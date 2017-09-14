RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1588215883158841588515886 ... 15888>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:33

це Європа

  budivelnik написав:Європейська модель - це кожен самостійно приймає рішення і несе за нього відповідальність
Азійська модель - лідер визначає куди йти і що робити..
якщо при цьому виявиться

М2260 невиїзні
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41528
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:34

  pesikot написав:

Обидва потрапили на очі і поліції, і ВСП. Обидва тикали військовими квитками в ВСП, але ВСП перевірило і виявило, що вони в СЗЧ

Обидва поїхали на "губу", звідти телефонували своїм командирам частин, клялись, що вони няшні зайчіки і готові повернутись.
І повернулись

На яку таку губу?) Ти певен що няшні зайчики хотять воювати і проти 28 мирних пунктів трампа?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:38

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

Обидва потрапили на очі і поліції, і ВСП. Обидва тикали військовими квитками в ВСП, але ВСП перевірило і виявило, що вони в СЗЧ

Обидва поїхали на "губу", звідти телефонували своїм командирам частин, клялись, що вони няшні зайчіки і готові повернутись.
І повернулись

На яку таку губу?) Ти певен що няшні зайчики хотять воювати і проти 28 мирних пунктів трампа?

Впевен, зайчіки повернулись в частини )

"губа" - гаупвахта, соромно про це хер майору не знати )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12725
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:42

  andrijk777 написав:..........
Українці розвивали Сибір тому що Україна була окупована і люди розвивали Сибір фактично примусово. Яка може бути аналогія з сьогоднішніми мігрантами які тікають з України, фактично вони не хочуть бути українцями взагалі?
Не надо преувеличивать.
Украинские нефтяники развивали нефтегазодобычу в Сибири за хорошие по советским меркам деньги. Практически были заробитчанами.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37570
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:44

  pesikot написав:
Впевен, зайчіки повернулись в частини )

"губа" - гаубвахта, соромно про це хер майору не знати )
ніколи не чув щоб хтось був на якісь вахті)
ага повернулись, пострибали)
не понятно лиш чого бігали з частини)
Не треба прикриватись військовими, добровольці ішли в основному в 22му і не так багато з них хотять продовження війни. Більшість коли ішли згодні були повоювати з півроку.
Востаннє редагувалось Banderlog в П'ят 21 лис, 2025 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:47

  Banderlog написав:ніколи не чув щоб хтось був на якісь вахті)

Херр майор ніколи не чув про гаупвахту ?

Ти навіть жартувати не вмієшь )
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 21 лис, 2025 17:51, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12725
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:49

whois2010
Попотужнічай ще трохи. Ще пару обстрілів по енергетиці, як позаминулої ночі і в країні наступить глобальний пздц. Тоді українці самі поїдуть в бік польського кордону, нікому вже ці мертві міста не потрібні будуть.

Насчёт энергетики.
До последней российской атаки на энергетические объекты, несмотря на отключение света, Украина экспортировала часть электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в Польшу.

Это делалось из-за того, что избыток произведенного электричества было невозможно передать в регионы, где его не хватало, из-за повреждения линий электропередач. Об этом в комментарии УНИАН заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, при этом бюджет не получал денег от экспорта. Наоборот, "Укрэнерго" платило оператору польской энергосистемы за возможность поставлять эту электроэнергию.

"До последней атаки экспорт был. Что это за экспорт? Польский оператор оказывал аварийную помощь. Он брал избыток энергии с АЭС, поскольку ее нельзя было передать дальше на восток из-за повреждения линий электропередач", - подчеркнул эксперт.

По его словам, если бы такого экспорта не было, Украина была бы вынуждена останавливать работу блоков АЭС.
https://www.unian.net/economics/energetics/nesmotrya-na-otklyuchenie-sveta-ukraina-platila-za-eksport-elektroenergii-kak-takoe-vozmozhno-13202658.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37570
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:49

Я незабаром введу «дуже потужні» санкції проти рф, — Трамп.
.
❗️В наступний четвер (День подяки) Україна має погодитися на запропоновану США мирну угоду, — Трамп.
Xenon
 
Повідомлень: 5562
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:50

  pesikot написав:
  Banderlog написав:ніколи не чув щоб хтось був на якісь вахті)

Хер майор ніколи не чув про гаупвахту ?

Ти навіть жартувати не вмієшь )

Я і за витрєзвітілі чув але щоб когось туди возили не чув.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4001
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 17:52

  Shaman написав:називай як хочеш, але вони ПРИНЦИПОВИМИ не є. окрім здачі Донбасу.

Ну так в тебе з 28 пунктів тільки один принциповий. :D :D :D Всі інші не принципові.
То що ти хочеш від мене почути? Для мене принциповими є десь половина пунктів, половина - вода.
  Shaman написав:по мобілізації - якщо раша знову стягне війська, ніхто вже дивитися на це й договір не буде. тому приклад вигаданий. й нагадаю про демілітаризацію Раша тоді теж казала. тому без змін

Вірно. І Україна порушить договір! І для усього світу Україна буде порушником договору.

Ти, очевидно таких нюансів не вловлюєш і не розумієш.
Я також недооцінював такі тонкощі(хоче саме цей пункт - зовсім не тонкість) раніше, але зараз, коли більше вник в політику і війну зрозумів наскільки це важливо.
Путін дуже гарно грє на таких нюансах(правда не завжди успішно).
І те що у нашій війні "все не так однозначно"(хоча тут прям очевидно що все однозначно) це в великій мірі заслуга путіна і таких нюансів.

На інші пункти веж лінь писати. Напевно хватить проце.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 21 лис, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6976
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1588215883158841588515886 ... 15888>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 156612
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 352520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1044069
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.