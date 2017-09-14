❗️❗️Зеленський опублікував звернення до українського народу.
«Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь».
Зараз тиск на Україну один з найважчих, — Зеленський.
«Український інтерес має бути врахований. Буде конструктивний пошук рішень з США. Я буду наводити аргументи, переконувати і пропонувати альтернативи, але ми не дамо ворогу приводів казати, що це Україна не хоче миру. Такого не буде».
❗️Ми, звичайно, сталеві, але навіть найміцніший метал може колись уже не витримати, — Зеленський.
«Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом».
❗️Ми не зрадили Україну тоді (24 лютого), не зрадимо зараз. Я знаю, що зі мною народ, — Зеленський.
❗️Наступний тиждень буде непростий. Буде багато тиску, політичного, інформаційного, щоб розcварити нас, — Зеленський.
❗️Ми тримаємо фронт на кілька тисяч км, щоночі люди сидять під обстрілами. Українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася, — Зеленський.
У котів і псів оргазм: потужність, війна, кордони 91 - все продовжується. Рудого пісділєра шлють на хєр всю промову. Президент країни, яка існує в борг, вєщаєт про гідність.
За матеріалами, зібраними слідчими СБУ, суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань). ... Мова йде про чернігівського блогера з ніком «Звичайний хлопець» (на ім’я Григорій). На своєму YouTube-каналі він розповідав, як чинити опір співробітникам ТЦК за допомогою молотка, арматури, бензину та заточеної монети.
На жаль такі випадки поодинокі, а саме ці блогери і журнашлюхи призвели до зриву мобілізації і дискредитації ЗСУ. І не кацапська пропаганда була основною, а саме наша мразота. Куплені журнашлюхи і блогери призвели до поразки України. Практично вся журнашлюшна шобла наполегливо працювала на поразку, працювала проти мобілізації. Навіть на цьому сайті модери і сам головний редактор є ждунами які вважають військових ЗСУ окупантами.
Попотужнічай ще трохи. Ще пару обстрілів по енергетиці, як позаминулої ночі і в країні наступить глобальний пздц. Тоді українці самі поїдуть в бік польського кордону, нікому вже ці мертві міста не потрібні будуть.
Насчёт энергетики.
До последней российской атаки на энергетические объекты, несмотря на отключение света, Украина экспортировала часть электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в Польшу.
Это делалось из-за того, что избыток произведенного электричества было невозможно передать в регионы, где его не хватало, из-за повреждения линий электропередач. Об этом в комментарии УНИАН заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
По его словам, при этом бюджет не получал денег от экспорта. Наоборот, "Укрэнерго" платило оператору польской энергосистемы за возможность поставлять эту электроэнергию.
"До последней атаки экспорт был. Что это за экспорт? Польский оператор оказывал аварийную помощь. Он брал избыток энергии с АЭС, поскольку ее нельзя было передать дальше на восток из-за повреждения линий электропередач", - подчеркнул эксперт.
По его словам, если бы такого экспорта не было, Украина была бы вынуждена останавливать работу блоков АЭС.
Хочу сказати що відключення цієї осені виглядають дійсно як аварійні. А ось ті відключення які були 2-3 роки тому - виглядали дуже дивно. Наприклад відключали вночі і т.д. Думаю тоді(2-3 роки тому) хтось щось "хімічив", або відмивав, або за кордон гнали ее.