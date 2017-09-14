pesikot написав: Впевен, зайчіки повернулись в частини )
"губа" - гаубвахта, соромно про це хер майору не знати )
ніколи не чув щоб хтось був на якісь вахті) ага повернулись, пострибали) не понятно лиш чого бігали з частини) Не треба прикриватись військовими, добровольці ішли в основному в 22му і не так багато з них хотять продовження війни. Більшість коли ішли згодні були повоювати з півроку.
А песикот даже не знает, как она правильно называется.
Зато знаю, что єто такое, а херр майор пошел в несознанку )
PS. Или ты тоже не знаешь, что такое "губа" ? )
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 21 лис, 2025 18:01, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Уже то, что придётся согласиться на ЛБЗ, тоже "морально принизливо".
Так, але це вже проковтнуто і переварено народом, ну інакше ніяк. А ці нові пункти - ні. Думаю 50%+ населення ще про ніякі 28 пунктів і не чули, а коли прочитають то сильно будуть не в захваті, м'яко кажучи.
❗️❗️Зеленський опублікував звернення до українського народу.
«Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь».
Зараз тиск на Україну один з найважчих, — Зеленський.
«Український інтерес має бути врахований. Буде конструктивний пошук рішень з США. Я буду наводити аргументи, переконувати і пропонувати альтернативи, але ми не дамо ворогу приводів казати, що це Україна не хоче миру. Такого не буде».
❗️Ми, звичайно, сталеві, але навіть найміцніший метал може колись уже не витримати, — Зеленський.
«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом».
❗️Ми не зрадили Україну тоді (24 лютого), не зрадимо зараз. Я знаю, що зі мною народ, — Зеленський.
❗️Наступний тиждень буде непростий. Буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розcварити нас, — Зеленський.
❗️Ми тримаємо фронт на кілька тисяч км, щоночі люди сидять під обстрілами. Українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася, — Зеленський.
Все правильно, коли не зміг написати про "офігенні успіхи" Москви", то потрбіно ще більше накидувати
Потрібно починати казати за інших, щоб здаватись єкспердом )
ЛАД написав:А договор вполне нормальный. Действительно, как сказано в п.1, "Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації."
якщо продовжити логіку, "Крим є історичною територією Російської Федерації". Та чого тільки Крим, вся Україна є. Не дивно, що пуйло всі свої дії пояснює історією. Адже історія це така штука, що там можна знайти аргументи для будь-якої позиції.
ЛАД написав:Ющенко проводил вполне антироссийскую политику. Как минимум, на словах
приклади цього будуть якісь? Може, увіковічнення памʼяті про Голодомор - це антиросійські дії? Чи засудження злочинів радянської доби? Чи те, що він намагався розвивати відносини з НАТО, це антиросійські дії? А що, НАТО - це ворожий для росії блок? А можна російський закон, де про це говориться? Або закон країн НАТО, де росія визначена як ворог? Саме ющенківської пори, а не теперішньої.
ЛАД написав:Финляндия после войны была очень бедной страной. Да ещё должна была выплатить (и выплатила) Союзу очень серьёзные репарации. И ей никто не давал никаких денег. Тем не менее, стала достаточно развитым государством
Фінляндія це цікавий приклад. Там треба розбиратись, що з індустріальних обʼєктів залишилося відносно неушкодженим після війни, а що вони будували з нуля. Ну і те, що план Маршалла для них не діяв, лише додавало зайвих складнощів. Ну і світ тоді був іншим, складність промисловості, екологічні обмеження були на зовсім іншому рівні. Капіталоємність сучасних виробництв набагато більша. Мені не відомі приклади економічних успіхів у 21 столітті без значних інвестицій. А вам?
ЛАД написав:А что, там не обстреливали?
а що саме обстрілювали? І є приклади, коли Україна першою ініціювала обстріли?
ЛАД написав:Крыму таки развивали
"денег нет, но вы держитесь" - помітно. Крим прямо розцвів за роки окупації. Знаменитий чорноморський економічний тигр.
ЛАД написав:Но вывод из ваших рассуждений только один - воевать до развала/краха РФ
неправильний висновок. Треба, щоб червоні лінії не були перетнуті. Іншими словами, щоб: а) Україна існувала не як частина "русского міра" б) агресор не хотів напасти третій раз. Якщо переходити на особистості, як ви любите, то вас можна звинуватити в тому, що ви хочете, щоб війна знову відновилась через якийсь час, але з гіршим результатом, бо оборонятись буде набагато важче (якщо зараз погодимось на обмеження озброєння і ЗСУ).
По его словам, обнародованное журналисткой видео было сделано им в середине лета в Киеве.
Федиенко сообщил, что обнародованный кусок видео вообще не касается средств РЭБ.
Реклама ad "Там был еще с советских времен телефонный аппарат... Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, если это выставка. Поэтому, еще раз - там ничего тайного, закрытого или еще чего-то я точно не обнародовал и не говорил", - заявил Федиенко.
При этом, он говорит, что сегодня проверил в открытом доступе в интернете информацию о тендерных закупках, где указывается в документации название воинской части и тернопольского завода по продаже средства телефонной связи.
"Кому и зачем это было нужно - это уже другая история, я не являюсь конспирологом этой истории. Возможно кому-то надо было что-то оправдать или возможно кому-то надо было перебить тот информационный повод, который сейчас, благодаря нашим антикоррупционным органам, движется по стране для того, чтобы убрать фокус нашего общества с тех или иных событий", - считает депутат.
Он добавил, что пришел на выставку как обычный посетитель. По его словам, это была "обычная публичная коммерческая выставка в городе Киеве".
В то же время, специалист по военным радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram сообщил, что завод в Тернополе, о котором шла речь на видео депутата Федиенко, почти не работает.
"Производит там примитивные телефонные аппараты, корпуса и проводку для техники - это не "комплектующие для Нептуна". Это какой-то 0,1% от прежних ресурсов завода. То есть это не та цель, куда надо отправить 10 ракет. Это как атаковать гаражный кооператив 5 Искандерами, потому что там два гаража собирают РЭБ. Мы даже не знаем, где эти аппараты производят, возможно, вообще в другом месте, а используют только бренд завода", - отметил Флеш. ....... "Видео, которое публикуют, снято на выставке в Киеве два месяца назад. На этой открытой для всех выставке был стенд завода Орион. Этот же завод проходит во всей открытой тендерной документации с этими "старыми" телефонными аппаратами", - добавил Флеш.
По убеждению Бескрестнова, Федиенко ничего нового врагу не рассказал.
Очеь похоже на то, как в начале войны ко мне бегали соседи, чтобы я выключил свет и "соблюдал светомаскировку", чтобы росс. бомбардировщики не имели ориентиров. Совершенно не понимая бесполезность этого сегодня. Теперь они все об этом дружно забыли и свет никто не выключает. Когда он есть.
