RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1588415885158861588715888>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:09

  Xenon написав:
Я незабаром введу «дуже потужні» санкції проти рф, — Трамп.
.
❗️В наступний четвер (День подяки) Україна має погодитися на запропоновану США мирну угоду, — Трамп.

Там еще интереснее заявление есть...
Трамп попередив, що якщо не підпише договір до наступного четверга, будуть припинені поставки зброї і навіть продаж Європі та обмін розвідданими, — The Sun
_hunter
 
Повідомлень: 10969
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:11

  Xenon написав:
❗️❗️Зеленський опублікував звернення до українського народу.

«Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь».

Зараз тиск на Україну один з найважчих, — Зеленський.

«Український інтерес має бути врахований. Буде конструктивний пошук рішень з США. Я буду наводити аргументи, переконувати і пропонувати альтернативи, але ми не дамо ворогу приводів казати, що це Україна не хоче миру. Такого не буде».

❗️Ми, звичайно, сталеві, але навіть найміцніший метал може колись уже не витримати, — Зеленський.

«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом».

❗️Ми не зрадили Україну тоді (24 лютого), не зрадимо зараз. Я знаю, що зі мною народ, — Зеленський.

❗️Наступний тиждень буде непростий. Буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розcварити нас, — Зеленський.

❗️Ми тримаємо фронт на кілька тисяч км, щоночі люди сидять під обстрілами. Українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася, — Зеленський.

У котів і псів оргазм: потужність, війна, кордони 91 - все продовжується. Рудого пісділєра шлють на хєр всю промову. Президент країни, яка існує в борг, вєщаєт про гідність.
whois2010
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:11



"Панять и прастить" ...

Как и выставку производителей дронов в Чернигове, в драмтеатре, куда потом ракета прилетела

До сих пор, не могут найти ... а кто же дал разрешение на проведение мероприятия ...

И Берлинская отморозилась, сперва хотела на місцеву раду зпихнути, не получилось
Теперь молчит
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12725
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:12

  Xenon написав:«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом».

А може він би почав із себе і посадив всіх любих друзів, які причепні до корупції?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5683
З нами з: 29.07.22
Подякував: 900 раз.
Подякували: 640 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:13

  whois2010 написав:
  Xenon написав:
❗️❗️Зеленський опублікував звернення до українського народу.

«Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь».

Зараз тиск на Україну один з найважчих, — Зеленський.

«Український інтерес має бути врахований. Буде конструктивний пошук рішень з США. Я буду наводити аргументи, переконувати і пропонувати альтернативи, але ми не дамо ворогу приводів казати, що це Україна не хоче миру. Такого не буде».

❗️Ми, звичайно, сталеві, але навіть найміцніший метал може колись уже не витримати, — Зеленський.

«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом».

❗️Ми не зрадили Україну тоді (24 лютого), не зрадимо зараз. Я знаю, що зі мною народ, — Зеленський.

❗️Наступний тиждень буде непростий. Буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розcварити нас, — Зеленський.

❗️Ми тримаємо фронт на кілька тисяч км, щоночі люди сидять під обстрілами. Українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася, — Зеленський.

У котів і псів оргазм: потужність, війна, кордони 91 - все продовжується. Рудого пісділєра шлють на хєр всю промову. Президент країни, яка існує в борг, вєщаєт про гідність.

Хавало своє чорнороте закрий ...

Бо ти потужне брехло ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12725
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:13

  pesikot написав:Блогер-провокатор з Чернігова, який закликав бити працівників ТЦК молотком, отримав 5 років в’язниці
За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань).
...
Мова йде про чернігівського блогера з ніком «Звичайний хлопець» (на ім’я Григорій). На своєму YouTube-каналі він розповідав, як чинити опір співробітникам ТЦК за допомогою молотка, арматури, бензину та заточеної монети.

На жаль такі випадки поодинокі, а саме ці блогери і журнашлюхи призвели до зриву мобілізації і дискредитації ЗСУ.
І не кацапська пропаганда була основною, а саме наша мразота.
Куплені журнашлюхи і блогери призвели до поразки України.
Практично вся журнашлюшна шобла наполегливо працювала на поразку, працювала проти мобілізації.
Навіть на цьому сайті модери і сам головний редактор є ждунами які вважають військових ЗСУ окупантами.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:15

  ЛАД написав:whois2010
Попотужнічай ще трохи. Ще пару обстрілів по енергетиці, як позаминулої ночі і в країні наступить глобальний пздц. Тоді українці самі поїдуть в бік польського кордону, нікому вже ці мертві міста не потрібні будуть.

Насчёт энергетики.
До последней российской атаки на энергетические объекты, несмотря на отключение света, Украина экспортировала часть электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в Польшу.

Это делалось из-за того, что избыток произведенного электричества было невозможно передать в регионы, где его не хватало, из-за повреждения линий электропередач. Об этом в комментарии УНИАН заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, при этом бюджет не получал денег от экспорта. Наоборот, "Укрэнерго" платило оператору польской энергосистемы за возможность поставлять эту электроэнергию.

"До последней атаки экспорт был. Что это за экспорт? Польский оператор оказывал аварийную помощь. Он брал избыток энергии с АЭС, поскольку ее нельзя было передать дальше на восток из-за повреждения линий электропередач", - подчеркнул эксперт.

По его словам, если бы такого экспорта не было, Украина была бы вынуждена останавливать работу блоков АЭС.
https://www.unian.net/economics/energetics/nesmotrya-na-otklyuchenie-sveta-ukraina-platila-za-eksport-elektroenergii-kak-takoe-vozmozhno-13202658.html

Хочу сказати що відключення цієї осені виглядають дійсно як аварійні.
А ось ті відключення які були 2-3 роки тому - виглядали дуже дивно. Наприклад відключали вночі і т.д. Думаю тоді(2-3 роки тому) хтось щось "хімічив", або відмивав, або за кордон гнали ее.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6977
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:15

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
PS. Или ты тоже не знаешь, что такое "губа" ? )
не розказуй казки.


Так знаєшь чи ні ? )

Чи знаєшь, але не скажешь )

Будешь потужно мовчати.

Чи встиг нагуглити ? )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12725
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:15

  ЛАД написав:А песикот даже не знает, как она правильно называется. :)

це тому що він диктанти не писав
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41528
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:15

  Дюрі-бачі написав:
  Xenon написав:«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом».

А може він би почав із себе і посадив всіх любих друзів, які причепні до корупції?

в твого ухилянства є вже тисяча причин?
корупція є всюди і ви ждуни ухилянти чекаєте росію де корупція в рази вища ніж у нас.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3068
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1588415885158861588715888>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 156612
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 352520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1044071
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.