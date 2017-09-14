Додано: П'ят 21 лис, 2025 22:00

ЛАД написав: Ещё раз, это не "адекватний підхід", а ваше личное мнение

ЛАД написав: Научитесь различать Керченську протоку и Керч-Єнікальський канал

ЛАД написав: И до 2022, и даже до 2014 один берег Азова и Керченского пролива принадлежал Украине, а другой РФ. Сегодня, к сожалению, это не так

ЛАД написав: В Голодоморе, например, часто обвиняли не "сталинский режим", а именно русских. Да и сегодня так делают.

ЛАД написав: Первая или вторая это другой вопрос.

Но обстрелы были

ЛАД написав: В Украине Крым был тигром? Расцветал и процветал?

ЛАД написав: Вопрос, как этого добиться, когда враг на это не согласен, а сил для победы не хватает.

У вас только один вариант - продолжать воевать

ЛАД написав: thenewepic, шаман, жду ваших комментариев по поводу ситуации

побудоване на адекватних оцінках.в контексті розмови це не має значення. По суті заперечення будуть?звісно, до 2014 року береги протоки належали двом країнам, але(якщо ви вирішили прискіпуватися до термінів) належав виключно Україні, бо лежав між українськими територіями - півостровом Крим і островом Тузла. Після подій 2003 року Україна "абсолютно добровільно" вирішила розділити канал з росією. І чому ж це сталося? Здогадайтесь з одного разу.Взагалі, такі речі зазвичай вирішуються не силовим шляхом (в даному випадку методом насипу дамби, щоб заявити, що острів - твоя "ісконная" територія), а в судах. Наприклад, проблема острова Зміїний вирішувалася у міжнародному суді. Чому пуйло не подав претензію в суд? Тому що це не по пацанськи, ага, "вєлікая дєржава" буде опускатись до таких плебейських методів. А раптом суд відмовить? Ото ганьба буде.І як ми бачимо, його методи не змінюються з часом.можна побачити офіційне звинувачення зі сторони України абстрактних русскіх? Ви, я бачу, проти росії, але коли вам зручно, використовуєте фейки і маніпуляції, породжені роспропагандою. Не варто так робити.вибачте, але це геніально! Тобто російські проксі першими обстріляли наші сили, отримали отвєтку, але тепер на цю отвєтку можна звалити розкрадання майна і занепад промисловості. Супер!я ніде не казав, що при Україні Крим розквітав. Саме ви тут займаєтесь демагогією (класичний прийом "боротьба з соломʼяним опудалом"), а звинувачуєте в цьому мене.боротися, якщо боротьба неможлива, тоді вже капітулювати. Я не влада, я не знаю, чи можемо ми ще триматися і скільки. Але я категорично проти того, щоб називати капітуляцію перемогою або непрограшем. Погодитися на перехід наших червоних ліній - це чистий програш (адже ці лінії взяті не зі стелі), і діяти після цього треба відповідно (виїзд за кордон або підготовка до нової війни - кому що більше подобається серед тих, хто не хоче "третього акту"). І вже точно не розслаблятися. Бо ми бачимо, до чого доводить життя в розслабленому режимі.а що коментарі? Поки мало що зрозуміло з цими пунктами. Потрібно побачити оригінал, точні формулювання. Наприклад, в пунктах нема деталей як саме має виглядати роззброєння (крім 600 тис армії). Нам конче необхідно зберегти всі напрацювання цієї війни - західні літаки, дальнобійні дрони, дальнобійні ракети. Це і буде основною гарантією проти повторного нападу.Так само у злитому перекладі я не побачив чіткої вимоги російської як другої державної. Якщо маються на увазі права меншин, то у нас вже діє відповідний закон. Тобто потрібно провести цей закон як виконання даного пункту. І так далі. Взагалі, саме питання формулювань - це найскладніше питання, яке перед нами стоїть. Бо в чому була проблема мінських домовленостей? Розмиті формулювання, через що постійно точилися суперечки.Загалом, з цим списком пунктів можна працювати, але звісно, треба виборювати формулювання, що будуть на нашу користь.