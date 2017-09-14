RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:16

  pesikot написав:
  Letusrock написав:Зараз ідеальний момент звернутись до нації:
Шановні потужні патріоти, незламні патріоткині та варшавські берегині ідентичності, нація в небезпеці. Запрошую всіх в тцк. Якщо протягом 48 год ми наберемо 200 тис добровольців тоді "остання верба" наше всьо, і до біса Трампа, лопат на всіх вистачить. А якщо ні, то ні" :mrgreen:

Ти вже Тису перепливаешь ?
Ні ?
Тебе в ЗСУ )

Тобто ти не підеш?
P.S. Звернення було до незламних патріотів, читай уважно
Letusrock
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:30

Вот мне очень интересно, все обсуждают, а само звернення президента кто-то послушал?
Очень похоже, что 28 пунктов если не такие, как опубликовано, то очень близки.
И условия их выполнения тоже - т.е., в случае отклонения, прекращение всякой поддержки и, возможно, вплоть до запрета поставки американского оружия даже через Европу и за её деньги.
Мне кажется, что в этих условиях стоило бы опубликовать план Трампа официально, чтобы люди понимали, о чём идёт речь, могли эти предложения обсудить и принять их. Или не принимать.

P.s. thenewepic, шаман, жду ваших комментариев по поводу ситуации.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37574
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:36

  andrijk777 написав:
  pesikot написав:Ой злякав, злякав ...

Ти визнав - що успіхів у москви немає, ти звичайне брехло )
І всі твої дописи - це брехня )

Так-так, все брехня.
Я взагалі агент Кремля. Мене ж банили і не раз за антиукраїнську пропаганду. :D

Успіхи очевидні. Напала, віджала кусок території. Напала знову, знову віджала кусок території. Та ще їй за це в G8 візьмуть і санкції знімуть. Хіба не успіх? По-моєму великий успіх. З США знову друзі. Китай друзі. Одні успіхи.

й правильно банили - бо суцільна проросійська пропаганда ;)

майже як гітлер - віджав Чехію, віджав Австрію, віджав Польщу - суцільні успіхи :lol: але тут пігулки не буде - буде або шарфик, або розірваний рот, бо ковтати не хотів 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10534
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:38

  ЛАД написав:Вот мне очень интересно, все обсуждают, а само звернення президента кто-то послушал?
Очень похоже, что 28 пунктов если не такие, как опубликовано, то очень близки.
И условия их выполнения тоже - т.е., в случае отклонения, прекращение всякой поддержки и, возможно, вплоть до запрета поставки американского оружия даже через Европу и за её деньги.
Мне кажется, что в этих условиях стоило бы опубликовать план Трампа официально, чтобы люди понимали, о чём идёт речь, могли эти предложения обсудить и принять их. Или не принимать.

P.s. thenewepic, шаман, жду ваших комментариев по поводу ситуации.

так коментарі вже були - чи вже встигли забутися? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10534
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:P.s. thenewepic, шаман, жду ваших комментариев по поводу ситуации.
Вони проти, але "не підуть"(с)
Letusrock
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:49

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Вот мне очень интересно, все обсуждают, а само звернення президента кто-то послушал?
Очень похоже, что 28 пунктов если не такие, как опубликовано, то очень близки.
И условия их выполнения тоже - т.е., в случае отклонения, прекращение всякой поддержки и, возможно, вплоть до запрета поставки американского оружия даже через Европу и за её деньги.
Мне кажется, что в этих условиях стоило бы опубликовать план Трампа официально, чтобы люди понимали, о чём идёт речь, могли эти предложения обсудить и принять их. Или не принимать.

P.s. thenewepic, шаман, жду ваших комментариев по поводу ситуации.

так коментарі вже були - чи вже встигли забутися? :lol:

Встиг.
Были разговоры "по поводу" непонятных "28 пунктов".
Были пожелания thenewepic и ваши по поводу возможного договора.
Сейчас есть обращение президента с намёками, что эти "28 пунктов" по крайней мере близки к правде. И что имеют место и угрозы прекращения помощи в случае их непринятия.
Так что разговор приобретает уже не теоретическую, а вполне практическую актуальность.
Абстрактные "червоні лінії" thenewepic"а обретают конкретные очертания. Соответствуют ли им предлагаемые "28 пунктов"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37574
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4877 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:51

  ЛАД написав:Вот мне очень интересно, все обсуждают, а само звернення президента кто-то послушал?
Очень похоже, что 28 пунктов если не такие, как опубликовано, то очень близки.
И условия их выполнения тоже - т.е., в случае отклонения, прекращение всякой поддержки и, возможно, вплоть до запрета поставки американского оружия даже через Европу и за её деньги.
Мне кажется, что в этих условиях стоило бы опубликовать план Трампа официально, чтобы люди понимали, о чём идёт речь, могли эти предложения обсудить и принять их. Или не принимать.

P.s. thenewepic, шаман, жду ваших комментариев по поводу ситуации.

думаю что нужно Лада направить в переговорную группу "от общественности" так сказать, можно еще Бандерлохом усилить)))
Прохожий
 
Повідомлень: 14210
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 19:51

х... высралось..

❗️рф получила план США из 28 пунктов по Украине, текст у нас есть. Он может лечь в основу урегулирования, – путін.
.
❗️Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана, – путін.

«рф устраивает и текущая динамика на «СВО», ведущая к достижению целей военными средствами».
.
путин: США не обсуждают напрямую с россией мирный план по Украине, поскольку Украина против

Xenon
 
Повідомлень: 5563
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:03

  Xenon написав:х... высралось..

❗️рф получила план США из 28 пунктов по Украине, текст у нас есть. Он может лечь в основу урегулирования, – путін.
.
❗️Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана, – путін.

«рф устраивает и текущая динамика на «СВО», ведущая к достижению целей военными средствами».
.
путин: США не обсуждают напрямую с россией мирный план по Украине, поскольку Украина против


забавно
хло опять "всех переиграл" в очередной раз поводив вялым по губам "железнокопытного"...
Прохожий
 
Повідомлень: 14210
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1455 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 20:03

  Xenon написав:х... высралось..

❗️рф получила план США из 28 пунктов по Украине, текст у нас есть. Он может лечь в основу урегулирования, – путін.
.
❗️Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана, – путін.

«рф устраивает и текущая динамика на «СВО», ведущая к достижению целей военными средствами».
.
путин: США не обсуждают напрямую с россией мирный план по Украине, поскольку Украина против


Короче все, як і минулого разу - "план хароший, ми за, но якщо Україна проти, то і ми проти" бо «рф устраивает и текущая динамика на «СВО» (схоже Зе, євролідорів і наших турбопатріотів також устраіваєт тєкущьая дінаміка).
Тепер можна заявляти, що план був не погоджений з кремлем, як і попередній.
Schmit
 
Повідомлень: 5254
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
