Додано: П'ят 21 лис, 2025 18:57

ЛАД написав: budivelnik написав: ...........

Якщо в Україні буде як до війни

45% за дружбу з педерацією і 55% за вхід в ЄС

то треба 20 років щоб пройти відстань яку можна пройти за рік у випадку

10% за педерацію і 90% за ЄС

ЛАД написав: "НАШИХ" це чиїх?

1 До війни -це коли? 21 лютого 2022 року? чи 20 лютого 2014 року?2 Значно більше-це скільки ? 56%Дай ссилочку яка доведе що ти правий...НАШІ цеа- ті хто в дупі бачили Таєжний Союзб - підтримують європейські а не азійські принципи життя (права людини -первинні )в - не лізуть з війною до сусідаг - не вимагають від сусіда для своїх соплемінників більше ніж самі зробили в себе для соплемінників сусіда..д -не вбивають дітей бомбами в лікарнях і житлових будинках...І таких пояснень хто такі НАШІ - я тобі приведу ще десяток...І те що педераційники своїми діями як фізично(вбиваючи) так і ідеологічно - прорідили ряди тих хто їх підтримує - це АКСІОМА.А раз так - то Україні буде легше рухатись в сторону Європи, адже в неї буде діями роССійських війсь -гарно розчищена поляна.І те що ти розповсюджував як лякалкиБандера прийде-російськомовних знищить...Чудово зробили російськмовні буряти...І тепер в тих російськомовних (крім парторгів звичайно) буде така інтоксикація на все російське - це якраз наслідок дій пуйла..І так завждиМені цікавояк ти будеш безногим/безруким російськомовним інвалідам з ПТСР -впарювати що раССія це добрея б на це подивився. як старого пердуна будуть милицями 3,14здити....