Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:34
ЛАД написав: Shaman написав: Letusrock написав:
ця екстраполяція взагалі неправильна. Одна справа коли був бойовий оперативний резерв + долучились десятки тисяч добровольців.
Інша справа як буде триматись фронт коли більшість бусифіковані і по словам командирів з 10 виловлених макс двоє доходять до БЗ.
А незламні та рішучі як назло всі з відстрочками
всі екстраполяції - це припущення.
а з боку Раші вони клонують солдат? й всі як один готові померти десь в посадці в черговому безглуздому штурмі?..
Не клонують.
Но у них 143 млн. человек, а у нас чуть-чуть меньше.
И тоже не "всі як один готові померти десь в посадці".
але ми в обороні, а в них атаки хвиля за хвилею. так, зараз ця тактика працює. хоча завалити тілами - це напевне працює ще з часів Римської імперії. тому втрати в нас не співставні. руська ідея - померти за гроші - така собі ідея.
а так в нас закінчилися добровільці, а в них - вже й маргінали за гроші. гроші на маргіналів теж закінчилися. тому так, поки в них в планах прихована мобілізація. от й побачимо, як вони насправді бажають воювати
-
1
4
5
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:35
Letusrock написав: pesikot написав:
Форумчанин не настаивал на продолжении войны, он лишь написал, что обороняться - это единственный вариант
Як це мило. А оборонятися хто повинен? Він не буде, ти не хочеш, шаман теж не хоче, і прахожій з флер теж ні. Чи може ви тут "вершітєлі судєб" гречкосіїв?
Це як той анекдот, де чоловік на дивані розмірковує над глобальними речами а-ля "чи вводити війська у Ірак", а дружина повинна зайнятись різними дрібницями типу заробити грошей то виховати дітей
Як це мило ... ідуть чоловік та дружина, на зустріч гопники з одвічним питанням:
- Закуріть не найдьотся ?
Чоловік, звертається до дружини:
- Кохана, я хочу обговорити з тобою, а чому ти мені минулої ночі не дала ?
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:36
sashaqbl написав: andrijk777 написав: Shaman написав:andrijk777
Коли посипеться фронт по-вашому?
------------------------------------
в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.
найближчий час це день, місяць, рік, десять років?
ІМХО, при поточній динаміці, якщо нічого не міняти, тобто рівень мобілізації і забезпення в нас і в рашки буде статичним, то до кінця 26 року фронт скоріш за все посиплеться. Ненульова ймовірність що він посиплеться протягом півроку.
А чому саме півроку/рік а не 2 роки?
Чому так питаю, бо умовних 10 місяців тому так само казали що фронт посипеться через півроку/рік і нічого не посипалось до сьогодні.
"Нічого не зміниться" - напевно ні, зміниться - посилиться мобілізація.
Мій прогноз - максимум 3 роки - більше опирається на тил. Я бачу скільки мобілізують, як мобілізують, скільки є "бажаючих" і т.д. Як там на фронті - я не сильно орієнтуюсь.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:37
Letusrock написав:
Це якась ганьба. Щоразу як тільки хтось пошепки говорить слово "мир" чи "перемовини", коаліція європейських балаболів починає створювати ілюзію якоїсь бурхливої та потужної діяльності яка закінчується великим НІХ..я, до наступного припадку.
А чого ганьба? Європа найбільш зацікавлена в тому, щоб Росія зтирала зуби об Україну якмога довше. Руйнівні наслідки цього процесу для України її не дуже й обходять, і можливі втрати в майбутньому - теж. Українці не хочуть здаватися, бо вірять, що настануть кращі часи, а якщо здатись зараз, то значить зафіксувати майже найгірші результати. Європа старанно підтримує цю надію, і, теоретично, могла б зробити ті кращі часи можливими, але не дуже хоче напружуватись для цього.
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
............
Даже извиняться не буду, но это ваши высеры. Надоело опровергать.
А когда и по какому поводу "Раша побачить, що вже треба зупинятися"?
Когда дойдёт до Днепра? Или докуда?
"воювати будемо
" - могу только повторить тот же вопрос: "где воюете лично вы
?"
Раша може це побачити, коли в черговий раз запитають
в свого плешивого фюрера - цю діру в бюджеті знову за рахунок емісії? та й взагалі співвідношення емісії та дефіциту бюджету. та й просто розмір емісії. оце напевне буде основний показник аситуація в економіці, це так, фоном - хоча там теж повна дупа...
А що, вже колись питали?
А у нас такі питання неможливі? Інфляції у нас не існує?
в нас немає чистої емісії. й не буде, поки є іноземна допомога. емісія 400 ярдів грн була лише в 2022. питання, в них гроші вже закінчилися й емісія вже йде. и закінчуються, й тоді емісія буде. за 2025 рік емісія ВЖЕ напевне буде, подивимось.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:38
Letusrock написав: pesikot написав:
Второе лицо в государстве - это Стефанчук, потом премьер-министр, потом, возможно но не точно, секретарь РНБО
це в казках про вінні-пуха так. а насправді второє ліцо це наприклад Єрмак або Міндіч якийсь. Ти ще не зрозумів де ти живеш? 99% з перших топ-500 чиновників можна сміло саджати довічно за корупцію з закритими очима. Питання не в тому що - крав / не крав, а хто скільки вкрав, та здадуть/ не здадуть
Не приписуй мені, що я розумію, а що ні
Ти пишешь, що потрібно саджати за корупцію, але сам же толеруешь корупції, коли йде мова про конкретних людей
І такі з"ясували, що Умєров - не друга людина в країні, нарешті )
Banderlog написав:
ненапад рф на європу. Хай нападає. Мож тоді і ми щось відвоюєм
борони боже і думати про це
не очікував від вас такого волюнтаризму
тільки моральна допомога, трішки гуманітарної, прихисток для маленьких діточок та фертильних жіночок
2022 - Вот сейчас будет мир
2023 - Вот сейчас будет мир
2024 - Вот сейчас будет мир
2025 - Вот сейчас будет мир
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:45
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Не логично.
andrijk777 написав:
Вже давно(1-1,5 року) людей, які хочуть воювати немає (окрім тих що вже воюють). Тому ти не правий.
Зброя є, яка є.
Гроші взагалі не потрібні, СРСР якось воював без грошей.
Это не прогноз, а оценка сегодняшней ситуации. Никакого прогноза я здесь не вижу.
Поэтому неэтичность и тупость возвращаю вам.
Це звичайно не прогноз, а просто балаканина.
Але я досить часто даю прогнози, або щось подібне до прогнозів.
І майже завжди відповідаю на прямі питання.
На питання я теж відповідаю.
Зоча прогнозів по ході війни не даю. Занадто багато змінних, по яких в мене не має інформації. А гадати на кавовій гущі я не вмію і не хочу.
І якщо це у вас не прогноз, то не треба писати:
Є тільки критика моїх прогнозів - що виглядає неетично, однобоко і тупо. Гра в одні ворота виходить.
До того ж критикувати чужі прогнози можна, навіть не маючи своїх.
Чим тикати пальцем в небо, краще не прогнозувати нічого.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 21 лис, 2025 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:46
Насправді, головна інтрига ... введе Трамп санкції в дію проти Роснефті та Лукойла чи ні ...
Якщо ні, то всі ці мирні плани - пусте балабольство
