Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:57

Shaman написав: andrijk777 написав: Якесь тупе питання, ну ок:

1.Україна віддає залишки Донецької області, тоді цього не було.

2.Обмеження армії 600000, тоді цього не було.

3.Закріпляє в Конституції не вступ в НАТО, тоді цього не було.

4.РФ повертається в G8, тоді цього не було.

5.Україна погоджується бути без’ядерною державою, тоді цього не було.

6.Проведення всеукраїнських виборів у 100 днів після укладення угоди, тоді цього не було, це 100% не буде прийнято Зеленським.



от коли дійшло до деталей, то виявляється що різниці немає. єдина відмінність - це віддати Донецьку область.

а інше

2) взагалі не розумію, про що це обмеження. в мирний час в нас й близько стільки немає. а у військовій - ці домовленості вже не діють

3) якщо ми відмовляємося від НАТО - то яка різниця, де ми це фіксуємо. хіба треба прибрати з Конституції вступ до НАТО

4) чи повернеться Раша до G8 - от мені точно фіолетово. й лише буде запрошено, чи вона повернеться - питання відкрите.

5) а зараз Україна ядерна держава? й зараз згідно нерозповсюдження ядерної зброї не передбачено збільшення ядерних держав.

6) вибори через 100 днів - це дійсно так погано? не певен...



2) Наприклад, це не дозволяє Україні провести мобілізацію ДО війни, при бажанні. Наприклад РФ стягує до кордонів 2000000 солдат і стоїть(готується до нападу). Україна може мобілізувати тільки 600000, якщо більше то РФ ЗАКОННО нападає бо Україна порушила договір.Крім того - цей пункт морально принизливий.3)Закріплено в Конституції і в якомусь там договорі - це небо і земля. Тим більше внесення змін до Конституції - це та ще проблема для України і Путін це прекрасно розуміє.Крім того - цей пункт морально принизливий.4)Тобі фіолетово, іншим - ні. Це принципове питання. Виходить Рашка почала несправедливу агресію, відтяпала територію і її ще за це з обіймами запросили в G8. Тобто давай - нападай ще раз, ми тобі(путіну) ще премію Миру дамо за це.5)Я за повернення ядерної зброї усіма можливими способами. Це точно 100% гарантія миру. Ти ні, ну ти і миру не хочеш.6)Це погано для Зе, я ж написав. Зе не захоче це підписувати і через цей пункт. Для України цей пункт звичайно хороший, але Зе просто не погодиться на цей мир, а це для України погано.Висновок - я навів тобі 6(шість) кардинальних(принципових) відмінностей, але для тебе все-рівно "не відрізняються". Тут тільки дохтор допоможе.