❗️❗️Зеленський опублікував звернення до українського народу.



«Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь».



Зараз тиск на Україну один з найважчих, — Зеленський.



«Український інтерес має бути врахований. Буде конструктивний пошук рішень з США. Я буду наводити аргументи, переконувати і пропонувати альтернативи, але ми не дамо ворогу приводів казати, що це Україна не хоче миру. Такого не буде».



❗️Ми, звичайно, сталеві, але навіть найміцніший метал може колись уже не витримати, — Зеленський.



«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом».



❗️Ми не зрадили Україну тоді (24 лютого), не зрадимо зараз. Я знаю, що зі мною народ, — Зеленський.



❗️Наступний тиждень буде непростий. Буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розcварити нас, — Зеленський.



❗️Ми тримаємо фронт на кілька тисяч км, щоночі люди сидять під обстрілами. Українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася, — Зеленський.

