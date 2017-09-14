RSS
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:58

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:3. Гроші не потрібні для війни.
Якраз саме гроші-рушійна сила війни.
Є гроші - купите ресурси (будь то люди-колумбійці з африканцями чи корейцями північної кореї) чи танки з літаками....

Я вже наводив цитати історичних постатей, де вони казали про війну та гроші

Всі, як один, казали, що для війни потрібні гроші ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12712
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:58

  Shaman написав:

  Shaman написав:
  ЛАД написав:............
А що, вже колись питали? :shock:
А у нас такі питання неможливі? Інфляції у нас не існує?

в нас немає чистої емісії. й не буде, поки є іноземна допомога. емісія 400 ярдів грн була лише в 2022. питання, в них гроші вже закінчилися й емісія вже йде. и закінчуються, й тоді емісія буде. за 2025 рік емісія ВЖЕ напевне буде, подивимось.
То й що?
Які наслідки? Єдине інфляція. Тому я і задавав питання.
Не буду сперечатися щодо нашох емісії, не слідкував, але інфляція у нас точно є. І значна. Це я майже щодня бачу у магазині.
І ви не відповіли на перше питання, чи росіяне вже питали, щодо емісії та про "діру в бюджеті".
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37565
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 15:58

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Коли посипеться фронт по-вашому?
в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.
найближчий час це день, місяць, рік, десять років?
Немає нічого дурнішого ніж давати відповіді на дурні запитання..
Якщо нам будуть давати по 50-100млрд доларів рік - то не посипеться поки будуть давати
Якщо будуть давати по 100-200 млрд в рік - то в москалів посипеться швидше.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27344
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Блогер-провокатор з Чернігова, який закликав бити працівників ТЦК молотком, отримав 5 років в’язниці
За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).
...
Мова йде про чернігівського блогера з ніком «Звичайний хлопець» (на ім’я Григорій). На своєму YouTube-каналі він розповідав, як чинити опір співробітникам ТЦК за допомогою молотка, арматури, бензину та заточеної монети.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12712
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я навіть тобі напишу що думаю я: гарантовано посипеться за 3 роки. Іншими словами на протязі 3 років буде або підписаний мир або безумовна капітуляція
Це кеп очевидність
При чому
Чим довше ми протримаємось тим кращі умови нам запропонують - це МОЯ думка в противагу ТВОЇЙ..

Отже ймовірність справдження наших думок - 50%...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27344
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:01

  Дюрі-бачі написав:

  Дюрі-бачі написав:
  Бетон написав:2022 - Вот сейчас будет мир
2023 - Вот сейчас будет мир
2024 - Вот сейчас будет мир
2025 - Вот сейчас будет мир

На жаль єдиний шанс на мир був восени 2022 (поки х... не оголосив мобілізацію), але ми його про ... пустили.

2026 - Вот сейчас будет мир
2027 - Вот сейчас будет мир
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5702
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На план, который никто не видел и если он существует, по отжатию ради мира украинских территорий кремлевским агрессором не соглашается именно украинская Конституция, в которую во время войны нельзя вносить изменения. Президент Украины, как и любой другой юрист, это понимает и не хочет судьбы предателя Украины.

Думаю, что плана как такового нет, но вероятно есть модифицированное предложения со стороны Трампа, который возможно вот-вот хочет сам начать войну в Венесуэле (точно еще не понял для чего, но думаю, что разберусь) и выступить таким же агрессором как и путин. То, что это предложение учитывает все старческие желания кремлевского преступника, развязавшего войну, можно не сомневаться. кремль побеждает в этой войне. Трамп хочет разыграть свою комбинацию, масштабную какую-то. Конечно, ему хочется избрать стратегию "выигрыш-выигрыш" с ключевыми игроками, которая самая рабочая и достижимая. Для этой цели он дает реализовать хотелки кремля. Может быть в качестве платы за вывод вс рф из Сирии в том году, что дает возможность Трампу реализовать высоко прибыльный проект по строительству газопровода из Катара в Европу уже в недалекое время.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1889
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:04

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Я навіть тобі напишу що думаю я: гарантовано посипеться за 3 роки. Іншими словами на протязі 3 років буде або підписаний мир або безумовна капітуляція
Це кеп очевидність
При чому
Чим довше ми протримаємось тим кращі умови нам запропонують - це МОЯ думка в противагу ТВОЇЙ..

Отже ймовірність справдження наших думок - 50%...

Ха ха.
Тобто через 3 роки умовою буде віддати ще 3 області.
Ви маєте на увазі, що в окупації тим областям буде краще? Неочікуванно.
І ще 30 тис в місяць × 3 роки ще мільйон вбитих
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5702
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:05

andrijk777
Вас ще бентежить, що
цей пункт морально принизливий
:?:
:lol:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37565
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:05

  buratinyo написав:На план, который никто не видел и если он существует, по отжатию ради мира украинских территорий кремлевским агрессором не соглашается именно украинская Конституция, в которую во время войны нельзя вносить изменения.

Если тебе нужны территории, иди забери.
Ты Конституцию вообще читал? Ты вообще знаешь что есть высшей ценностью, буратино?
И не унижай юристов
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5702
З нами з: 17.12.22
Подякував: 203 раз.
Подякували: 465 раз.
 
Профіль
 
3
1
2
