщо ігноруєш вимоги Москви то дивись п1.
Дуже проста схема.
---=== ===---

А де в цій простій схемі вимоги України ? Хіба Москва має офігенні успіхі, щоб ставити вимоги ?

А немає їх.
Маєш якісь вимоги - так є п.1 і вперед на фронт. Але ні, ти хочеш п.1, але сам воювати не хочеш.
Так, у порівнянні з Україною Москва має офігенні успіхи. Перелічити?

Пройшла майже доба, ти все ще шукаєшь офігенні успіхи Москви, ніяк знайти не можешь

Їх немає
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12705
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 15875158761587715878>
