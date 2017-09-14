andrijk777 написав:.......... Українці розвивали Сибір тому що Україна була окупована і люди розвивали Сибір фактично примусово. Яка може бути аналогія з сьогоднішніми мігрантами які тікають з України, фактично вони не хочуть бути українцями взагалі?
Не надо преувеличивать. Украинские нефтяники развивали нефтегазодобычу в Сибири за хорошие по советским меркам деньги. Практически были заробитчанами.
pesikot написав: Впевен, зайчіки повернулись в частини )
"губа" - гаубвахта, соромно про це хер майору не знати )
ніколи не чув щоб хтось був на якісь вахті) ага повернулись, пострибали) не понятно лиш чого бігали з частини) Не треба прикриватись військовими, добровольці ішли в основному в 22му і не так багато з них хотять продовження війни. Більшість коли ішли згодні були повоювати з півроку.
Попотужнічай ще трохи. Ще пару обстрілів по енергетиці, як позаминулої ночі і в країні наступить глобальний пздц. Тоді українці самі поїдуть в бік польського кордону, нікому вже ці мертві міста не потрібні будуть.
Насчёт энергетики.
До последней российской атаки на энергетические объекты, несмотря на отключение света, Украина экспортировала часть электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в Польшу.
Это делалось из-за того, что избыток произведенного электричества было невозможно передать в регионы, где его не хватало, из-за повреждения линий электропередач. Об этом в комментарии УНИАН заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
По его словам, при этом бюджет не получал денег от экспорта. Наоборот, "Укрэнерго" платило оператору польской энергосистемы за возможность поставлять эту электроэнергию.
"До последней атаки экспорт был. Что это за экспорт? Польский оператор оказывал аварийную помощь. Он брал избыток энергии с АЭС, поскольку ее нельзя было передать дальше на восток из-за повреждения линий электропередач", - подчеркнул эксперт.
По его словам, если бы такого экспорта не было, Украина была бы вынуждена останавливать работу блоков АЭС.
Shaman написав:називай як хочеш, але вони ПРИНЦИПОВИМИ не є. окрім здачі Донбасу.
Ну так в тебе з 28 пунктів тільки один принциповий. Всі інші не принципові. То що ти хочеш від мене почути? Для мене принциповими є десь половина пунктів, половина - вода.
Shaman написав:по мобілізації - якщо раша знову стягне війська, ніхто вже дивитися на це й договір не буде. тому приклад вигаданий. й нагадаю про демілітаризацію Раша тоді теж казала. тому без змін
Вірно. І Україна порушить договір! І для усього світу Україна буде порушником договору.
Ти, очевидно таких нюансів не вловлюєш і не розумієш. Я також недооцінював такі тонкощі(хоче саме цей пункт - зовсім не тонкість) раніше, але зараз, коли більше вник в політику і війну зрозумів наскільки це важливо. Путін дуже гарно грє на таких нюансах(правда не завжди успішно). І те що у нашій війні "все не так однозначно"(хоча тут прям очевидно що все однозначно) це в великій мірі заслуга путіна і таких нюансів.
На інші пункти веж лінь писати. Напевно хватить проце.
