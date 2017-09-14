|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:39
UA написав: Бетон написав:
Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны
Ти думаешь?
На мою думку українське суспільство максимально егоїстичне.
Всім на всіх пох.
На майдане я думал иначе, но сейчас есть сомнение, что без денег гідність может и потерпеть
Бетон
Повідомлень: 5710
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 465 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:41
Кстати один из сотрудников назк рассказывал с пеной у рта, какой он доброчестный, пока неделю назад ему не сказали закрыть проверку против судьи, потому что за неё позвонили и добазарились
Закрыл как паинька, как зайчик, молча, засунув свою доброчесність і гідність в задницу
Бетон
Повідомлень: 5710
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 465 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:49
UA написав: Бетон написав:
Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны
Ти думаешь?
На мою думку українське суспільство максимально егоїстичне.
Всім на всіх пох.
Угу.
Ответ писал. Потер.
В целом вы правы но очень выбираете выражения.
И приукрашаете действительность.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1024
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 44 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:51
Бетон написав:На майдане
я думал иначе, но сейчас есть сомнение, что без денег гідність может и потерпеть
Ты шо, на Майдан ходил?
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1024
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 44 раз.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 23:57
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:На майдане
я думал иначе, но сейчас есть сомнение, что без денег гідність может и потерпеть
Ты шо, на Майдан ходил?
Я делал вещи и похуже
Бетон
Повідомлень: 5710
З нами з: 17.12.22
- Подякував: 203 раз.
- Подякували: 465 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:03
Shaman написав: ЛАД написав:
Так само у злитому перекладі я не побачив чіткої вимоги російської як другої державної. Якщо маються на увазі права меншин, то у нас вже діє відповідний закон. Тобто потрібно провести цей закон як виконання даного пункту. І так далі.
Только не надо притворяться наивным ребёнком.
Закон есть.
А вот, например, русскоязычных школ в Харькове нет
. По-моему, ни одной. Конечно, потому что родители не хотели отдавать детей в русскоязычные школы.
...
а скільки у Раші україномовних шкіл? скільки україномовних шкіл на ТОТ? так які питання? на Раші без знання російської мови до школи вже взагалі не беруть...
Вы сами пишете, что "Раша" страна-террорист, там почти фашистская диктатура (или не почти?) и далее по списку.
А теперь приводите их в пример?
Вы хорошо подумали прежде, чем писать?
ЛАД
Повідомлень: 37579
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5376 раз.
- Подякували: 4877 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:04
UA написав: Бетон написав:
Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны
Ти думаешь?
На мою думку українське суспільство максимально егоїстичне.
Всім на всіх пох.
Не всім і не на все. Якби ж то вороги були тільки з одного боку. Не все зразу. Спочатку із екзистенціальною загрозою порішати.
flyman
Повідомлень: 41531
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:09
Бетон написав:
Ещё пару закатованних и изнасилованных в тцк бедолаг и война может начаться и внутри страны
Типовий 3,14*** який нажерся гівна кацапської пропаганди.
3,14***, давайте прізвища тих кого закатували та знасилували в тцк.
unicdima
Повідомлень: 3071
З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 195 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:10
_hunter написав:
А, ну если "субьективно" - вопросов нет: ждем подписания под День благодарения - и забываем про историю...
в тебе русская щелепа?
unicdima
Повідомлень: 3071
З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 195 раз.
Додано: Суб 22 лис, 2025 00:16
unicdima написав: _hunter написав:
А, ну если "субьективно" - вопросов нет: ждем подписания под День благодарения - и забываем про историю...
в тебе русская щелепа?
та яка там щелепа, він просто ссикливий бігунець і за сумісництвом письменник демагогічного жанру. чекає він тут щось, чергову виплату 500 ойро він чекає
wild.tomcat
Повідомлень: 1694
З нами з: 28.10.09
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 283 раз.
