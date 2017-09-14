|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:32
pesikot написав: andrijk777 написав: pesikot написав:
Все правильно, коли не зміг написати про "офігенні успіхи" Москви", то потрбіно ще більше накидувати
Хочеш щоб я тобі щось писав і тратив свій час на тебе?
Ні, ти в бані.
Ой злякав, злякав ...
Ти визнав - що успіхів у москви немає, ти звичайне брехло )
І всі твої дописи - це брехня )
Так-так, все брехня.
Я взагалі агент Кремля. Мене ж банили і не раз за антиукраїнську пропаганду.
Успіхи очевидні. Напала, віджала кусок території. Напала знову, знову віджала кусок території. Та ще їй за це в G8 візьмуть і санкції знімуть. Хіба не успіх? По-моєму великий успіх. З США знову друзі. Китай друзі. Одні успіхи.
andrijk777
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:41
Дюрі-бачі написав: unicdima написав:
а вас ухилянтів мають на колінах вмовляти прийти в тцк?
1. Я точно не ухилянт, я не порушив жодного закону.
2. У влади було 3 роки щоб переконати, що покарання за невиконання законів страшніше за мобілізацію. Але вони навіть не намагались.
3. Влада навіть правильні КРІ роботи ТЦК досі не змогла сформулювати.
Те що влада займалася і займається толерастією це проблема але мобілізація це проблема не лише влади. Коли Воловик штурхонув бикуючого вчителя то сотні ЗМІ про це писали, вели прямі репортажі з суду, вимагали найжорстокішого покарання але я чомусь жодного разу не побачив, щоб журнашлюхи вимагали покарання ждунів які нападають на військових тцк.
Вся журналістська шобла то є ворог, якщо Україна хоче уникнути поразки то ця мразота має сидіти по тюрмах, має бути жорстка цензура.
unicdima
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:45
andrijk777 написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
---=== pesikot ===---
Все правильно, коли не зміг написати про "офігенні успіхи" Москви", то потрбіно ще більше накидувати
---=== ===---
Хочеш щоб я тобі щось писав і тратив свій час на тебе?
Ні, ти в бані.
Ой злякав, злякав ...
Ти визнав - що успіхів у москви немає, ти звичайне брехло )
І всі твої дописи - це брехня )
Так-так, все брехня.
Я взагалі агент Кремля. Мене ж банили і не раз за антиукраїнську пропаганду.
Успіхи очевидні. Напала, віджала кусок території. Напала знову, знову віджала кусок території. Та ще їй за це в G8 візьмуть і санкції знімуть. Хіба не успіх? По-моєму великий успіх. З США знову друзі. Китай друзі. Одні успіхи.
А це не ти писав, що потрібно віддавати все, що Росії вимагає ?
Хіба не ти вихвалюешь Росію ?
То може, ти дійсно агент Кремля )
PS. Лякаєшь мене баном, як кожен росіянин, але мене читаєшь )
pesikot
2
2
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:47
Я викликав дух unicdima ... а у самого поп-корн )
pesikot
2
2
Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:53
unicdima написав:
журнашлюхи вимагали покарання ждунів які нападають на військових тцк.
Вся журналістська шобла то є ворог, якщо Україна хоче уникнути поразки то ця мразота має сидіти по тюрмах, має бути жорстка цензура.
А хто такі "джуни" і чому вони нападають на ТЦК? Напевно не мають що робити, ходять і на тцк нападають. А вони на усіх нападають, ті джуни, чи тільки на тцк?
Україна вже програла. Люди померли/покалічені/втекли. Мільйони. Території втрачені/зруйновані. Цікаво як виглядає "уникнення поразки" для вас?
*цікаве формулювання "уникнути поразки". А що в Перемогу вже віри нема? Чи не зручно говорити таке, бо засміють?
andrijk777
