Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 1587915880158811588215883>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:07

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Я навіть тобі напишу що думаю я: гарантовано посипеться за 3 роки. Іншими словами на протязі 3 років буде або підписаний мир або безумовна капітуляція
Це кеп очевидність
При чому
Чим довше ми протримаємось тим кращі умови нам запропонують - це МОЯ думка в противагу ТВОЇЙ..

Отже ймовірність справдження наших думок - 50%...

Ха ха.
Тобто через 3 роки умовою буде віддати ще 3 області.
Ви маєте на увазі, що в окупації тим областям буде краще? Неочікуванно.
І ще 30 тис в місяць × 3 роки ще мільйон вбитих
Він має на увазі, що чим менше залишиться, тим краще.
"Меньше народу, больше кислороду".
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не клонують.
Но у них 143 млн. человек, а у нас чуть-чуть меньше.
И тоже не "всі як один готові померти десь в посадці".
Ти хоч колись бував в сільській бійці?
Так от там критичне значення було ДЕ бійка, а не яке село більше в 3 рази.
І звідки б не приїзжали бажаючі побитись - вони завжди відгрібали від місцевих...
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:11

  Бетон написав:Тобто через 3 роки умовою буде віддати ще 3 області.
Ви маєте на увазі, що в окупації тим областям буде краще?


Ты же сам пишешь, как хорошо в оккупации, но в споре с budivelnik ты уже другого мнения
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:14

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:[в найближчий час - НЕ ПОСИПЕТЬСЯ.
найближчий час це день, місяць, рік, десять років?
Немає нічого дурнішого ніж давати відповіді на дурні запитання..
Якщо нам будуть давати по 50-100млрд доларів рік - то не посипеться поки будуть давати
Якщо будуть давати по 100-200 млрд в рік - то в москалів посипеться швидше.

А з грошима, схоже все.
США більше не хочуть витрачатись на безнадійний проект, а ЄС в потрібних обсягах допомагати не зможе, а як пройдуть вибори у ключових країнах, то й також не захоче.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:14

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  andrijk777 написав:Я навіть тобі напишу що думаю я: гарантовано посипеться за 3 роки. Іншими словами на протязі 3 років буде або підписаний мир або безумовна капітуляція
Це кеп очевидність
При чому
Чим довше ми протримаємось тим кращі умови нам запропонують - це МОЯ думка в противагу ТВОЇЙ..

Отже ймовірність справдження наших думок - 50%...
Ха ха.
Тобто через 3 роки умовою буде віддати ще 3 області.
Ви маєте на увазі, що в окупації тим областям буде краще? Неочікуванно.
І ще 30 тис в місяць × 3 роки ще мільйон вбитих
Він має на увазі, що чим менше залишиться, тим краще.
"Меньше народу, больше кислороду".

А, ну логично)
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мирний план" США може стати пасткою для України: ЗМІ вказали на несправедливі умови
Журналісти підкреслили, що, фактично, агресор не платить реальної ціни за злочини проти України. Ба більше, у документі передбачається повернення Москві більшої частини її активів і глобальних економічних привілеїв. США ж отримують фінансову вигоду від посередництва в угоді.

"Це створює небезпечний прецедент - агресія і військові злочини окупаються", - ідеться в статті.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:15

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Я навіть тобі напишу що думаю я: гарантовано посипеться за 3 роки. Іншими словами на протязі 3 років буде або підписаний мир або безумовна капітуляція
Це кеп очевидність
При чому
Чим довше ми протримаємось тим кращі умови нам запропонують - це МОЯ думка в противагу ТВОЇЙ..

Отже ймовірність справдження наших думок - 50%...
Ха ха.
Тобто через 3 роки умовою буде віддати ще 3 області.
Ви маєте на увазі, що в окупації тим областям буде краще? Неочікуванно.
І ще 30 тис в місяць × 3 роки ще мільйон вбитих
А що хтось тут воює за території?
Москалі-так, для них важливо втратити 500 млрд доларів, потрапити під санкції щоб захопити 100 000 км2 за 12 років
Це ж для них життєво важлива прибавка до вже існуючих 17 100 000 км2, це ж раССеюшка на 0,5% збільшилась....

А тепер що втратили ми
Дві/Третіх російськоналаштованих
Тобто перші ж післявоєнні вибори змістять центр в сторону Тягнибока , і викинуть з політики різних бойків з їх нафтовими вишками....

Так що результат війни -це не про території..
Це про НАЦІЮ
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:А тепер що втратили ми

ИМХО найважливіше що втратили ми - це мільйони працездатних українців.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:20

  Schmit написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:найближчий час це день, місяць, рік, десять років?
Немає нічого дурнішого ніж давати відповіді на дурні запитання..
Якщо нам будуть давати по 50-100млрд доларів рік - то не посипеться поки будуть давати
Якщо будуть давати по 100-200 млрд в рік - то в москалів посипеться швидше.
А з грошима, схоже все.
США більше не хочуть витрачатись на безнадійний проект, а ЄС в потрібних обсягах допомагати не зможе, а як пройдуть вибори у ключових країнах, то й також не захоче.
Хто сказав ВСЕ ?
Норвегія яка отримала додаткових 200 млрд доларів у свій Фонд внаслідок того що педерацію викинули з ринку енергоносіїв Європи?
Чи Європа яка за рахунок заморожених коштів педерації хоче реанімувати свій ВПК?
Чи хтось тут наївний настільки що думає що це УКРАЇНА зможе заробити на 300 Гріпенів( по 100 млн доларів=30 млрд) і 100 Рафалів(150 млн доларів /штука=15 млрд)
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 16:23

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:А тепер що втратили ми

ИМХО найважливіше що втратили ми - це мільйони працездатних українців.
1 Мені якось по барабану де будуть заробляти собі на життя мільйони українців....
Якщо їм краще в Європі - хай заробляють в Європі, це ЇХ життя і ЇМ як приймати рішення так і нести відповідальність за прийняте рішення
2 95% населення витрачає на себе стільки ж скільки й заробляє... Тому мені ні жарко ні холодно де буде заробляти той хто все зароблене на себе витрачає.
До речі
Для України - так само по барабану.
Україна розвивається тільки за рахунок тих ресурсів які кимось створені і не витрачені при створенні.

ПС
Хтось може розповісти
А як допомогло Україні і Українцям те що мільйони українців розвивали Сибір ?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 21 лис, 2025 16:26, всього редагувалось 1 раз.
Форум:
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot, whois2010 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

