Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:34

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  Letusrock написав:ця екстраполяція взагалі неправильна. Одна справа коли був бойовий оперативний резерв + долучились десятки тисяч добровольців.
Інша справа як буде триматись фронт коли більшість бусифіковані і по словам командирів з 10 виловлених макс двоє доходять до БЗ.
А незламні та рішучі як назло всі з відстрочками

всі екстраполяції - це припущення.

а з боку Раші вони клонують солдат? й всі як один готові померти десь в посадці в черговому безглуздому штурмі?.. 8)
Не клонують.
Но у них 143 млн. человек, а у нас чуть-чуть меньше.
И тоже не "всі як один готові померти десь в посадці".

але ми в обороні, а в них атаки хвиля за хвилею. так, зараз ця тактика працює. хоча завалити тілами - це напевне працює ще з часів Римської імперії. тому втрати в нас не співставні. руська ідея - померти за гроші - така собі ідея.

а так в нас закінчилися добровільці, а в них - вже й маргінали за гроші. гроші на маргіналів теж закінчилися. тому так, поки в них в планах прихована мобілізація. от й побачимо, як вони насправді бажають воювати
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:35

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Форумчанин не настаивал на продолжении войны, он лишь написал, что обороняться - это единственный вариант

Як це мило. А оборонятися хто повинен? Він не буде, ти не хочеш, шаман теж не хоче, і прахожій з флер теж ні. Чи може ви тут "вершітєлі судєб" гречкосіїв?
Це як той анекдот, де чоловік на дивані розмірковує над глобальними речами а-ля "чи вводити війська у Ірак", а дружина повинна зайнятись різними дрібницями типу заробити грошей то виховати дітей


Як це мило ... ідуть чоловік та дружина, на зустріч гопники з одвічним питанням:
- Закуріть не найдьотся ?
Чоловік, звертається до дружини:
- Кохана, я хочу обговорити з тобою, а чому ти мені минулої ночі не дала ?
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:36

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:andrijk777
Коли посипеться фронт по-вашому?
------------------------------------
в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.

найближчий час це день, місяць, рік, десять років?

ІМХО, при поточній динаміці, якщо нічого не міняти, тобто рівень мобілізації і забезпення в нас і в рашки буде статичним, то до кінця 26 року фронт скоріш за все посиплеться. Ненульова ймовірність що він посиплеться протягом півроку.

А чому саме півроку/рік а не 2 роки?
Чому так питаю, бо умовних 10 місяців тому так само казали що фронт посипеться через півроку/рік і нічого не посипалось до сьогодні.
"Нічого не зміниться" - напевно ні, зміниться - посилиться мобілізація. :D

Мій прогноз - максимум 3 роки - більше опирається на тил. Я бачу скільки мобілізують, як мобілізують, скільки є "бажаючих" і т.д. Як там на фронті - я не сильно орієнтуюсь.
andrijk777
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:37

  Letusrock написав:Це якась ганьба. Щоразу як тільки хтось пошепки говорить слово "мир" чи "перемовини", коаліція європейських балаболів починає створювати ілюзію якоїсь бурхливої та потужної діяльності яка закінчується великим НІХ..я, до наступного припадку.

А чого ганьба? Європа найбільш зацікавлена в тому, щоб Росія зтирала зуби об Україну якмога довше. Руйнівні наслідки цього процесу для України її не дуже й обходять, і можливі втрати в майбутньому - теж. Українці не хочуть здаватися, бо вірять, що настануть кращі часи, а якщо здатись зараз, то значить зафіксувати майже найгірші результати. Європа старанно підтримує цю надію, і, теоретично, могла б зробити ті кращі часи можливими, але не дуже хоче напружуватись для цього.
M-Audio
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:37

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
Даже извиняться не буду, но это ваши высеры. Надоело опровергать.
А когда и по какому поводу "Раша побачить, що вже треба зупинятися"?
Когда дойдёт до Днепра? Или докуда?
"воювати будемо" - могу только повторить тот же вопрос: "где воюете лично вы?"

Раша може це побачити, коли в черговий раз запитають в свого плешивого фюрера - цю діру в бюджеті знову за рахунок емісії? та й взагалі співвідношення емісії та дефіциту бюджету. та й просто розмір емісії. оце напевне буде основний показник аситуація в економіці, це так, фоном - хоча там теж повна дупа...

А що, вже колись питали? :shock:
А у нас такі питання неможливі? Інфляції у нас не існує?

в нас немає чистої емісії. й не буде, поки є іноземна допомога. емісія 400 ярдів грн була лише в 2022. питання, в них гроші вже закінчилися й емісія вже йде. и закінчуються, й тоді емісія буде. за 2025 рік емісія ВЖЕ напевне буде, подивимось.
Shaman
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:38

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Второе лицо в государстве - это Стефанчук, потом премьер-министр, потом, возможно но не точно, секретарь РНБО

це в казках про вінні-пуха так. а насправді второє ліцо це наприклад Єрмак або Міндіч якийсь. Ти ще не зрозумів де ти живеш? 99% з перших топ-500 чиновників можна сміло саджати довічно за корупцію з закритими очима. Питання не в тому що - крав / не крав, а хто скільки вкрав, та здадуть/ не здадуть

Не приписуй мені, що я розумію, а що ні

Ти пишешь, що потрібно саджати за корупцію, але сам же толеруешь корупції, коли йде мова про конкретних людей

І такі з"ясували, що Умєров - не друга людина в країні, нарешті )
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ненапад рф на європу. Хай нападає. Мож тоді і ми щось відвоюєм

борони боже і думати про це
не очікував від вас такого волюнтаризму
тільки моральна допомога, трішки гуманітарної, прихисток для маленьких діточок та фертильних жіночок
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

2022 - Вот сейчас будет мир
2023 - Вот сейчас будет мир
2024 - Вот сейчас будет мир
2025 - Вот сейчас будет мир
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:45

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Не логично.
  andrijk777 написав:Вже давно(1-1,5 року) людей, які хочуть воювати немає (окрім тих що вже воюють). Тому ти не правий.
Зброя є, яка є.
Гроші взагалі не потрібні, СРСР якось воював без грошей.
Это не прогноз, а оценка сегодняшней ситуации. Никакого прогноза я здесь не вижу.
Поэтому неэтичность и тупость возвращаю вам.

Це звичайно не прогноз, а просто балаканина.
Але я досить часто даю прогнози, або щось подібне до прогнозів.
І майже завжди відповідаю на прямі питання.
На питання я теж відповідаю.
Зоча прогнозів по ході війни не даю. Занадто багато змінних, по яких в мене не має інформації. А гадати на кавовій гущі я не вмію і не хочу.
І якщо це у вас не прогноз, то не треба писати:
Є тільки критика моїх прогнозів - що виглядає неетично, однобоко і тупо. Гра в одні ворота виходить.
До того ж критикувати чужі прогнози можна, навіть не маючи своїх.
Чим тикати пальцем в небо, краще не прогнозувати нічого.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 лис, 2025 15:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Насправді, головна інтрига ... введе Трамп санкції в дію проти Роснефті та Лукойла чи ні ...

Якщо ні, то всі ці мирні плани - пусте балабольство
pesikot
