pesikot написав:Все правильно, коли не зміг написати про "офігенні успіхи" Москви", то потрбіно ще більше накидувати
Хочеш щоб я тобі щось писав і тратив свій час на тебе? Ні, ти в бані.
Ой злякав, злякав ...
Ти визнав - що успіхів у москви немає, ти звичайне брехло ) І всі твої дописи - це брехня )
Так-так, все брехня. Я взагалі агент Кремля. Мене ж банили і не раз за антиукраїнську пропаганду.
Успіхи очевидні. Напала, віджала кусок території. Напала знову, знову віджала кусок території. Та ще їй за це в G8 візьмуть і санкції знімуть. Хіба не успіх? По-моєму великий успіх. З США знову друзі. Китай друзі. Одні успіхи.
unicdima написав:а вас ухилянтів мають на колінах вмовляти прийти в тцк?
1. Я точно не ухилянт, я не порушив жодного закону. 2. У влади було 3 роки щоб переконати, що покарання за невиконання законів страшніше за мобілізацію. Але вони навіть не намагались. 3. Влада навіть правильні КРІ роботи ТЦК досі не змогла сформулювати.
Те що влада займалася і займається толерастією це проблема але мобілізація це проблема не лише влади. Коли Воловик штурхонув бикуючого вчителя то сотні ЗМІ про це писали, вели прямі репортажі з суду, вимагали найжорстокішого покарання але я чомусь жодного разу не побачив, щоб журнашлюхи вимагали покарання ждунів які нападають на військових тцк. Вся журналістська шобла то є ворог, якщо Україна хоче уникнути поразки то ця мразота має сидіти по тюрмах, має бути жорстка цензура.
А це не ти писав, що потрібно віддавати все, що Росії вимагає ?
Хіба не ти вихвалюешь Росію ?
То може, ти дійсно агент Кремля )
PS. Лякаєшь мене баном, як кожен росіянин, але мене читаєшь )
unicdima написав: журнашлюхи вимагали покарання ждунів які нападають на військових тцк. Вся журналістська шобла то є ворог, якщо Україна хоче уникнути поразки то ця мразота має сидіти по тюрмах, має бути жорстка цензура.
А хто такі "джуни" і чому вони нападають на ТЦК? Напевно не мають що робити, ходять і на тцк нападають. А вони на усіх нападають, ті джуни, чи тільки на тцк? Україна вже програла. Люди померли/покалічені/втекли. Мільйони. Території втрачені/зруйновані. Цікаво як виглядає "уникнення поразки" для вас?
*цікаве формулювання "уникнути поразки". А що в Перемогу вже віри нема? Чи не зручно говорити таке, бо засміють?
budivelnik написав:........... Якщо в Україні буде як до війни 45% за дружбу з педерацією і 55% за вхід в ЄС то треба 20 років щоб пройти відстань яку можна пройти за рік у випадку 10% за педерацію і 90% за ЄС Тобто війна це просто покращення НАШИХ шансів на краще життя за рахунок погіршення шансів тих хто проти нас.
До війни за вхід в ЄС було значно більше 55%.
1 До війни -це коли? 21 лютого 2022 року? чи 20 лютого 2014 року? 2 Значно більше-це скільки ? 56% Дай ссилочку яка доведе що ти правий...
ЛАД написав:"НАШИХ" це чиїх? До "НАШИХ" відносяться тільки "расово полноценные" ("національно свідомі")?
НАШІ це а- ті хто в дупі бачили Таєжний Союз б - підтримують європейські а не азійські принципи життя (права людини -первинні ) в - не лізуть з війною до сусіда г - не вимагають від сусіда для своїх соплемінників більше ніж самі зробили в себе для соплемінників сусіда.. д -не вбивають дітей бомбами в лікарнях і житлових будинках... І таких пояснень хто такі НАШІ - я тобі приведу ще десяток... І те що педераційники своїми діями як фізично(вбиваючи) так і ідеологічно - прорідили ряди тих хто їх підтримує - це АКСІОМА. А раз так - то Україні буде легше рухатись в сторону Європи, адже в неї буде діями роССійських війсь -гарно розчищена поляна. І те що ти розповсюджував як лякалки Бандера прийде-російськомовних знищить... Чудово зробили російськмовні буряти... І тепер в тих російськомовних (крім парторгів звичайно) буде така інтоксикація на все російське - це якраз наслідок дій пуйла.. І так завжди Не буди лихо поки воно тихо...
Мені цікаво як ти будеш безногим/безруким російськомовним інвалідам з ПТСР -впарювати що раССія це добре я б на це подивився. як старого пердуна будуть милицями 3,14здити....
❗️❗️Зеленський опублікував звернення до українського народу.
«Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима, найважча, та подальші ризики. Життя без свободи, гідності і справедливості і щоб ми вірили тому, хто напав уже двічі. Від нас чекатимуть відповідь».... ❗️Ми, звичайно, сталеві, але навіть найміцніший метал може колись уже не витримати, — Зеленський. «Треба зібратись, прийти в себе, припинити срач, країна має працювати об'єднано. Треба не плутати, хто є ворогом». Українці дуже хочуть, щоб ця війна нарешті закінчилася, — Зеленський.[/b]
У котів і псів оргазм: потужність, війна, кордони 91 - все продовжується. Рудого пісділєра шлють на хєр всю промову. Президент країни, яка існує в борг, вєщаєт про гідність.
Зараз ідеальний момент звернутись до нації: Шановні потужні патріоти, незламні патріоткині та варшавські берегині ідентичності, нація в небезпеці. Запрошую всіх в тцк. Якщо протягом 48 год ми наберемо 200 тис добровольців тоді "остання верба" наше всьо, і до біса Трампа, лопат на всіх вистачить. А якщо ні, то ні"
Научитесь различать Керченську протоку и Керч-Єнікальський канал.
ЛАД написав:А договор вполне нормальный. Действительно, как сказано в п.1, "Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації."
якщо продовжити логіку, "Крим є історичною територією Російської Федерації". Та чого тільки Крим, вся Україна є. Не дивно, що пуйло всі свої дії пояснює історією. Адже історія це така штука, що там можна знайти аргументи для будь-якої позиції.
А причём тут история? И до 2022, и даже до 2014 один берег Азова и Керченского пролива принадлежал Украине, а другой РФ. Сегодня, к сожалению, это не так.
ЛАД написав:Ющенко проводил вполне антироссийскую политику. Как минимум, на словах
приклади цього будуть якісь? Може, увіковічнення памʼяті про Голодомор - це антиросійські дії? Чи засудження злочинів радянської доби? Чи те, що він намагався розвивати відносини з НАТО, це антиросійські дії? А що, НАТО - це ворожий для росії блок? А можна російський закон, де про це говориться? Або закон країн НАТО, де росія визначена як ворог? Саме ющенківської пори, а не теперішньої.
Не занимайтесь демагогией. В Голодоморе, например, часто обвиняли не "сталинский режим", а именно русских. Да и сегодня так делают.
Фінляндія це цікавий приклад. Там треба розбиратись, що з індустріальних обʼєктів залишилося відносно неушкодженим після війни, а що вони будували з нуля. Ну і те, що план Маршалла для них не діяв, лише додавало зайвих складнощів. Ну і світ тоді був іншим, складність промисловості, екологічні обмеження були на зовсім іншому рівні. Капіталоємність сучасних виробництв набагато більша. Мені не відомі приклади економічних успіхів у 21 столітті без значних інвестицій. А вам?
Много слов. Но факт остаётся фактом. И во второй половине ХХ века, тоже требовались большие капвложения. Относительно той базы не меньшие, чем сегодня. А ХХ1 век начался сравнительно недавно. И я пока не вижу особых економічних успіхів нигде, кроме Китая.
ЛАД написав:А что, там не обстреливали?
а що саме обстрілювали? І є приклади, коли Україна першою ініціювала обстріли?
Первая или вторая это другой вопрос. Но обстрелы были.
ЛАД написав:Крыму таки развивали
"денег нет, но вы держитесь" - помітно. Крим прямо розцвів за роки окупації. Знаменитий чорноморський економічний тигр.
В Украине Крым был тигром? Расцветал и процветал? Расцвёл не расцвёл, но развивали.
ЛАД написав:Но вывод из ваших рассуждений только один - воевать до развала/краха РФ
неправильний висновок. Треба, щоб червоні лінії не були перетнуті. Іншими словами, щоб: а) Україна існувала не як частина "русского міра" б) агресор не хотів напасти третій раз. Якщо переходити на особистості, як ви любите, то вас можна звинуватити в тому, що ви хочете, щоб війна знову відновилась через якийсь час, але з гіршим результатом, бо оборонятись буде набагато важче (якщо зараз погодимось на обмеження озброєння і ЗСУ).
А вот это демагогия чистейшей воды. Хорошо быть богатым и здоровым. Но это не всегда получается. Я хочу ваши и а) и б). И ещё много чего. Вопрос, как этого добиться, когда враг на это не согласен, а сил для победы не хватает. У вас только один вариант - продолжать воевать. "обмеження озброєння і ЗСУ" у нас будут в любом случае, даже без каких-то ограничений по договору. Хотя бы из-за чисто экономических возможностей, которые у Украины явно меньше, чем у РФ. Какие они будут по договору, не известно. Если, как пишут в "28 пунктах", 600 тысяч, то это, как сейчас выражаются, "овердо...". А насчёт "переходу на особистості", то вы врёте. Я уже шаману объяснил, повторю и вам. Я ни слова не написал о ваших "особистих" качествах и никак не затронул вашу личность. Но люди, которые не считаются с объективной реальностью и хотят продолжать войну, должны быть готовы лично участвовать в войне. А учитывая нехватку личного состава в армии уже сегодня, хорошо бы не "быть готовыми" неизвестно когда, а пойти на фронт уже сегодня или даже ещё вчера. И это касается не только вас.
Letusrock написав:Зараз ідеальний момент звернутись до нації: Шановні потужні патріоти, незламні патріоткині та варшавські берегині ідентичності, нація в небезпеці. Запрошую всіх в тцк. Якщо протягом 48 год ми наберемо 200 тис добровольців тоді "остання верба" наше всьо, і до біса Трампа, лопат на всіх вистачить. А якщо ні, то ні"
Попотужнічай ще трохи. Ще пару обстрілів по енергетиці, як позаминулої ночі і в країні наступить глобальний пздц. Тоді українці самі поїдуть в бік польського кордону, нікому вже ці мертві міста не потрібні будуть.
Насчёт энергетики.
До последней российской атаки на энергетические объекты, несмотря на отключение света, Украина экспортировала часть электроэнергии, произведенной атомными электростанциями, в Польшу.
Это делалось из-за того, что избыток произведенного электричества было невозможно передать в регионы, где его не хватало, из-за повреждения линий электропередач. Об этом в комментарии УНИАН заявил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
По его словам, при этом бюджет не получал денег от экспорта. Наоборот, "Укрэнерго" платило оператору польской энергосистемы за возможность поставлять эту электроэнергию.
"До последней атаки экспорт был. Что это за экспорт? Польский оператор оказывал аварийную помощь. Он брал избыток энергии с АЭС, поскольку ее нельзя было передать дальше на восток из-за повреждения линий электропередач", - подчеркнул эксперт.
По его словам, если бы такого экспорта не было, Украина была бы вынуждена останавливать работу блоков АЭС.
Хочу сказати що відключення цієї осені виглядають дійсно як аварійні. А ось ті відключення які були 2-3 роки тому - виглядали дуже дивно. Наприклад відключали вночі і т.д. Думаю тоді(2-3 роки тому) хтось щось "хімічив", або відмивав, або за кордон гнали ее.